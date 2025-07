Jöhet az „ítéletnapi” olajár? Az elemzők óvatosak

A szokásosnál is feszültebb a Közel-Kelet. 21 hónapja tart Izrael gázai háborúja, tavaly élesedett a libanoni front is. A jemeni hutik megakasztották a vörös-tengeri hajózást, amely azóta sem zavartalan. A múlt hónapban pedig a 12 napos izraeli–iráni légi háború borzolta a kedélyeket, s a konfliktusba az USA is bekapcsolódott. A nyersolaj ára mégsem emelkedett az égbe.

A hordónkénti (159 liter) ár egy viszonylag szűk sávban maradt, és amilyen gyorsan, nagyjából 10 százalékkal megugrott az izraeli légicsapások megindítására, ugyanolyan fürgén vissza is süllyedt a tűzszünet hírére. A geopolitikai kockázatokat általában tükröző Brent típus és az amerikai könnyűolaj (WTI) jegyzése e hét elején is 70 dollár alatt mozgott, jelentősen elmaradva az év eleji 90 dolláros szintektől.

A feszültség idején tapasztalt emelkedés ugyan nem volt kevés, de nem is nevezhető pánikszerűnek.