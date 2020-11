Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","shortLead":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","id":"20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4aff42-e649-4669-a164-1800ac4d6375","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","timestamp":"2020. november. 14. 16:36","title":"Három játékos sem lesz ott a válogatott szerbek elleni focimeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287399a-8381-465c-a07f-38ba07c0e22d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"11 millió eurót különítenek el a tanítók és tanárok részére.","shortLead":"11 millió eurót különítenek el a tanítók és tanárok részére.","id":"20201113_Jutalmat_kapnak_a_pedagogusok_a_jarvany_idejen_vegzett_munkajukert_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287399a-8381-465c-a07f-38ba07c0e22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c06c29-a1d4-4698-a4d0-b0744c5ac797","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Jutalmat_kapnak_a_pedagogusok_a_jarvany_idejen_vegzett_munkajukert_Szlovakiaban","timestamp":"2020. november. 13. 15:12","title":"Jutalmat kapnak a pedagógusok a járvány idején végzett munkájukért Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emelkedő hőmérséklet miatt a hamarabb kelnek ki a lárvák, emiatt azonban nem jutnak elég élelemhez a fiókák. Több madárfajt emiatt akár a kihalás is fenyegethet.","shortLead":"Az emelkedő hőmérséklet miatt a hamarabb kelnek ki a lárvák, emiatt azonban nem jutnak elég élelemhez a fiókák. Több...","id":"20201112_Ehen_halhatnak_a_fiokak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9137f454-5c11-4c50-a83c-ae1c526c858d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201112_Ehen_halhatnak_a_fiokak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. november. 13. 18:25","title":"Éhen halhatnak a madárfiókák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a028d2-9f4c-4522-aae3-0fc60113c8e9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A becslések szerint 1,7 millió olyan különböző vírus van, amit még nem ismerünk. Ezek mintegy fele veszélyes lehet az emberre. Összehasonlításképpen: csupán kétezer olyan, állatról emberre terjedő vírus van, amit már ismerünk – mondja Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa, aki kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozik, többek között azt is kutatja, hogy milyen evolúciós és ökológiai kölcsönhatás van a városokban előforduló emlősök, kullancsok és kórokozók között, valamint azt is vizsgálja, hogy potenciálisan milyen veszélyt jelentenek ezek az emberekre. \r

","shortLead":"A becslések szerint 1,7 millió olyan különböző vírus van, amit még nem ismerünk. Ezek mintegy fele veszélyes lehet...","id":"20201113_koronavirus_jarvany_zoonozis_foldvari_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a028d2-9f4c-4522-aae3-0fc60113c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbe0531-ba2a-43da-b2b0-4e9c3faa3fe6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201113_koronavirus_jarvany_zoonozis_foldvari_interju","timestamp":"2020. november. 13. 15:35","title":"Akár a Margit-szigetről is kitörhetne a következő világjárvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae45dbf-8067-48ef-ab64-cb1b74112bb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Frissítette az egyetemekre és a kollégiumokra kiadott eljárásrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Míg az oktatás főként átáll digitális üzemmódba, addig egyes szakmai gyakorlatokat továbbra is megtarthatnak az egyetemeken. Igaz, csak maszkban. ","shortLead":"Frissítette az egyetemekre és a kollégiumokra kiadott eljárásrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Míg...","id":"20201113_egyetem_rektor_kollegium_itm_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae45dbf-8067-48ef-ab64-cb1b74112bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa70b3-8125-45dc-a223-202d75c3c81c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_egyetem_rektor_kollegium_itm_jarvany","timestamp":"2020. november. 13. 17:31","title":"Rektori engedéllyel maradhatnak diákok a kollégiumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b892d8-27d9-4379-9df1-66fd5eefbb93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azoknak segítenek, akik a fertőzöttségük miatt nem hagyhatják el otthonukat.","shortLead":"Azoknak segítenek, akik a fertőzöttségük miatt nem hagyhatják el otthonukat.","id":"20201113_karantenjarat_karanten_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4b892d8-27d9-4379-9df1-66fd5eefbb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfe6894-04b6-4897-957a-a769dcd491a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_karantenjarat_karanten_pecs","timestamp":"2020. november. 13. 07:10","title":"Ingyenes karaténjáratot indítottak Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a mesterséges intelligenciával rangsoroltatja a jövőben az algoritmus és a felhasználók által moderálásra küldött bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook a mesterséges intelligenciával rangsoroltatja a jövőben az algoritmus és a felhasználók által moderálásra...","id":"20201113_facebook_moderalas_tartalom_torlese_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1758cb93-089b-4dfc-99d0-45557a9bb70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_facebook_moderalas_tartalom_torlese_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. november. 13. 18:03","title":"Megváltozik a moderálás a Facebookon, gyorsabban törölhetik a káros tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A toxikológus szerint leghamarabb fél év múlva lehet meg a koronavírus elleni vakcina.","shortLead":"A toxikológus szerint leghamarabb fél év múlva lehet meg a koronavírus elleni vakcina.","id":"20201113_Zacher_Gabor_koroanvirus_tavaszi_idosav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21db4dd-5ce4-47be-960d-66f0007a950b","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Zacher_Gabor_koroanvirus_tavaszi_idosav","timestamp":"2020. november. 13. 10:59","title":"Zacher: „Vissza kellene térni a tavaszi idősávos vásárláshoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]