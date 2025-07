A Jazz+Az egykori tagja állami megbízást kapott: az énekesnő a kairói Liszt Intézet igazgatója lett

Váczi Eszter dzsesszénekesnő lett a kairói Liszt Intézet igazgatója, számol be a Blikk.

Az énekesnő, a Geszti Péter-féle Jazz+Az egykori tagja sokáig saját kvartettjével folytatta a zenélést, miközben arabisztikát tanult az ELTE-n, írja a lap.

Váczi Eszter a Blikknek elmondta, hogy április közepe óta tölti be a tisztséget.

A tavaszi időszakban még egyedül utaztam ki, mert a gyerekek iskolások, de a folytatást mindenképpen úgy tervezzük, hogy a nyári szünet után együtt költözünk Egyiptomba. A lányom 15, a fiam 12 és fél éves. Tudom, hogy egy kislány fejében nem feltétlenül az fogalmazódik meg, hogy egy ilyen közegben töltse az erősebb kamasz éveit, de minden nehézsége ellenére egy közös kalandként szeretnénk megélni az előttünk álló éveket. Különleges világba kerülnek ők is, nagy kihívás lesz számukra, hogyan tudnak beilleszkedni az ottani közegbe. A férjem kommunikációs szakember, aki sokat utazik, és sokszor megy majd el Kairóból is. A szüleim nagyon idősek, az ő édesanyja is figyelemre szorul, és jó, hogy ha valaki ennyire mobil a családban