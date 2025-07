Árrobbanás jön a hőszivattyúknál, és hamarosan a légkondik is követik

Egy uniós rendelet miatt 2027-től az R32 nevű gázzal működő hőszivattyúkat le kell cserélni propánnal működőre, ám ez utóbbiak nemcsak nagyobbak és nehezebbek, de drágábbak is – írja a G7.

A kereskedők ráadásul már elkezdték a váltást, azaz nem betáraznak az olcsóbb gépekből, hanem máris áttérnek a drágábbakra. Ezt a lapnak több kereskedő is megerősítette.

A propános hőszivattyúk jellemzően 20-30 százalékkal kerülnek többe, mint az R32-esek, de a kereskedők úgy nyilatkoztak, hogy mivel itthon mindennek megy fel az ára, a növekvő költségeiket is érvényesíteni fogják, így nem tudni, hogy végül mekkora lesz pontosan a drágulás.

A G7 számolgatott is: egy 150 négyzetméteres családi háznál a gázkazán hőszivattyúra cseréje átlagosan 400 ezer – 1,2 millió forinttal fog többe kerülni.

Sőt, mivel technológiai értelemben a légkondik is hőszivattyúknak számítanak, itt is drágulás várható. A „jó” hír, hogy itt a váltás csak 2029-től kötelező, így itt vélhetően nem lesz ekkora, egyszeri drágulás, ráadásul ezt csökkentheti az is, hogy a légkondipiacon nagy a verseny. De az, hogy az árak itt is nőni fognak, az biztos.