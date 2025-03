Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ced477c-3871-467f-9a97-58a360f42ddf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vallási tévécsatornát 150 ezer fontra büntettek meg, amiért az Egyesült Királyságban műsoridőt adott egy hittérítőnek, aki „csodatévő forrásvizet” árult. ","shortLead":"Egy vallási tévécsatornát 150 ezer fontra büntettek meg, amiért az Egyesült Királyságban műsoridőt adott...","id":"20250311_csodatevo-forrasviz-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ced477c-3871-467f-9a97-58a360f42ddf.jpg","index":0,"item":"47ee80c4-da29-4190-af5e-a8bd4e1fc256","keywords":null,"link":"/elet/20250311_csodatevo-forrasviz-buntetes","timestamp":"2025. március. 11. 15:54","title":"Csodatévő forrásvízzel még mindig át lehet verni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint ha Moszkva elfogadná a fegyverszünetet, az azonnal életbe lépne.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint ha Moszkva elfogadná a fegyverszünetet, az azonnal életbe lépne.","id":"20250312_ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok-zelenszkij-tuzszunet-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444.jpg","index":0,"item":"0f0acac6-4dac-4411-8ba6-4dfe6c3328d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok-zelenszkij-tuzszunet-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 05:47","title":"Zelenszkij: Most az Egyesült Államokon a sor, hogy meggyőzze Oroszországot a tűzszünet elfogadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett a Tesla piaci értéke, csak márciusban 20 százalékos a bukás. A vagyonának nagy részét Tesla-részvényekben tartó Elon Musk tényleg kezdhet aggódni? Hiszen hiteleinek fedezetét is ezek a részvények adják.","shortLead":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett...","id":"20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"f3061f6c-4363-4ce9-88f6-fe83d46b952c","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","timestamp":"2025. március. 12. 15:45","title":"Bejött a bojkott, de megállítja-e Elon Muskot a Tesla szédítő zuhanása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e25c34a-b49e-4d65-b6e3-b7969ca45990","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanulmányok szerint bizonyos gyümölcs- és zöldséghéjak tele vannak olyan anyagokkal, amelyek segítenek a cukorbetegség, a gyulladás és a rák elleni küzdelemben. Összegyűjtöttük a legértékesebb héjakat, valamint tippeket a fogyasztásukhoz.","shortLead":"Tanulmányok szerint bizonyos gyümölcs- és zöldséghéjak tele vannak olyan anyagokkal, amelyek segítenek a cukorbetegség...","id":"20250311_melyik-gyumolcs-zoldseg-heja-eheto-vitamin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e25c34a-b49e-4d65-b6e3-b7969ca45990.jpg","index":0,"item":"a83968f0-73dc-416e-b9dd-b2b8ed219d6c","keywords":null,"link":"/elet/20250311_melyik-gyumolcs-zoldseg-heja-eheto-vitamin","timestamp":"2025. március. 11. 05:01","title":"Ne hagyja veszni a répa, az alma, a kivi vagy a krumpli héját, mert abban van a vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon versengenek, hogy visszafejtsék az idegen intelligencia technológiáját, ezt azonban igyekeznek titokban tartani.","shortLead":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon...","id":"20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9.jpg","index":0,"item":"774c9198-f56c-4a58-9dad-dfa071a274be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Titkos amerikai háborúról szóló film állítja: léteznek földönkívüliek, és fejlett a technológiájuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24638842-be9e-4e59-a316-9cd10f381108","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon.","shortLead":"Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon.","id":"20250311_michael-sheen-adossag-hitelcsapda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24638842-be9e-4e59-a316-9cd10f381108.jpg","index":0,"item":"ea74bb87-82ec-44de-83a9-05646c8b6672","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_michael-sheen-adossag-hitelcsapda","timestamp":"2025. március. 11. 11:34","title":"A saját pénzéből fizette ki a szomszédai tartozását Michael Sheen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is értékes a demokrácia, ha egyszer szétverik a modern államot, aligha lehet új életre kelteni – magyarázza Jeffrey Kopstein, a Kaliforniai Egyetem politológusa, aki szerint a Nyugat alvajáróként támolygott bele a szakadékba.","shortLead":"Bármennyire is értékes a demokrácia, ha egyszer szétverik a modern államot, aligha lehet új életre kelteni – magyarázza...","id":"20250311_Jeffrey-Kopstein-Der-Spiegel-Trump-Orban-allam-demokracia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"2d765294-da03-426a-8b6a-96ec4a247666","keywords":null,"link":"/360/20250311_Jeffrey-Kopstein-Der-Spiegel-Trump-Orban-allam-demokracia","timestamp":"2025. március. 11. 15:15","title":"Amerikai professzor a Der Spiegelnek: Trump az államra még nagyobb veszélyt jelent, mint a demokráciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43ab8a-57b5-441c-ba62-16c386059d8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Office részeként elérhető kiadványszerkesztőt is kivezeti a Microsoft, és az átállás nem is lesz olyan egyszerű, mint más esetekben.","shortLead":"Az Office részeként elérhető kiadványszerkesztőt is kivezeti a Microsoft, és az átállás nem is lesz olyan egyszerű...","id":"20250311_microsoft-office-publisher-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b43ab8a-57b5-441c-ba62-16c386059d8c.jpg","index":0,"item":"6c3de597-7a35-43f4-bbd7-15d276c3cefd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_microsoft-office-publisher-megszunes","timestamp":"2025. március. 11. 14:03","title":"A Skype mellett egy másik, 34 éves programot is megszüntet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]