[{"available":true,"c_guid":"e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó férfi, és véletlenül elütötte társát, aki a bikaistálló mellett állt.","shortLead":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó...","id":"20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9fb174-c80b-477e-a4ac-e5a5a64269ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Munkagéppel préselte falnak egyik állatgondozó a másikat, próbára bocsátják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte alapvető szabadságjogok kerülnek veszélybe, ha a demokraták megnyerik a novemberben esedékes voksolást.","shortLead":"Szerinte alapvető szabadságjogok kerülnek veszélybe, ha a demokraták megnyerik a novemberben esedékes voksolást.","id":"20180829_donald_trump_amerikai_elnok_eroszak_gyulolet_felidos_valasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc7cac8-c864-4e89-a986-f93deddaedbd","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_donald_trump_amerikai_elnok_eroszak_gyulolet_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:41","title":"Erőszakkal riogat Trump a félidős választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ikonikus irodaház helyére panorámás szállodát akarnak építeni. ","shortLead":"Az ikonikus irodaház helyére panorámás szállodát akarnak építeni. ","id":"20180829_Tiborcz_volt_torok_uzlettarsa_bontja_a_Pozsonyi_uti_volt_KISZepuletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866903be-b56e-4bcb-9578-6138a8fdf4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Tiborcz_volt_torok_uzlettarsa_bontja_a_Pozsonyi_uti_volt_KISZepuletet","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:26","title":"Tiborcz volt török üzlettársa bontja a Pozsonyi úti volt KISZ-épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67cb902-a3f6-4ab1-be46-682e0e8899e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nap után találták meg a társait, akik ébren várták a mentőcsapatot, mivel több jegesmedve is járt a táboruk körül.","shortLead":"Három nap után találták meg a társait, akik ébren várták a mentőcsapatot, mivel több jegesmedve is járt a táboruk körül.","id":"20180830_Bocsat_vedte_a_jegesmedve_amelyik_megolt_egy_vadaszt_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f67cb902-a3f6-4ab1-be46-682e0e8899e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2f294-a3bb-4202-aa73-716b2e0f9066","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Bocsat_vedte_a_jegesmedve_amelyik_megolt_egy_vadaszt_Kanadaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:58","title":"Bocsát védte a jegesmedve, amelyik megölt egy vadászt Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434baba6-6f29-4229-9a2c-c2f19080e197","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Egy vállalat célja mindig a pénzkeresés, amihez elengedhetetlen a jó marketing. De mindez mire épülhet? Elég pénzt költeni? Vagy elég egy jó termék? Esetleg először kell egy minőségi megjelenés, majd azután jöhetnek a kampányok? A DekoRatio Branding & Design Studio szakembereivel izgalmas kérdéseket tettünk fel a brandépítéssel kapcsolatban, saját magunkat is zavarba hozva.","shortLead":"Egy vállalat célja mindig a pénzkeresés, amihez elengedhetetlen a jó marketing. De mindez mire épülhet? Elég pénzt...","id":"dekoratio_20180828_Arcatlanul_egyedi_vagy_eszetlenul_gazdag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434baba6-6f29-4229-9a2c-c2f19080e197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a3ffae-36a7-43b7-a48c-b1e765caac81","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180828_Arcatlanul_egyedi_vagy_eszetlenul_gazdag","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:30","title":"Arcátlanul egyedi vagy eszetlenül gazdag? Mi garantálja egy márka igazi sikerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e480495-0359-4cc4-9f5a-3d358a95050e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:16","title":"Elgázoltak egy biciklist Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy egyetértése az olasz kormányban is konfliktusokat okoz. ","shortLead":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy...","id":"20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd47e5-fc92-49ed-9641-f620a9441e54","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:39","title":"Orbán–Salvini-találkozó: Macron-ellenes tengelyről cikkeznek az olasz lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24912d76-0f63-4aae-8c84-5360d14db6d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A sámánok a XXI. század új pszichiáterei? Ezzel a címmel közöl alapos beszámolót a sámánok és az üzleti világ kapcsolatáról a tekintélyes francia lap, a Madame Figaro.\r

","shortLead":"A sámánok a XXI. század új pszichiáterei? Ezzel a címmel közöl alapos beszámolót a sámánok és az üzleti világ...","id":"20180829_Jaguarkent_morgo_depresszios_informatikus_betort_a_samanterapia_az_uzleti_vilagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24912d76-0f63-4aae-8c84-5360d14db6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f75d51e-70d9-4773-affb-5ef4524cc574","keywords":null,"link":"/kkv/20180829_Jaguarkent_morgo_depresszios_informatikus_betort_a_samanterapia_az_uzleti_vilagba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:36","title":"Jaguárként morgó depressziós informatikus, betört a sámánterápia az üzleti világba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]