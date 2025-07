Nemcsak szerepelni, mondani is kellene valamit – mire mennek Orbánék a Digitális Pótcselekvési Programmal?

„Nem ez az első alkalom, hogy a Fidesz rácsodálkozik lemaradására a digitális térben. A korábbi válaszaik nem voltak hatékonyak, és egyelőre nem látszik, hogy a mostaniak sokkal nagyobb sikerre lennének ítélve” – mondta a HVG kérdésére Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője arról, hogy gyors egymásutánban létrejött a Harcosok Klubja, életre hívták a Digitális Polgári Köröket, és elindult a Harcosok Órája online műsor is, ahol első vendégként Orbán Viktor politikai híreket igyekezett tényellenőrizni. A hétfői első adásban kijelentette: választási vereség esetén átadja a hatalmat, de Magyar Péterrel nem hajlandó vitázni.

A legutóbbi nagy rácsodálkozás akkor volt, amikor a Fidesz a 2019-es önkormányzati választás ellenzéki sikereivel szembesült, ezután hozta létre a Megafont – emlékeztetett a közpolitikai szakértő. Miközben a kormány is öntötte a közpénzt a Megafonba, és az influenszereik hirdetéseivel volt tele a Facebook, a beleölt milliárdok ellenére mérsékelt volt a siker. Ráadásul – tette hozzá – most még nehezebb lesz a fő kampányidőszakban a kormány(párt) dolga, miután októbertől a Meta, úgy néz ki, betiltja a politikai hirdetéseket a Facebookon az EU-ban. Ranschburg Zoltán szerint a Megafon-projekt is azért volt sikertelen, mert

a saját szavazói réteg mobilizálása fontos, erre jók is ezek az eszközök, de új szavazókat nem igazán sikerült bevonni így.

A májusban óriási csinnadrattával beindított Harcosok Klubja a jelek szerint szintén csak a Fidesz-táboron belül működik, ráadásul ott se nagyon.