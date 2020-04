Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik munkatárs férjének gyorstesztje lett pozitív, jelenleg a klinikai szintű vizsgálat eredményére várnak.","shortLead":"Az egyik munkatárs férjének gyorstesztje lett pozitív, jelenleg a klinikai szintű vizsgálat eredményére várnak.","id":"20200424_Koronavirus_gyanuja_miatt_bezartak_a_pecsi_onkormanyzat_adougyi_osztalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1f0d16-8fd5-4b46-9bb7-246b502f5d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Koronavirus_gyanuja_miatt_bezartak_a_pecsi_onkormanyzat_adougyi_osztalyat","timestamp":"2020. április. 24. 17:49","title":"Koronavírus gyanúja miatt bezárták a pécsi önkormányzat adóügyi osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gilisztákkal több tonna élelmiszerhulladékot etetnek meg, hogy a bomlásból eredő metán ne kerüljön a légkörbe, majd állateledel készül belőlük.","shortLead":"A gilisztákkal több tonna élelmiszerhulladékot etetnek meg, hogy a bomlásból eredő metán ne kerüljön a légkörbe, majd...","id":"20200424_DelAfrikaban_kukacok_millioi_lassitjak_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1db7a0-abef-4b7a-9685-05166ea15907","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_DelAfrikaban_kukacok_millioi_lassitjak_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 25. 09:40","title":"Dél-Afrikában kukacok milliói lassítják a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f245e3f5-ca29-4ab8-ada3-bb3ef1031d03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik.","shortLead":"A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik.","id":"20200423_Megallapodtak_a_gyori_Audigyar_vezetoi_a_szakszervezettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f245e3f5-ca29-4ab8-ada3-bb3ef1031d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44cfed-1a27-4246-989d-b0c8e67d1b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Megallapodtak_a_gyori_Audigyar_vezetoi_a_szakszervezettel","timestamp":"2020. április. 23. 21:42","title":"Megállapodtak a győri Audi-gyár vezetői a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint Moszkva lehet az újabb New York, míg az optimisták úgy vélik, a tesztelés beindulása miatt lett hirtelen sok vírushordozó.","shortLead":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint...","id":"202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8257f7-1606-412d-b154-8039b50439e6","keywords":null,"link":"/360/202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","timestamp":"2020. április. 25. 08:15","title":"Putyin elszámolta magát a vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április 27-étől a budapesti piacokon, kereskedelmi egységekben és a BKK járművein kötelező lesz a maszkviselés. A Fővárosi Közlönyben csütörtökön kihirdetett rendelet ráadásul azt is leszögezi: aki nem tartja be a szabályokat, azt legfeljebb figyelmeztetni lehet, más büntetéstől nem kell tartania. A szakértő szerint kormányrendelet nélkül a főpolgármesternek jogilag nincs is arra felhatalmazása, hogy saját területükön előírja a boltoknak vevőik ellenőrzését. A főváros máshogy gondolja. ","shortLead":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április...","id":"20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6704d7b1-9996-49a3-8093-9995e436802b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","timestamp":"2020. április. 24. 12:00","title":"Nem fogják megbüntetni, ha hétfőtől maszk nélkül megy a boltba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozások átmeneti likviditási hiányát hidalnák át vele.","shortLead":"A vállalkozások átmeneti likviditási hiányát hidalnák át vele.","id":"20200424_A_CIB_Bank_tizmilliard_forintos_hitelkeretet_nyitott_cegeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9983d61f-07f4-4260-8f51-05307198e86a","keywords":null,"link":"/kkv/20200424_A_CIB_Bank_tizmilliard_forintos_hitelkeretet_nyitott_cegeknek","timestamp":"2020. április. 24. 06:51","title":"A CIB Bank tízmilliárd forintos hitelkeretet nyitott cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3b5ec5-e016-4952-8a4a-e9259587f9db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrarinál tavaly öt új modell debütált, de úgy tűnik, az olasz modelloffenzíva korántsem ért véget.","shortLead":"A Ferrarinál tavaly öt új modell debütált, de úgy tűnik, az olasz modelloffenzíva korántsem ért véget.","id":"20200424_Meg_idenre_ket_teljesen_uj_autot_iger_a_Ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db3b5ec5-e016-4952-8a4a-e9259587f9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a28cca1-725a-4fad-b6f1-8ae67b71696a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_Meg_idenre_ket_teljesen_uj_autot_iger_a_Ferrari","timestamp":"2020. április. 24. 14:59","title":"Még idénre két teljesen új autót ígér a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új fertőzést vettek nyilvántartásba.","shortLead":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új...","id":"20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63df9a-28bd-41e0-a1db-d67268a50c9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. április. 25. 14:06","title":"Lassult a járvány terjedése Romániában, de 23-an meghaltak az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]