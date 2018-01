Békesi László a közéleti pályáját 1975-ben a Fővárosi Tanács elnökhelyetteseként kezdte, a Marx Károly Közgazdasági Egyetem docense, majd az MSZMP Központi Bizottsága közgazdasági munkaközösségének tagja lett. Miután 1984-ben nem szavazta meg a Los Angeles-i olimpia bojkottját, elvesztette párttisztségeit, de hamarosan pénzügyminiszter-helyettes lett. 1989-ben részt vett az MSZP megalapításában, 1989 és 1990 között a Németh-kormány pénzügyminisztereként dolgozott. 1994-ben egyéni mandátummal parlamenti képviselőnek választották. A megalakult Horn-kormányban is a pénzügyi tárcát vezette. Nem sokáig: a hatalmasra nőtt hiány visszaszorítására és a stabilizációra tett javaslatai miatt ellentétbe került a kormányfővel, majd 1995 januárjában lemondott. A ciklus végén a pártjából is kilépett. Később egyetemi tanárként, szakértőként tevékenykedett. A nyilvánosságban ritkán szólal meg. Tavaly azonban maga jelentette be, hogy daganatot diagnosztizáltak a szervezetében.