[{"available":true,"c_guid":"195f269b-edc0-4bf5-a47e-62ffb071a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180321_Itt_az_ujabb_utos_erv_a_laposfoldhivo_Emoke_is_szavazni_fog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195f269b-edc0-4bf5-a47e-62ffb071a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169104ab-e087-4af4-8bb5-f6adf5a6a637","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Itt_az_ujabb_utos_erv_a_laposfoldhivo_Emoke_is_szavazni_fog","timestamp":"2018. március. 21. 11:54","title":"Itt az újabb ütős érv Bödőcstől: a laposföld-hívő Emőke is szavazni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaf3065-e46f-4915-8db9-96a6c79fc9e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit jelent a választás? Mi a választások következménye? Miért van ennyi plakát? A telefonokra és tabletekre letölthető digitális könyv Gyurkó Szilvia gyerekjogász írásából készült.\r

\r

","shortLead":"Mit jelent a választás? Mi a választások következménye? Miért van ennyi plakát? A telefonokra és tabletekre letölthető...","id":"20180322_Mit_mondjunk_a_gyerekeknek_a_valasztasrol__ingyenes_ekonyv_segit_a_szuloknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faaf3065-e46f-4915-8db9-96a6c79fc9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b348fd-a42a-4d59-b32e-f20200ccb873","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Mit_mondjunk_a_gyerekeknek_a_valasztasrol__ingyenes_ekonyv_segit_a_szuloknek","timestamp":"2018. március. 22. 12:17","title":"Mit mondjunk a gyerekeknek a választásról? – ingyenes e-könyv segít a szülőknek, tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United labdarúgóklub kérvényezte, hogy női csapatot indíthasson az angol másodosztályban.","shortLead":"A Manchester United labdarúgóklub kérvényezte, hogy női csapatot indíthasson az angol másodosztályban.","id":"20180322_Noi_csapatot_inditana_a_Manchester_United","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb3e087-6994-4570-8246-3a6cc5388c6e","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Noi_csapatot_inditana_a_Manchester_United","timestamp":"2018. március. 22. 14:25","title":"Női csapatot indítana a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a943361-59f9-455d-bbc2-f655b7112e18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon még nem készült adatokkal alátámasztható gyűjtés a kínai telefonok elterjedtségéről. A kifejezetten az – itthoni képviselettel sokszor nem rendelkező – kínai mobilokra specializálódott szakszerviz kigyűjtött néhány érdekes statisztikai adatot. ","shortLead":"Magyarországon még nem készült adatokkal alátámasztható gyűjtés a kínai telefonok elterjedtségéről. A kifejezetten az –...","id":"20180322_kinai_okostelefon_mobil_velemenyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a943361-59f9-455d-bbc2-f655b7112e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa08bd6e-4cab-493e-9889-4832cbb4db61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_kinai_okostelefon_mobil_velemenyek","timestamp":"2018. március. 22. 09:03","title":"Új mobilon gondolkodik? Ezek a kínai telefonok a legkedveltebbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kunhalom Tej évek óta veszteséges már. Mészáros Lőrinc a Dráva Kalász Zrt.-n keresztül birtokolja a társaság 50 százalékát.","shortLead":"A Kunhalom Tej évek óta veszteséges már. Mészáros Lőrinc a Dráva Kalász Zrt.-n keresztül birtokolja a társaság 50...","id":"20180322_bedolt_egy_ceg_meszaros_lorinc_erdekeltsegebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e323a9-662d-4b47-a032-4d2ecefb78a7","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_bedolt_egy_ceg_meszaros_lorinc_erdekeltsegebol","timestamp":"2018. március. 22. 21:07","title":"Bedőlt egy cég Mészáros Lőrinc érdekeltségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","id":"20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452067c-2108-4c0d-a4d6-1bc7465d8c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","timestamp":"2018. március. 23. 06:43","title":"MN: dollármilliós offshore-számlája van a hatvani fideszes kiskirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","shortLead":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","id":"20180322_kamion_elozes_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff097f4e-a2a9-4c04-85fa-94d2328adafd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_kamion_elozes_autos_video","timestamp":"2018. március. 22. 04:01","title":"Minden szabályt megszegve előzött a dán kamionos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk Petr Kellnert, Közép-Európa leggazdagabb emberét, a Telenor Magyarország új tulajdonosát.","shortLead":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk...","id":"20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122b3c2e-adb5-4a25-b7dc-0a7b17c7d93f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","timestamp":"2018. március. 21. 16:40","title":"Pénzért bármit, bárkivel, a Telenor cseh vevője nem finnyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]