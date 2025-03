Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA továbbra is a szövetségesük. Keir Starmer négy fontos döntésről számolt be, Ursula von der Leyen pedig Európa újrafelfegyverzésének tervével fog az Európai Tanács következő ülésére érkezni.","shortLead":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA...","id":"20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd.jpg","index":0,"item":"e420d72c-b10f-4855-9cc4-0dfa18786605","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:33","title":"Von der Leyen: Sürgősen újra kell fegyverezni Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak a repüléstől. Rosszul teszik, a légi közlekedés a legbiztonságosabb utazási mód, s ahogy telnek az évek, úgy válnak egyre ritkábbá a katasztrófák.","shortLead":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak...","id":"20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c.jpg","index":0,"item":"a1115e6b-9d33-471b-bc66-68553853c9fc","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","timestamp":"2025. március. 01. 13:00","title":"Miért teszi rosszul, aki most jobban fél a repüléstől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A haladás lehetetlen kihívások nélkül, vagyis mielőtt sikerrel járnánk, előbb kudarcot kell vallanunk – mutat rá Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"A haladás lehetetlen kihívások nélkül, vagyis mielőtt sikerrel járnánk, előbb kudarcot kell vallanunk – mutat rá...","id":"20250302_Mi-koze-a-plafon-bamulasanak-a-sikerhez-Adam_Alter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d.jpg","index":0,"item":"d72182bf-e508-4d27-9e2c-d4f619311bf9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250302_Mi-koze-a-plafon-bamulasanak-a-sikerhez-Adam_Alter","timestamp":"2025. március. 02. 19:15","title":"Mi köze a plafon bámulásának a sikerhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon, az adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek született tavaly, mint egy évvel korábban, 2021-hez képest pedig 15 ezerrel zuhant a születésszám. Litkai Gergely össze is állította a Nemzeti Sokasodási Programot (rövidítve NESOP). Igaz, a benzin literenkénti ára lehet, hogy felmenne hétezer forintra, és csak ellenőrzötten lehetne használni bizonyos oldalakat, hogy az ember kétszer is meggondolja, be akar-e oda lépni, de minden magyar asszony SZÉP-kártya-elfogadóhely lenne, illetve az egygyermekesek is kapnának kedvezményeket. Így talán javulna a statisztika. ","shortLead":"Minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon, az adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek...","id":"20250301_duma-aktual-szuletesek-szama-2024-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"4f73e5e9-a0bf-4479-9717-337128f73932","keywords":null,"link":"/360/20250301_duma-aktual-szuletesek-szama-2024-video","timestamp":"2025. március. 01. 18:30","title":"Duma Aktuál: Kevés gyerek születik? Legyen kötelező DÁP-belépés a pornóoldalakra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira világszerte. Ebből kifolyólag a versenyeknek, mérkőzéseknek szerves része a káromkodás is, a döntéshozók azonban időről időre próbálnak küzdeni ellene. Összeállításunk alapján azonban nem úgy tűnik, hogy lenne esélyük.","shortLead":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira...","id":"20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd.jpg","index":0,"item":"5fe51008-2e1e-496a-988f-43bdce197330","keywords":null,"link":"/sport/20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","timestamp":"2025. március. 01. 12:00","title":"Ne baszd meg, hogy már ezt sem lehet! – a sportpályák legendás káromkodásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abba9e5b-c22e-4348-92bc-746139076b7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A franciák második leganyobb piaca volt Oroszország, és a togliatti gyár most is ontja magából a Ladákat, csak már nem Renault-tulajdonként.","shortLead":"A franciák második leganyobb piaca volt Oroszország, és a togliatti gyár most is ontja magából a Ladákat, csak már nem...","id":"20250303_milliardokert-kaphatna-vissza-orosz-gyarat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abba9e5b-c22e-4348-92bc-746139076b7e.jpg","index":0,"item":"42187da0-0ca9-4f70-8b58-e540888396e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_milliardokert-kaphatna-vissza-orosz-gyarat-a-Renault","timestamp":"2025. március. 03. 08:49","title":"Egy rubelért adta el, százmilliárdért kaphatná vissza orosz gyárát a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy új szövetség keretei körvonalazódtak Londonban, amelyek szerint Ukrajna biztonsága az európai biztonság alapja. A résztvevők elkötelezettek amellett, hogy ez az együttműködés a jövőben is aktív lesz.","shortLead":"Egy új szövetség keretei körvonalazódtak Londonban, amelyek szerint Ukrajna biztonsága az európai biztonság alapja...","id":"20250303_orosz-ukran-haboru_vedelem_hajlandoak-koalicioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd.jpg","index":0,"item":"92d4c877-52e7-4ea9-bd68-9bd899bdabbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20250303_orosz-ukran-haboru_vedelem_hajlandoak-koalicioja","timestamp":"2025. március. 03. 09:23","title":"A londoni csúcstalálkozón egy új szövetségesi rendszer alapjait rakták le - Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Washington és Moszkva külpolitikája nagyjából együttállásba került.","shortLead":"Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Washington és Moszkva külpolitikája nagyjából...","id":"20250302_Sajat-beketervet-rak-ossze-es-mutat-be-az-USA-nak-Ukrajna-Nagy-Britannia-es-Franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75.jpg","index":0,"item":"77d5f8b8-72c1-42f9-90d6-7b68d6e89f53","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Sajat-beketervet-rak-ossze-es-mutat-be-az-USA-nak-Ukrajna-Nagy-Britannia-es-Franciaorszag","timestamp":"2025. március. 02. 12:35","title":"Saját béketervet rak össze, és mutat be az USA-nak Ukrajna, Nagy-Britannia és Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]