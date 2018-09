Szeptember 5-én mondott le az IKEA vezető tervezője, aki szeptember végéig irányítja majd a svéd vállalat dizájnereit. Engman 2012-es csatlakozása óta a vállalat olyan világhírű tervezőkkel működött együtt, mint Ilse Crawford, Tom Dixon vagy Katie Eary, emellett Engman több úttörő projektet (pl. a milánói IKEA-fesztivált, vagy a Space10 innovációs labort) is tető alá hozott.

A közvélekedés szerint tulajdonképpen Engmannak köszönhető, hogy az IKEA már nem csak az a bizonyos olcsó és lapraszerelt bútorokat gyártó cég, hanem felkerült a dizájn világtérképére is. Sikerüket Engman a Dezeennek adott interjúban részben éppen annak tulajdonítja, hogy olyan élvonalbeli megoldásokkal rukkoltak elő, mellyel egyszerűen meglepték az embereket. „Bután hanzik, és tipikus dolog ilyet mondani, hogy ez inkább egy mozgalom, és nem egy cég, de az IKEA-n belül tényleg van egy mozgalom” említette meg a siker másik tényezőjét a tervező. Engman azt is elárulta, hogy az első brief-en, amit 2012-ben a cégnél kapott, az állt „kicsit kíváncsibb, kicsit nyitottabb”. A tervező abban is újított, hogy megmutatták a vásárlóiknak, mennyi tervezési munka áll egy termék mögött – például egy kis bögre is három évig készül, és a tervezők rengeteg otthonlátogatáson vesznek részt.

Az IKEA már utalt arra, hogy egyelőre nem keresik Engman utódját, mivel a tervező nem szakít majd meg minden kapcsolatot a céggel. Sok munkája például csak azután fog megjelenni, hogy már nem áll ott alkalmazásban, ráadásul külsősként továbbra is ad majd tanácsokat az IKEA-nak.