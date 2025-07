Taktaharkány középfokú végzettséghez kötheti a beköltözést, Pély a büntetett előéletűeket nem engedné be

Nem létesíthet lakcímet a Heves megyei Pélyen az, akit korábban erőszakos bűncselekmény miatt elítéltek, büntetőeljárás van ellene folyamatban, vagy adótartozása van – derül ki abból a rendeletből (pdf), amelyet a napokban hozott a helyi önkormányzat és a HVG egyik olvasója hívta fel rá a figyelmünket.

A múlt pénteken életbe lépett rendelet elővásárlási jogot biztosít az önkormányzat számára a településen eladóvá váló ingatlanok esetében, illetve feltételhez köti a lakcímlétesítést. Ez utóbbi általános feltételeként azt is előírja, hogy a kérelmező ötezer forintot fizessen az önkormányzatnak. Nem létesíthet lakcímet:

az a nagykorú, aki a lakcímlétesítési kérelem benyújtását megelőző két évben nem rendelkezik legalább 365 nap biztosított jogviszonnyal, aki személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt büntetett előéletű, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, akinek bármilyen adótartozása van.

Az önkormányzat döntése szerint a kérelmezőnek azt is bizonyítania kell, hogy

rendelkezik folyamatos biztosított jogviszonnyal, (kivéve, ha 25 év alatti egyetemista)

21 év alatt legalább egy, 21 év felett legalább két év bejelentett munkaviszonyt igazol (kivéve, ha 25 év alatti egyetemista),

bizonyítja, hogy rendszeres, minimálbért elérő jövedelme van, vagy nyugdíjban illetve nyugdíjszerű ellátásban részesül,

igazolja, hogy kiskorú hozzátartozója rendelkezik iskola, óvoda vagy bölcsődelátogatási igazolással

a betelepülni kívánt ingatlanban a már lakcímmel rendelkező személyeket is figyelembe véve az ingatlan alapterülete alapján az egy főre jutó négyzetméterek száma legalább 10,

és a Képviselő-testület személyes meghallgatásán részt vett és pozitív elbírálásban részesült.

A fentiektől egyéni elbírálás alapján az önkormányzat eltekinthet.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy hasonló lépésen gondolkodik Kiskunhalas polgármestere, illetve a BOON beszámolója alapján Taktaharkányban is hoztak már a betelepülést szabályozó önkormányzati rendeletet. Ez utóbbi településen a jövő hónap végén lép hatályba az önkormányzati rendelet, amelynek keretében három intézkedést vezetnek be:

A lakcímbejelentést feltételhez kötik, azoktól, akik nem tartoznak a mentességi körbe, legalább valamilyen szakképzettséget várnak, amit igazolni is kell majd. Ezt azzal magyarázta a lapnak Szemán Ákos polgármester, hogy a községből fogynak a szakmunkások és a „különféle hasznos végzettséggel rendelkező szakemberek”, például a tanárok. Azt is említette, hogy legalább középfokú végzettségre lenne szükség.

Elővásárlási jogot biztosítanak az önkormányzat, a szomszédok és a helyi lakosok számára.

A beköltözőket ötvenezer forint betelepülési hozzájárulás megfizetésére kötelezik.

A szigorításra a polgármester szerint azért van szükség, mert így megbizonyosodhatnak arról, hogy a beköltözők szándékai komolyak, és később hasznos tagjaivá válhatnak a közösségnek.

A rendeletek alapját a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adja meg. A Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter nevéhez kapcsolódó törvény eredeti célja a nem kívánt településnövekedés megelőzése. A tervezet megjelenése utáni kritikák hatására azt Navracsics is elismerte, hogy a legtöbb magyarországi településen nem a népességnövekedés, hanem a -fogyás okoz problémát, ennek ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy így is lesznek önkormányzatok, akik örömmel fogadják majd a lehetőséget. A törvény hatályba lépése idején a HVG körkérdéséből az derült ki, több, az elmúlt években gyorsan növekedő településen sem ezt tartják a megfelelő eszköznek:

Nem kapkodnak Navracsics törvénye után Noha Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter korábban arról beszélt, hogy több száz olyan település van, ahol a túl sok betelepülő már gondot okoz, egyelőre nincs jele annak, hogy önkormányzatok sora készülne mielőbb bevetni az új „fegyvert”, amellyel fékezhetik a lakosságszámuk növekedését – derül ki a HVG körkérdéséből.

A nyáron aztán sorba érkeznek a hírek azokról a településekről, ahol a bevezetés mellett döntöttek. Az első ilyen volt Mezőkeresztes, ahol csak az önkormányzat élhet az elővásárlás jogával, nem sokkal később pedig hasonlóan döntött Újlengyel képviselő-testülete is.

Pély önkormányzata által hozott rendelettel kapcsolatban kerestük Pély polgármesterét, Bakondi Pétert, aki későbbre ígért tájékoztatást. Amikor válaszol kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Túry Gergely