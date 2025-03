Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon verheti majd el a port.","shortLead":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon...","id":"20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"0e4d3cc8-deec-4c93-beec-32a574f250c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","timestamp":"2025. március. 02. 17:20","title":"Szijjártó szerint az EU megsértette a Magyarország felé vállalt energiabiztonsági garanciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedés sajtóértesülések szerint Pete Hegseth védelmi minisztertől származik, a tárca egyelőre nem kommentálta az ügyet.","shortLead":"Az intézkedés sajtóértesülések szerint Pete Hegseth védelmi minisztertől származik, a tárca egyelőre nem kommentálta...","id":"20250303_usa-oroszorszag-kiberhadmuvelet-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2.jpg","index":0,"item":"7c3f9c09-d016-4fb6-8546-23265e89ef57","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_usa-oroszorszag-kiberhadmuvelet-felfuggesztes","timestamp":"2025. március. 03. 09:58","title":"Az Egyesült Államok felfüggeszti a kiberhadműveleteit Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f95aa8b-ebaa-461d-b0b6-07f3d68b35ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, van egy telitalálat.","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, van egy telitalálat.","id":"20250302_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f95aa8b-ebaa-461d-b0b6-07f3d68b35ed.jpg","index":0,"item":"933bbbec-390a-4cf4-b41b-3308d120be49","keywords":null,"link":"/elet/20250302_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat","timestamp":"2025. március. 02. 18:11","title":"Valaki csaknem 650 millió forintot nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","shortLead":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","id":"20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c.jpg","index":0,"item":"69dfdbe4-f4e8-45c7-9aa9-3878ce2b68e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","timestamp":"2025. március. 01. 21:43","title":"Elvesztette emlékhely jellegét a brüsszeli eresz, amelyen Szájer József lecsúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no nem a sajtó, hanem a Pannon Egyetem diákjai.","shortLead":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no...","id":"20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a.jpg","index":0,"item":"36ba5e5a-4175-46a2-bbbd-c414b65b3d82","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 18:54","title":"Orbán: A politika olyan sport, mint a boksz, ahol még a győztest is nagyon megverik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat az ember az eszköz akkumulátorából.","shortLead":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat...","id":"20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd.jpg","index":0,"item":"e11ef765-59bf-4f92-8570-4b345d09dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","timestamp":"2025. március. 03. 10:03","title":"Egy egyszerű beállítással megnövelheti iPhone-ja üzemidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a magyar MI-tervekről beszélt, és arról is, hogy szerinte nem sérült az egyetemek autonómiája az általa levezényelt modellváltás miatt.","shortLead":"A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a magyar MI-tervekről beszélt, és arról is, hogy szerinte nem...","id":"20250303_palkovics-laszlo-kormanybiztos-mesterseges-intelligencia-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a.jpg","index":0,"item":"b8139dad-26a1-4dd5-a2f5-a7374bc4fa80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_palkovics-laszlo-kormanybiztos-mesterseges-intelligencia-elon-musk","timestamp":"2025. március. 03. 10:45","title":"Palkovics abban bízik, hogy egyszer kezet foghat Elon Muskkal egy MI-beruházás alapkőletételénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1bfaac-879e-4246-b8c2-db847e57dd95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmaradtak az elmúlt években megszokott politikai kiállások, az idei Oscaron a Los Angeles-i tűzvész jelentette a legnagyobb megrázkódtatást. ","shortLead":"Elmaradtak az elmúlt években megszokott politikai kiállások, az idei Oscaron a Los Angeles-i tűzvész jelentette...","id":"20250303_oscar-gala-politika-trump-gaza-ukrajna-tuzvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af1bfaac-879e-4246-b8c2-db847e57dd95.jpg","index":0,"item":"605fab7f-411b-4063-b9d4-4586649cc596","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_oscar-gala-politika-trump-gaza-ukrajna-tuzvesz","timestamp":"2025. március. 03. 07:04","title":"Donald Trump nevét senki sem ejtette ki az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]