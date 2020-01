Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54a1b005-b846-4f6c-8d2f-ca0ba5257e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A volt főpolgármester információi szerint a javítás már zajlik is.","shortLead":" A volt főpolgármester információi szerint a javítás már zajlik is.","id":"20200109_Tarlos_Az_orosz_metrokocsik_harom_prototipusa_rohadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a1b005-b846-4f6c-8d2f-ca0ba5257e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6eee6f9-b03c-49eb-b153-9c5d8cba9a2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Tarlos_Az_orosz_metrokocsik_harom_prototipusa_rohadt","timestamp":"2020. január. 09. 20:35","title":"Tarlós: Az orosz metrokocsik három prototípusa rohadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezermilliárd forintnál is több pénz folyt be a költségvetésbe adókból 2019-ben a megelőző évinél. A kormány emellett összehozott ezermilliárd forint hiányt, a nyugdíj- és tb-kassza 235 milliárd forintos mínuszban zártak.","shortLead":"Ezermilliárd forintnál is több pénz folyt be a költségvetésbe adókból 2019-ben a megelőző évinél. A kormány emellett...","id":"20200109_A_kormany_ezer_milliard_forint_hiany_hozott_ossze_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92b625-411d-42c2-b8ee-407180069c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_A_kormany_ezer_milliard_forint_hiany_hozott_ossze_2019ben","timestamp":"2020. január. 09. 14:14","title":"A kormány ezermilliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23c293a-ec50-4366-bdb7-363fa4d957b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint ebben az évben a Samsung látja el hajlékony kijelzővel a Xiaomit, sőt nagy vetélytársát, a Huaweit is.","shortLead":"A legújabb hírek szerint ebben az évben a Samsung látja el hajlékony kijelzővel a Xiaomit, sőt nagy vetélytársát...","id":"20200110_samsung_display_szallit_hajlekony_oled_kijelzo_xiaomi_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23c293a-ec50-4366-bdb7-363fa4d957b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0463d382-72a2-4938-83fb-9874e33acee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_samsung_display_szallit_hajlekony_oled_kijelzo_xiaomi_huawei","timestamp":"2020. január. 10. 11:03","title":"Konkurensekből közös pénzcsinálók: a Samsung szállít hajlékony kijelzőt a Xiaominak, Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak ketten vannak előtte globális szinten tőzsdei érték alapján. ","shortLead":"Már csak ketten vannak előtte globális szinten tőzsdei érték alapján. ","id":"20200109_A_Tesla_mostanra_a_valaha_volt_legertekesebb_amerikai_autogyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9f289-bcd6-434f-abf3-14c2c24a21de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_A_Tesla_mostanra_a_valaha_volt_legertekesebb_amerikai_autogyarto","timestamp":"2020. január. 09. 12:22","title":"A Tesla mostanra a valaha volt legértékesebb amerikai autógyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f2f858-621a-4516-a233-3887bd1a79b1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A vízszintbe dönthető első ülésen nemcsak szuperkényelmesen, hanem maximális biztonságban utazhatunk.","shortLead":"A vízszintbe dönthető első ülésen nemcsak szuperkényelmesen, hanem maximális biztonságban utazhatunk.","id":"20200110_fekve_is_aludhatunk_a_legujabb_x7es_bmwben_meglestuk_milyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2f2f858-621a-4516-a233-3887bd1a79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fb6ba5-4a15-4266-bfb9-f881f28e1afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_fekve_is_aludhatunk_a_legujabb_x7es_bmwben_meglestuk_milyen","timestamp":"2020. január. 10. 11:21","title":"Fekve is aludhatunk a legújabb X7-es BMW-ben, meglestük milyen az új szuperülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gesztesi Károly temetésére csak a szűk családot várják, ezért külön róhatják le a kegyeletüket a kollégák és a rajongók. A Vígszínház falain belül a pályatársakat várják, a teátrum elé pedig a színész rajongóit.\r

\r

","shortLead":"Gesztesi Károly temetésére csak a szűk családot várják, ezért külön róhatják le a kegyeletüket a kollégák és...","id":"20200109_A_Vigszinhazban_bucsuztatjak_Gesztesi_Karolyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f722fd-332c-493a-8e57-34255be17744","keywords":null,"link":"/elet/20200109_A_Vigszinhazban_bucsuztatjak_Gesztesi_Karolyt","timestamp":"2020. január. 09. 09:43","title":"A Vígszínházban búcsúztatják Gesztesi Károlyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf3411a-07a4-4805-9afa-d57fa26568c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkettőjüket súlyos testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki.","shortLead":"Mindkettőjüket súlyos testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki.","id":"20200110_Elfogtak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_ket_gyanusitottjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf3411a-07a4-4805-9afa-d57fa26568c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7973746c-f5fe-491b-922d-c9890f06a1f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Elfogtak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_ket_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 10. 18:11","title":"Elfogták a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás két gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz késszúrással megsebesítették, mégis egy órán át tovább vezetett egy távolsági busz sofőrje csütörtökön Belgiumban.","shortLead":"Tíz késszúrással megsebesítették, mégis egy órán át tovább vezetett egy távolsági busz sofőrje csütörtökön Belgiumban.","id":"20200110_Meg_egy_oran_at_vezetett_a_kessel_osszeszurkalt_belga_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4054342e-b80f-4c91-a800-2aebfd1efd69","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Meg_egy_oran_at_vezetett_a_kessel_osszeszurkalt_belga_buszsofor","timestamp":"2020. január. 10. 17:50","title":"Még egy órán át vezetett a késsel összeszurkált belga buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]