A víz az emberi szervezet legfőbb alkotóeleme: testünk körülbelül 60-70%-a vízből áll. Bizonyos szerveink, mint például a szem, a gerincvelő vagy a tüdő 90% körüli víztartalommal rendelkeznek, de a többi létfontosságú szerv is minimum 70%-át víz teszi ki. A víz a felelős a sejtjeink, így a szervezetünk teljes anyagcseréjének fenntartásáért, részt vesz a tápanyagok szállításában és a méregtelenítésben. Biztosítja a vérkeringést, szabályozza a vérnyomást és a testhőmérsékletet, segíti az ízületek, szövetek működését, biztosítja a nyálkahártyák nedvességét, fenntartja a szervezet egészséges sav-bázis egyensúlyát. Egy felnőtt ember napi vízszükséglete mérsékelt fizikai terhelés mellett minimum 2-2,5 liter víz, de ezt a mennyiséget sok tényező befolyásolhatja.

Meleg, száraz időjárás esetén például nagyobb mértékben izzadunk, ami jelentős vízveszteséggel jár, így ilyenkor még több folyadék bevitelére van szükség. Aktív fizikai igénybevétel esetén is gyorsabban izzadunk, ezért ilyenkor is több vízre van szüksége a testünknek. Különösen nagy gondot kell fordítani a folyadékpótlásra a meleg időben végzett sporttevékenységek közben, hiszen ekkor rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet veszíthetünk, ami nagy megterhelést jelent a szervezetnek. Gyors kiszáradáshoz vezethetnek továbbá a lázzal, hányással és hasmenéssel járó betegségek is, de a terhesség és a szoptatás alatt is jócskán megnövekszik a test folyadékigénye.

Milyen jelzésekre figyeljünk?

A szervezetünk szerencsére többféleképpen is jelzi, ha vízre van szüksége. Vannak enyhébb és súlyosabb tünetek is attól függően, hogy milyen mértékű a vízhiány. Testünk legegyértelműbb jelzése a szomjúságérzet, amivel gyakran együtt jár – a nyáltermelés csökkenése miatt – a száj, a torok és az ajkak kiszáradása. A vizelés gyakorisága és a vizelet mennyisége is csökken ilyenkor, színe pedig sötétebb lesz. A következő, sokak által tapasztalt tünet a fejfájás: kezdődő fájdalom esetén érdemes például először meginni pár pohár tiszta vizet, és csak azután nyúlni a fájdalomcsillapítóért, ha a bevitt folyadék hatására sem csökken a fájdalomérzet.

Tartósabb, súlyosabb vízhiánynál tapasztalhatunk fáradtságot, erőtlenséget, levertséget, de szédülés, ingerlékenység és zavartság is jelentkezhet. A vérnyomás is csökkenhet, a bőr pedig látványosan veszít rugalmasságából: ha megcsípjük, csak lassan nyeri vissza eredeti állapotát. A szemek gyakran viszketnek a kiszáradástól, beesettek lehetnek. Ha a dehidratáltság súlyossá válik, az sürgős orvosi beavatkozást igényel!

Mi történik a szerveinkben, ha nem iszunk eleget?

1. Agy

Az agyunk 75%-a vízből áll. Ha a szervezet vízhiányos állapotban van, akkor az agy zsugorodni kezd, lassul benne a véráramlás, a méreganyagok pedig nem tudnak belőle kiürülni. Ez befolyásolja szinte az összes kognitív funkciót: romlik a memória, az információfeldolgozás lassul, a figyelem lankad, fáradtság, ingerlékenység és fejfájás jelentkezik.

2. Vese

A vese egészséges működéséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Vízhiány esetén ugyanis a vese visszatartja a vizet, vagyis sűrűbb vizeletet választ ki. Ebben a sűrű, sötét, szúrós szagú vizeletben könnyebben kicsapódnak az ásványi sók, így megnő a vesekőképződés kockázata. Lassul továbbá a méregtelenítés folyamata is, ami a toxikus anyagok felhalmozódásához vezethet. Ha hosszabb távon fennáll a vízhiány, az veseelégtelenséget is okozhat.

