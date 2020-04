Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Anélkül folytatták le a frekvenciatendert, hogy a kizárás elleni jogorvoslati kérelmet figyelembe vették volna – állítja a Digi.","shortLead":"Anélkül folytatták le a frekvenciatendert, hogy a kizárás elleni jogorvoslati kérelmet figyelembe vették volna –...","id":"20200331_Digi_5G_frekvenciapalyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db2dbad-06df-4cb4-9e1a-1856859746ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_Digi_5G_frekvenciapalyazat","timestamp":"2020. március. 31. 11:22","title":"Tiltakozik a Digi, amiért kimaradt az 5G-frekvenciapályázatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Cummings sajtóértesülések szerint kezdetben a nyájimmunitást támogatta.","shortLead":"Dominic Cummings sajtóértesülések szerint kezdetben a nyájimmunitást támogatta.","id":"20200330_Koronavirus_tunet_karanten_Dominic_Cummings","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931a46d-eeea-46dd-a3f6-dcc6fff7328b","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_tunet_karanten_Dominic_Cummings","timestamp":"2020. március. 30. 14:09","title":"Koronavírusos tünetekkel karanténba vonult Boris Johnson főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnöke Orbán Viktortól kér segítséget.","shortLead":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnöke Orbán Viktortól kér segítséget.","id":"20200331_Unios_szolidaritasi_alapot_hoznanak_letre_az_eloadomuveszeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bede3d3a-7000-4f6a-bd48-ac0b49d3d2de","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Unios_szolidaritasi_alapot_hoznanak_letre_az_eloadomuveszeknek","timestamp":"2020. március. 31. 13:47","title":"Uniós szolidaritási alapot hoznának létre az előadóművészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult az NDK-beli demokratikus ellenzék. A keletnémetek inkább a Helmut Kohl kancellár vezette Nyugat-Németországra voksoltak, abban a reményben, hogy az hozza el számukra a jólétet.","shortLead":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult...","id":"202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfe0b85-1455-4881-a18f-e9513f3d556a","keywords":null,"link":"/360/202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","timestamp":"2020. március. 31. 15:00","title":"Egyszer volt szabad választás az NDK-ban, és a nyugatnémet márka győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demokrata elnökjelöltségért versengő Bernie Sanders a felhatalmazási törvény miatt írt a magyar miniszterelnökről, amit nem hagyhatott szó nélkül a Fidesz alelnöke. ","shortLead":"A demokrata elnökjelöltségért versengő Bernie Sanders a felhatalmazási törvény miatt írt a magyar miniszterelnökről...","id":"20200331_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_novak_katalin_bernie_sanders","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed7e862-5314-422b-9f38-5b4c18093d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_novak_katalin_bernie_sanders","timestamp":"2020. március. 31. 20:03","title":"Visszavágott Novák Katalin az Orbánt kritizáló amerikai szenátornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","shortLead":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","id":"20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab086b-61a7-474f-9545-b5554ac2c63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","timestamp":"2020. március. 31. 18:01","title":"Éhínséggel fenyegetnek a világjárvány miatti exportkorlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ID.3 piacra kerülését igen komoly szoftverproblémák hátráltatják, amit most belső források is megerősítettek.","shortLead":"Az ID.3 piacra kerülését igen komoly szoftverproblémák hátráltatják, amit most belső források is megerősítettek.","id":"20200401_ez_mar_nem_vicces_komoly_bajban_a_vw_elso_igazi_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7376651f-ae46-4e00-8505-cb05ea23aafa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_ez_mar_nem_vicces_komoly_bajban_a_vw_elso_igazi_villanyautoja","timestamp":"2020. április. 01. 07:59","title":"Ez már nem vicces: komoly bajban a VW első igazi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4425651-0acf-4291-ac79-aa760d06c5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év után jelenik meg az egyik legfontosabb angol nyelven éneklő hazai gitárpop-zenekar, az idén 20 éves amber smith új lemeze, Record címmel.","shortLead":"Három év után jelenik meg az egyik legfontosabb angol nyelven éneklő hazai gitárpop-zenekar, az idén 20 éves amber...","id":"20200331_Visszanyultunk_gyerekkorunk_kedvenceihez__itt_az_amber_smith_uj_lemeze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4425651-0acf-4291-ac79-aa760d06c5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d3cc3b-bb32-4e36-802f-a4bd2e2db070","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Visszanyultunk_gyerekkorunk_kedvenceihez__itt_az_amber_smith_uj_lemeze","timestamp":"2020. március. 31. 14:00","title":"„Visszanyúltunk gyerekkorunk kedvenceihez” – itt az amber smith új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]