Már a végső szakaszban jár Oroszország hadművelete, melynek célja az ukrán erők kiszorítása Kurszk térségéből – közölte Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel – írja a The Guardian.

Putyin szerdán, az ukrán erők betörése óta először látogatott a kurszki régióba, ahol az orosz csapatokkal is találkozott. „Számítok arra, hogy az egységeink előtt álló összes harci feladatot teljesíteni fogjuk, és a kurszki régió területe hamarosan teljesen felszabadul az ellenségtől” – mondta Putyin.

Előrenyomultak az oroszok a Kurszki területen, tizenkét települést foglaltak vissza az ukránoktól Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök közlése alapján 430 ukrán katonát fogtak el, akiket Putyin „terroristáknak” nevezett.

Az ukrán katonai főparancsnok, Olekszandr Szirszkij tábornok jelezte, hogy egyes erők Kurszkban „kedvezőbb pozíciókba” vonulnak vissza.

A tervek szerint Putyin a mai nap során Lukasenko belorusz elnökkel találkozik, az egyeztetést követően pedig majd sajtótájékoztatót is tartanak, amin akár Ukrajnáról is beszélhet majd az orosz elnök, ha az újságírók kérdezik – erről szintén a Kreml szóvivője, Peszkov beszélt korábban. Szintén a The Guardian számolt be róla, hogy Lukasenko, orosz híradások szerint csütörtök reggel, meg is érkezett Moszkvába.

A héten korábban írtunk arról, hogy Ukrajna kész elfogadni a 30 napos ideiglenes tűzszünetet, miután Szaúd-Arábiában az Egyesült Államokkal tárgyalt. A találkozóval kapcsolatban Volodimir Zelenszkij és Donald Trump is nyilatkozott korábban. Előbbi arról beszélt, hogy a részleteket nem ismeri, de szankciókról és Ukrajna megerősítéséről volt szó. Trump pedig úgy nyilatkozott, hogy ha Oroszország folytatja a háborút, annak az agresszorra nézve is kellemetlen hatásai lehetnek.

Oroszország egyelőre nem közölte az álláspontját a tűzszünettel kapcsolatban.

Nyitóképünkön egy kiégett harckocsi Kurszknál. Fotó: AFP / Yan DOBRONOSOV