Terrorizmus vagy szólásszabadság? Magyarországot is elérte a Kneecap körüli botrány

„Ne engedjék fellépni a Kneecap zenekart a Szigeten! – tüntetés a terror és az antiszemitizmus ellen” címmel hirdettek péntek délutánra tiltakozást az Óbudai-sziget bejáratához. A szervezők szerint „semmi keresnivalója Magyarországon egy olyan zenekarnak, amely az október 7-ei mészárlást »ünnepelte«, a Hamász és Hezbollah terrorszervezeteket éltette, és képviselők és cionisták halálát kívánta”.

Péntek reggel pedig Bóka János EU-ügyi miniszter szólította fel a fesztivál szervezőit arra, hogy mondják le az északír zenekar fellépését. A politikus a Facebookon is közzétett levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja elleni erőszakra vagy gyűlöletre uszításra nem terjed ki a véleménynyilvánítás szabadsága.

Bóka János levele Kádár Tamásnak Facebook / Bóka János

A szokatlan felháborodás előzménye az, hogy a Sziget szervezői, miután egy nyílt levélben már elkezdték követelni tőlük, hogy töröljék a fesztivál zárónapjára, a Revolut sátorba tervezett koncertet, ezt elutasították, mondván: „Amíg a zenekar csak a saját állásfoglalását közvetíti a fesztiválon, addig mindenkinek a saját belátása azt elutasítani vagy elfogadni”. Kiemelték, hogy a Szigeten érvényes Magyarország Alaptörvénye is, amely rögzíti a véleménynyilvánítás jogát, és egyben megtiltja ennek az emberi méltóságot sértő gyakorlását – erről a fellépők is tájékoztatást kapnak. Közleményükben azt is hozzátették a szervezők, hogy a fesztiválon nem tűrik meg a gyűlöletet, az uszítást, az előítéletek és a rasszizmus vagy antiszemitizmus bármilyen formáját. „Ugyanakkor a színpad a művészé, a szólásszabadság terepe, és mi abban hiszünk, hogy a »cancel culture« és a kulturális bojkott nem megoldása a problémáknak” – áll a Vető Viktória sajtófőnök által közreadott közleményben.

A Sziget szervezői megszólaltak a Kneecap fellépéséről, szerintük a kulturális bojkott nem megoldása a problémáknak Amíg a saját állásfoglalását közvetíti, az ír rapegyüttes jöhet a fesztiválra.

A fasiszta királynőtől a fideszes véglényekig

Ahogy a Sziget is felvetette: a nagy kérdés a Kneecap esetében az, hogy hol húzódik a szólásszabadság határa. A popkultúrában ez gyakran igen messze van a konvencióktól, a művészek által kritizált közszereplők és intézmények pedig jobbára tűrik, ha bírálják őket, kezdve onnan, hogy a Sex Pistols fasiszta rezsimnek nevezte II. Erzsébet monarchiáját, egészen odáig, hogy Azahriah egy Instagram-sztoriban véglényként jellemezte a Fidesz szavazóit. Utóbbin ugyan egy rövid ideig csámcsogott még a párt vezetése, aztán az ő pattogásuk éppúgy eltűnt a süllyesztőben, mint a popsztár posztja.

Néhány nappal később pedig ugyanennek a pártnak az egyik prominense, Bóka János szólította fel a Sziget szervezőit, hogy mondják le a zenekar koncertjét. Nem árt emlékeztetni: egy olyan pártról beszélünk, amely első számú rajongója Donald Trumpnak, aki viszont az első számú ellenzője a szólásszabadság mindennemű korlátozásának, beleértve a „cancel culture”-t, amit az általuk szintén elutasított woke-ideológiával kötöttek össze.

A Kneecap a Glastonbury Fesztiválon június 28-án AFP / Oli Scarff

Az is nagy kérdés, hogy hány embert győz meg bármiről az, amit egy popsztártól hallanak. Elég felidézni a tavalyi amerikai elnökválasztás egy nagyon várt pillanatát, amikor Taylor Swift nyilvánosan Kamala Harris támogatására kérte rajongóit – aztán Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást. Elemzők pedig később arra hívták fel a figyelmet, hogy egy ilyen típusú kiállás egyenesen visszaüthet, és nem is csak a választófülkében. Még a politikai véleményét kifejtő művésztől is elveheti a rajongók egy részének kedvét.