Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön egy sajtótájékoztatón kitérhet Ukrajnára, illetve a Szaúd-Arábiában lezajlott amerikai-ukrán egyeztetésekre – írja a Telex a TASZSZ orosz hírügynökség alapján. Az információ Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivőtől származik, aki hozzátette azt is, minden azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek majd.

A csütörtöki sajtótájékoztatót Putyin és Lukasenko belorusz elnök közösen tartja majd a találkozójukat követően.

Az ukrán és az amerikai tisztségviselők kedden Szaúd-Arábiában ültek tárgyalóasztalhoz, és megállapodtak abban, hogy Ukrajna kész elfogadni a 30 napos ideiglenes tűzszünetet, az Egyesült Államok pedig ismét biztosítja a hírszerzési információk megosztását, valamint a katonai segélyt is az Oroszország által lerohant országnak.

Az szerdán derült ki többek között, hogy ukrán területi engedményekről tárgyalt az Egyesült Államok és Ukrajna külügyminisztere, illetve a delegációjuk Dzsiddában. Marco Rubio, az USA külügyminisztere azt mondta, arról is egyeztettek, hogyan nézne ki a tárgyalási folyamat. Rubio azt is elmondta, hogy pozitív választ vár a Kremltől, és határozottan sürgette az oroszokat, hogy hagyjanak fel a katonai akciókkal.

A találkozó óta megszólalt Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök. „Gondolom, hogy erős lépésekre számíthatunk. A részleteket még nem ismerem, de szankciókról és Ukrajna megerősítéséről beszélünk” – írtuk korábban.

Nem sokkal később pedig Donald Trump is úgy nyilatkozott, hogy ha Oroszország folytatja a háborút, annak az agresszorra nézve is kellemetlen hatásai lehetnek. „Vannak dolgok, amiket meg lehet tenni, amelyek pénzügyi értelemben nem kellemesek, és én megtehetek ilyen dolgokat” – tette hozzá, majd úgy folytatta, hogy ez nagyon rossz lenne Oroszországnak, és nem is akarja, inkább békét szeretne.

Az oroszoktól egyelőre nem érkezett hivatalos reakció, Dimitrij Peszkov legutóbbi nyilatkozata szerint még a hivatalos tájékoztatásra várnak Washingtonból.

Nyitókép: Sergei BOBYLYOV / POOL / AFP