3. Hólyag

Ha nem iszunk eleget, vagy nem ürítjük rendszeresen a hólyagot, a pangó vizeletben elszaporodnak a kórokozók, ami hólyaghurutot okoz. A hólyagban természetes módon megtalálhatók baktériumok, amelyek a rendszeres vizeletürítéssel távoznak, így tulajdonképpen nincs idejük elszaporodni az egyébként számukra ideális táptalajt biztosító testmeleg vizeletben. Ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő mennyiségű víz elfogyasztásával kellő mennyiségű vizeletet biztosítsunk a hólyag „tisztán tartásához”, illetve az is, hogy ne tartogassuk a vizeletet, vagyis ne adjunk időt a baktériumoknak arra, hogy elszaporodhassanak a hólyagon belül. Járjunk rendszeresen mosdóba, utazás közben ragadjunk meg minden alkalmat, amikor lehetőségünk van könnyíteni magunkon.

4. Tüdő

Vízhiányos állapotban a tüdő és a légutak nyálkahártyája kiszárad. Ez jelentősen növeli a légúti fertőzések kockázatát: megfázáshoz, hörghuruthoz vezethet.

5. Szív- és érrendszer

A dehidratált szervezetben a vér besűrűsödik, ezért a szív terhelése megnő. A megfelelő vérkeringés fenntartása miatt a szív ezért kénytelen gyorsabban verni. A sűrű, nehezen áramló vér növeli az érfalakra nehezedő nyomást, így a vérrögképződés, valamint a trombózis kockázata is megnő. Az elégtelen keringés következtében a szervek nem jutnak elegendő oxigénhez, ami az egész szervezet működésére káros hatással van. Ha a dehidratáltság tartósan fennáll, az súlyos, életveszélyes szív- és érrendszeri problémákhoz vezet.

Víz, víz, víz

A folyadék pótlására a legjobb megoldás a víz, mert kalóriamentes, természetes és a szervezet számára könnyen hasznosítható. Sokkal gyorsabban felszívódik, mint bármilyen más ital, hiszen nem tartalmaz cukrot, koffeint, mesterséges anyagokat, amelyeket először meg kell emésztenie vagy le kell bontania a szervezetnek. Az emésztőrendszer szinte azonnal továbbítja a vizet a vérkeringésbe a gyomor-bél traktuson keresztül, így gyorsan eljut a sejtekhez, hatékonyan segítve azok hidratáltságának fenntartását.

Mégis sokan – egészen egyszerűen – nem szeretik, vagy nem szeretik annyira a vizet, hogy szívesen elfogyasszák belőle azt a napi 2-2,5 litert, amire a szervezetüknek szüksége lenne. Ugyanakkor számos trükk van arra, hogy azok számára is „ihatóvá”, élvezhetővé tegyük a vizet, akik alapjában nem szeretik annak semleges ízét. Ezekből válogattunk olvasóink számára.

Adj hozzá gyümölcsöt, zöldséget

Az egyik legelterjedtebb módja annak, hogy a tiszta vizet élvezetesebbé, ízesebbé tegyük, hogy vékony karikákra vagy hosszú, vékony csíkokra vágott uborkát adunk hozzá. De aki még ennél is különlegesebb ízekre és kreatívabb megoldásokra vágyik, az elkészítheti ugyanezt cukkinivel vagy akár répával is.

Ízesítsd fűszerekkel, dobd fel virágokkal

Keverhetünk a vízbe levendulát és mentát, de a merészebbek akár kakukkfűvel, oregánóval és rozmaringgal is kísérletezhetnek. Így különleges aromájú, frissítő nedűt kapunk egy pillanat alatt nulla kalória hozzáadásával. Egy kancsó, zöld fűszernövényekkel ízesített vízben gyönyörűen mutatnak az ehető virágok is: ehhez használhatunk rózsaszirmot, kamillát, árvácskát vagy akár körömvirágot is.

Gyümölcslé: szép szín, leheletnyi íz

Egy kortynyi gyümölcslé hozzáadásával nemcsak gyümölcsös aromát, de szép színt is adhatunk a víznek. Érdemes 100%-os gyümölcslevet használni, amiben nincsen hozzáadott cukor. Különlegesen finom lesz a végeredmény, ha gránátalma-, szőlő- vagy almalével bolondítjuk meg az innivalónkat, de persze bármivel lehet és érdemes kísérletezni.

Színes jégkockák

Vannak, akik jéghidegen, lehetőleg jégkockával isznak mindent. Nekik érdemes kipróbálni a következő trükköt. Legyen szó akár gyümölcsökről, zöldségekről, fűszerekről vagy akár gyümölcsléről, ezeket mind hozzáadhatjuk vizünkhöz jégkocka formájában. Válasszuk ki a legszimpatikusabb ízesítést, rakjuk bele jégkockatartóba, öntsük fel vízzel, majd fagyasszuk le. A színes jégkockákat szórjuk bele pohár vizünkbe: nemcsak jéghideg, hanem esztétikus is lesz a végeredmény.