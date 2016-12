[{"available":true,"c_guid":"de33421d-dcf9-4ed9-a704-9b8db74e0b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lánchíd Rádió az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult. Volt, hogy a minisztérium az interjú közepén tiltotta le a beszélgetést – közölte a szerkesztőség.","shortLead":"A Lánchíd Rádió az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult. Volt, hogy a minisztérium az interjú közepén tiltotta le...","id":"20161221_bojkottalja_simicska_radiojat_az_emmi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de33421d-dcf9-4ed9-a704-9b8db74e0b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fad22d-f1a0-468e-8fc0-8e1283fabded","keywords":null,"link":"/itthon/20161221_bojkottalja_simicska_radiojat_az_emmi","timestamp":"2016. december. 21. 06:23","title":"Bojkottálja Simicska rádióját az Emmi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378149a2-e336-4d17-883c-96c11f2d6fb5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem utazott el a brit királyi család hagyományos karácsonyi ebédjének helyszínére, a kelet-angliai Sandringham kastélyába II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp edinburghi herceg, mert mindketten erős megfázással küszködnek.","shortLead":"Nem utazott el a brit királyi család hagyományos karácsonyi ebédjének helyszínére, a kelet-angliai Sandringham...","id":"20161221_erzsebet_karcsony","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=378149a2-e336-4d17-883c-96c11f2d6fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2d433e-3178-4f66-b79c-40a6e4d7157e","keywords":null,"link":"/elet/20161221_erzsebet_karcsony","timestamp":"2016. december. 21. 16:52","title":"Megfázott Erzsébet és Fülöp, csúszhat a karácsonyozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre divatosabb a földvagyon a parlamenti képviselők között, ami azt is mutatja, a hirtelen meggazdagodásról átálltak a hosszabb távú befektetésekre. De nehéz pontos képet kapni a valós vagyonokról, mert a képviselők közt divatja van annak is, hogy családtagokra írassanak földtulajdont. Amelyek nem nyilvánosak.



","shortLead":"Egyre divatosabb a földvagyon a parlamenti képviselők között, ami azt is mutatja, a hirtelen meggazdagodásról átálltak...","id":"20161222_Nagybirtokos_eset__gyarapodo_kepviseloi_foldvagyonok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422dfa1b-c967-4c29-a16f-25aa7c52a4bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161222_Nagybirtokos_eset__gyarapodo_kepviseloi_foldvagyonok","timestamp":"2016. december. 22. 11:55","title":"Nagybirtokos eset – gyarapodó képviselői földvagyonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ab391c-8c0e-4276-88ce-fc1a02200a12","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az MSZP-s Korózs Lajos azt mondja, ugyan a héten gőzerővel dolgoztak a nyomdák, csak a hét közepére tudták teríteni a postahivataloknak a küldeményeket, amiből az következik, hogy sokan csak később kapják meg a rendkívüli juttatást. ","shortLead":"Az MSZP-s Korózs Lajos azt mondja, ugyan a héten gőzerővel dolgoztak a nyomdák, csak a hét közepére tudták teríteni...","id":"20161222_A_nyugdijasok_fele_nem_kapja_meg_karacsonyig_az_Erzsebet_utalvanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77ab391c-8c0e-4276-88ce-fc1a02200a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b381b95-2614-403d-ad9a-2c091e081cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161222_A_nyugdijasok_fele_nem_kapja_meg_karacsonyig_az_Erzsebet_utalvanyt","timestamp":"2016. december. 22. 11:56","title":"A nyugdíjasok fele nem kapja meg karácsonyig az Erzsébet-utalványt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55be736b-7da7-4a5b-a956-462c8e199915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszer biztos kommunikált az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel, amely korábban magára is vállalta a gázolásos támadást. ","shortLead":"Egyszer biztos kommunikált az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel, amely korábban magára is vállalta a gázolásos...","id":"20161222_A_pokolgepek_kesziteset_tanulmanyozta_a_berlini_merenylo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55be736b-7da7-4a5b-a956-462c8e199915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaec806e-7a3c-41aa-a812-6766f38c4aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20161222_A_pokolgepek_kesziteset_tanulmanyozta_a_berlini_merenylo","timestamp":"2016. december. 22. 08:29","title":"A pokolgépek készítését tanulmányozta a berlini merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d496cc9-0933-49b4-a2b0-a0d3edfb821d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,6 milliárdot követelt a kormány az Országos Roma Önkormányzattól, mert a Farkas Flórián vezette szervezet szabálytalanul használt fel uniós pénzt. Most 1,3 milliárdos \"gyorssegélyt\" kapnak. ","shortLead":"1,6 milliárdot követelt a kormány az Országos Roma Önkormányzattól, mert a Farkas Flórián vezette szervezet...","id":"20161221_roma_onkormanyzat_gyorssegely_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d496cc9-0933-49b4-a2b0-a0d3edfb821d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b2a7a-0483-4084-80cf-ec2004b46ef6","keywords":null,"link":"/itthon/20161221_roma_onkormanyzat_gyorssegely_kormany","timestamp":"2016. december. 21. 18:24","title":"Behajtás helyett gyorssegély: megmentette a kormány a roma önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5e1e94-55b4-42c0-9d68-7cfc31937196","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassúnak tűnik benne.","shortLead":"Lassúnak tűnik benne.","id":"20161221_A_Nike_elarulta_miert_nem_visel_fekete_cipot_Ronaldo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5e1e94-55b4-42c0-9d68-7cfc31937196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a966162d-ea36-4858-b462-5bc5fb6906ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161221_A_Nike_elarulta_miert_nem_visel_fekete_cipot_Ronaldo","timestamp":"2016. december. 21. 11:52","title":"A Nike elárulta, miért nem visel fekete cipőt Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78466326-abc2-4134-a2f3-9a7d1da40721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szabadalmi jogsértés miatt perelte be a finn telefongyártó az amerikai óriáscéget, az Apple-t. Nehéz eldönteni, kinek van igaza, állandó a harc a két cég között.","shortLead":"Szabadalmi jogsértés miatt perelte be a finn telefongyártó az amerikai óriáscéget, az Apple-t. Nehéz eldönteni, kinek...","id":"20161222_nokia_szabadalom_sertesi_per_az_apple_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78466326-abc2-4134-a2f3-9a7d1da40721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc12c02e-0a10-463a-a5d6-34958f135568","keywords":null,"link":"/tudomany/20161222_nokia_szabadalom_sertesi_per_az_apple_ellen","timestamp":"2016. december. 22. 19:00","title":"Tőlem lopott! Beperelte a Nokia az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]