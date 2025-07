Orbán Ráhel: Tisztelem a sajtószabadságot, de most egy határt átléptek

„Az elmúlt években megszoktuk Istvánnal, hogy egyes sajtóorgánumok és politikusok nem bánnak kesztyűs kézzel velünk. Ez ezzel jár. De most egy határt átléptek” – kezdte pénteki Instagram-bejegyzését Orbán Ráhel.

Konkrét sajtóorgánumot nem nevezett meg a miniszterelnök lánya, de azt írta, gyerekeik személyes életét állítják célkeresztbe, valótlan információkat közölnek az állítólagos iskolájukról, és a magánéletükbe próbálnak beférkőzni. Szerinte ez már nem róla és férjéről szól, hanem védtelen kiskorúakról.

„Anyaként és emberként ezt nem tudom, és nem is akarom szó nélkül hagyni. Tisztelem a sajtószabadságot, és hiszem, hogy lehet kritikusnak lenni etikusan, a morális határok betartásával. Ezért most is csak annyit kérek: a gyerekeinket hagyják ki ebből” – írta.

Befejezésül azt írja, hogy a jövőben minden eszközzel meg fogják védeni a gyerekeiket.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is megosztotta Orbán Ráhel bejegyzését, azt kérdezi: a „trónörökös” most panaszkodik, vagy fenyeget? Szerinte a gyerekeik személyiségi jogait nem a független sajtó sérti meg, hanem maga a miniszterelnök nagypapa, amikor „a saját unokáit használja fel olcsó népszerűség szerzésére”.

Orbán Ráhel kedden jelentette be, hogy családjával fontolgatják, hogy Amerikába költöznek. Mint kiderült, azért vallott színt, mert a Válasz Online kérdéseket küldött ezzel kapcsolatban a BDPST Koncept Kft.-nek. A lap azt állította, több forrából is úgy értesültek, hogy Orbán és Tiborcz gyerekei már ősztől New Yorkban folytatják a tanulmányaikat.