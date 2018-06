Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6977bf4-4cda-43cb-b599-453a12cad6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakozó akciót tartottak a civilek a Kossuth téren, a Parlament előtt a Stop Soros ellen. Ha elfogadják, egy befogadott menekült, oltalmazott sem lesz ezután, állítják. ","shortLead":"Tiltakozó akciót tartottak a civilek a Kossuth téren, a Parlament előtt a Stop Soros ellen. Ha elfogadják...","id":"20180604_Ilyen_utoljara_az_50es_evekben_volt__Civilek_tiltakoznak_a_Stop_Soros_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6977bf4-4cda-43cb-b599-453a12cad6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8ef83-f52c-4985-8717-33f164f34128","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Ilyen_utoljara_az_50es_evekben_volt__Civilek_tiltakoznak_a_Stop_Soros_ellen","timestamp":"2018. június. 04. 10:13","title":"\"Ilyen utoljára az 50-es években volt\" – Civilek tiltakoztak a Stop Soros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt szerkesztője a legnevesebb oxfordi vitatársaságban, az Oxford Unionban tart majd előadást.","shortLead":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt...","id":"20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf79360c-42c0-4964-b10f-a7f06c4bddda","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","timestamp":"2018. június. 04. 11:06","title":"Gorka Sebestyén Oxfordban ad elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért indult Dániában. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek mindenképpen foglalkoznia kell a kérdéssel.","shortLead":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért...","id":"20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc32ea-50d0-48f5-9711-b667001cf056","keywords":null,"link":"/elet/20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","timestamp":"2018. június. 04. 14:10","title":"Dániában akár be is tilthatják a körülmetélést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07417dd4-3770-4296-b06f-dca454dc2399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tévedések persze lehetnek, de a jelek szerint egy Perth–London légi járat utasa nagyon kényelmesen érezhette magát az ülőhelyén. A testére rögzített érzékelők szerint fel sem állt ugyanis egész idő alatt. Azt nem tudni, mennyit evett és ivott útközben.

","shortLead":"Tévedések persze lehetnek, de a jelek szerint egy Perth–London légi járat utasa nagyon kényelmesen érezhette magát...","id":"20180604_vizsgaljak_a_legi_utas_rejtelyet_aki_valoszinuleg_kibirt_17_orat_pisiles_nelkul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07417dd4-3770-4296-b06f-dca454dc2399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4c3ee-3a4b-493c-a012-741149adf8f2","keywords":null,"link":"/elet/20180604_vizsgaljak_a_legi_utas_rejtelyet_aki_valoszinuleg_kibirt_17_orat_pisiles_nelkul","timestamp":"2018. június. 04. 17:47","title":"Vizsgálják a légi utas rejtélyét, aki valószínűleg kibírt 17 órát pisilés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben darabokra esett. ","shortLead":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben...","id":"20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a1b84-3357-4c34-82e3-101e524457d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:26","title":"Órákkal a Föld elérése előtt vettek csak észre egy aszteroidát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átvevőhelyek lassan bezárnak. Pár éven belül bedőlhet az ágazat, hiába a milliárdos állami hitel egy új szereplőnek.","shortLead":"Az átvevőhelyek lassan bezárnak. Pár éven belül bedőlhet az ágazat, hiába a milliárdos állami hitel egy új szereplőnek.","id":"20180603_Vergodik_a_magyar_sikeragazat_ennek_csak_az_eticsigak_orulhetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1980a814-b0ff-417a-bdb4-498fa39b5adb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Vergodik_a_magyar_sikeragazat_ennek_csak_az_eticsigak_orulhetnek","timestamp":"2018. június. 03. 16:41","title":"Vergődik a magyar sikerágazat, ennek csak az éticsigák örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migránsügyet a szőnyeg alá söpörték – konstatálta a Der Standard cikke alapján a szlovéniai választásokon győztes Janez Jansa.","shortLead":"A migránsügyet a szőnyeg alá söpörték – konstatálta a Der Standard cikke alapján a szlovéniai választásokon győztes...","id":"20180604_Janez_Jansa_is_belatta_nem_igazan_mukodott_az_Orbanfele_migranstema","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbd9a29-ed85-482e-b562-ff29bb6d7aac","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Janez_Jansa_is_belatta_nem_igazan_mukodott_az_Orbanfele_migranstema","timestamp":"2018. június. 04. 13:21","title":"Janez Jansa is belátta: nem igazán működött az Orbán-féle migránstéma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98990a-5324-4b60-b129-3791a9ebf6cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Amilyen szomorúan indult a Nyíregyházi Állatpark bölényborjújának élete, legalább annyira biztató a folytatás: a most háromhetes üsző már napi hat liter tápszert eszik, háromóránként etetik a gondozók. Ha nincsenek állatkertek, az európai bölények már eltűntek volna a Földről. ","shortLead":"Amilyen szomorúan indult a Nyíregyházi Állatpark bölényborjújának élete, legalább annyira biztató a folytatás: a most...","id":"20180604_apja_torte_el_a_nyiregyhazi_bolenyborju_labat_a_gondozok_nevelik_tovabb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad98990a-5324-4b60-b129-3791a9ebf6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15468e25-82ee-475f-b2ed-af29d19fa160","keywords":null,"link":"/elet/20180604_apja_torte_el_a_nyiregyhazi_bolenyborju_labat_a_gondozok_nevelik_tovabb","timestamp":"2018. június. 04. 14:38","title":"Apja törte el a nyíregyházi bölényborjú lábát, a gondozók nevelik tovább – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]