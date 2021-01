Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f4e8c35-06aa-4497-a9c2-eb52f40c9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csodával határos módon nem sérült meg senki.","shortLead":"Csodával határos módon nem sérült meg senki.","id":"20210128_120szal_ment_a_vonat_amikor_nekihajtott_egy_auto_Vassuranynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f4e8c35-06aa-4497-a9c2-eb52f40c9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ccdcc9-5937-4a27-9815-badcfbb74e4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_120szal_ment_a_vonat_amikor_nekihajtott_egy_auto_Vassuranynal","timestamp":"2021. január. 28. 15:37","title":"120-szal ment a vonat, amikor nekihajtott egy autó Vassuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány az éjjel egy rendelettel február 8-tól megszüntette, egy másikkal pedig ugyane naptól újra bevezette a veszélyhelyzetet.","shortLead":"A kormány az éjjel egy rendelettel február 8-tól megszüntette, egy másikkal pedig ugyane naptól újra bevezette...","id":"20210130_Meghosszabbitottak_a_veszelyhelyzetet_drasztikusan_nonek_a_vendeglatok_buntetesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c30d11-a2c4-4955-bb1f-84a8e6af7401","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_Meghosszabbitottak_a_veszelyhelyzetet_drasztikusan_nonek_a_vendeglatok_buntetesei","timestamp":"2021. január. 30. 09:17","title":"Meghosszabbították a veszélyhelyzetet, drasztikusan nőnek a vendéglátók büntetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7bed82-b73f-42d7-8b62-45c444896855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól egy igazságügyi pszichológus szakértőnek kell meghallgatnia a gyerek áldozatot azért, hogy a súlyos traumán átesett kiskorú a lehető legkisebb mértékben sérüljön az eljárás során. ","shortLead":"Mostantól egy igazságügyi pszichológus szakértőnek kell meghallgatnia a gyerek áldozatot azért, hogy a súlyos traumán...","id":"20210129_Oriasi_elorelepes_tortent_a_szexualis_eroszak_gyerek_aldozatainak_meghallgatasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf7bed82-b73f-42d7-8b62-45c444896855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be83c5e-ecf2-47fc-805f-f5b5173ddf00","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Oriasi_elorelepes_tortent_a_szexualis_eroszak_gyerek_aldozatainak_meghallgatasaban","timestamp":"2021. január. 29. 12:40","title":"Óriási előrelépés történt a gyerek áldozatok traumáinak mérséklése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40bff28-42f1-411d-9c0e-6e900ae1de3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A független színházi szcéna ugyanazt éli meg, amit egyszer már átélt a színész és rendező szerint.","shortLead":"A független színházi szcéna ugyanazt éli meg, amit egyszer már átélt a színész és rendező szerint.","id":"20210128_fodor_tamas_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40bff28-42f1-411d-9c0e-6e900ae1de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a78ee8-4b1b-4507-9a66-dcd99bf0f3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_fodor_tamas_interju","timestamp":"2021. január. 28. 17:35","title":"Fodor Tamás az SZFE új vezetéséről: Ez az ügy egy tökéletes kudarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Ötvenezer angol fontot, vagyis húsz millió forintot fizet a húsról és egyéb állati eredetű ételekről való lemondásért egy angol cég.\r

","shortLead":"Ötvenezer angol fontot, vagyis húsz millió forintot fizet a húsról és egyéb állati eredetű ételekről való lemondásért...","id":"20210128_Milliokat_ero_vegansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32018086-8963-406c-a159-434c343e3264","keywords":null,"link":"/elet/20210128_Milliokat_ero_vegansag","timestamp":"2021. január. 29. 09:36","title":"Milliókat ígér annak a húsimádónak egy angol cég, aki képes átállni a vegán életmódra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e88a4b-ebdd-445b-8c87-d4dd905d0c1a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jók a pörgős és ritmusos rock, dance, hiphop vagy R&B számok az edzés- vagy versenyhangulat megteremtéséhez, de a sportolóknak érdemes lenne olykor klasszikus zenét is hallgatniuk fizikai erőkifejtés közben. ","shortLead":"Jók a pörgős és ritmusos rock, dance, hiphop vagy R&B számok az edzés- vagy versenyhangulat megteremtéséhez, de...","id":"202104_edzes_klasszikus_zenere_kardio_mozartra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e88a4b-ebdd-445b-8c87-d4dd905d0c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf15433-8d6d-4396-9e0a-6f260c9e4fad","keywords":null,"link":"/360/202104_edzes_klasszikus_zenere_kardio_mozartra","timestamp":"2021. január. 30. 08:30","title":"Kardió Mozartra: sokat dobhat az edzésen, ha közben klasszikus zene szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK. ","shortLead":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra...","id":"20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227443cb-1392-4e9e-b777-8ec9bd8f0c72","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","timestamp":"2021. január. 29. 16:17","title":"Nem ért egyet az Orvosi Kamara a lazább oltásengedélyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9285a3-3426-4ea5-a3f4-f1c6924fc47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz sofőrje és öt utas sérült meg a balesetben.","shortLead":"A busz sofőrje és öt utas sérült meg a balesetben.","id":"20210129_volanbusz_lorinci_busz_fatorzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9285a3-3426-4ea5-a3f4-f1c6924fc47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade251ea-41f4-4ead-8768-459c42126505","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_volanbusz_lorinci_busz_fatorzs","timestamp":"2021. január. 29. 10:18","title":"Fának csapódott egy Volánbusz Lőrinciben, kettészelte az elejét a törzse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]