[{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek 8 és fél órán át ügyködtek a Coincheck rendszerében, mire valaki kiszúrta a bajt. 260 ezer ügyfél számlájáról söpörték le a kriptopénzt.","shortLead":"A hackerek 8 és fél órán át ügyködtek a Coincheck rendszerében, mire valaki kiszúrta a bajt. 260 ezer ügyfél...","id":"20180129_coincheck_nem_kriptopenz_lopas_hacker","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fe5264-3a05-48ac-9de3-26c068fba419","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_coincheck_nem_kriptopenz_lopas_hacker","timestamp":"2018. január. 29. 07:02","title":"Óriási a kár: 100 milliárd forintnyi kriptopénzt loptak hackerek 260 ezer embertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Mike Hughes továbbra sem adja fel tervét, hogy házi építésű rakétával lőjje ki magát, a tervei szerint ugyanis 550 méter magasból fotózná le, hogy a Föld lapos. Az ötlete viszont több sebből is vérzik.","shortLead":"A kaliforniai Mike Hughes továbbra sem adja fel tervét, hogy házi építésű rakétával lőjje ki magát, a tervei szerint...","id":"20180129_laposfold_mark_hughes_hazi_raketa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03de4610-5e3e-40d5-9b36-dbe5f1cd58de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_laposfold_mark_hughes_hazi_raketa","timestamp":"2018. január. 29. 08:03","title":"Pénteken (most már tényleg) elkezdik bebizonyítani, hogy a Föld lapos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20149e23-59da-4655-a209-9f6ab2d5ec5f","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"50 millióról ötre csökken az alaptőke - de mit csinál az Altus a különbséggel?","shortLead":"50 millióról ötre csökken az alaptőke - de mit csinál az Altus a különbséggel?","id":"201804_altus_fizetni_fog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20149e23-59da-4655-a209-9f6ab2d5ec5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66d48b3-18c4-43fc-a383-1895cd47ddfc","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.04/201804_altus_fizetni_fog","timestamp":"2018. január. 27. 10:15","title":"Dobrev Kláráék fizetni készülnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vonzóbbak lehetnek a kereskedelmi munkakörök, de ez az árakra is hatással lesz. ","shortLead":"Vonzóbbak lehetnek a kereskedelmi munkakörök, de ez az árakra is hatással lesz. ","id":"20180127_Dragulas_johet_a_boltokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8254f3c2-8b9f-4e1a-ae85-4c7b86ef52a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180127_Dragulas_johet_a_boltokban","timestamp":"2018. január. 27. 12:27","title":"Drágulás jöhet a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180129_Nemeth_Szilard_buszke_ra_hogy_Orbant_megdicserte_egy_olasz_szelsojobboldali_politikus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4ea9e7-f67d-4395-8b73-40a318d5fa42","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Nemeth_Szilard_buszke_ra_hogy_Orbant_megdicserte_egy_olasz_szelsojobboldali_politikus","timestamp":"2018. január. 29. 10:03","title":"Németh Szilárd büszke rá, hogy Orbán egy olasz szélsőjobboldali politikus példaképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b89314f-4fcf-45f1-baff-973dba3ace72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180128_Stephen_Curry_a_kosarlabda_csucsa_2018ban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b89314f-4fcf-45f1-baff-973dba3ace72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3cbb6-c3e2-4b70-9316-717cb7d472a9","keywords":null,"link":"/sport/20180128_Stephen_Curry_a_kosarlabda_csucsa_2018ban","timestamp":"2018. január. 28. 09:48","title":"Stephen Curry: a kosárlabda csúcsa 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8411ed05-92f4-4365-afe4-1acedcc604cd","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Rövidesen Magyarországon is gyártanak elektromos járműveket, ám a profilváltás a beszállítók nagy részét hátrányosan érintheti. ","shortLead":"Rövidesen Magyarországon is gyártanak elektromos járműveket, ám a profilváltás a beszállítók nagy részét hátrányosan...","id":"201804__elektromos_jarmuvek__vita_atoltokrol__tamogatasi_gondok__felvillanyozva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8411ed05-92f4-4365-afe4-1acedcc604cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009771e2-7bf6-45ad-9251-20d68e2f0077","keywords":null,"link":"/gazdasag/201804__elektromos_jarmuvek__vita_atoltokrol__tamogatasi_gondok__felvillanyozva","timestamp":"2018. január. 27. 19:20","title":"Elektromos autók gázolhatják el a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány udvari kutatóintézete, a Századvég Vona kudarcáról is értekezett, és párszakadást is vizionált. \r

","shortLead":"A kormány udvari kutatóintézete, a Századvég Vona kudarcáról is értekezett, és párszakadást is vizionált. \r

","id":"20180127_A_Szazadveg_belso_puccsot_josol_Vona_ellen_beszallva_a_kormanyparti_Jobbikellenes_kampanyba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394384df-694a-44e5-b365-fc286342eb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_A_Szazadveg_belso_puccsot_josol_Vona_ellen_beszallva_a_kormanyparti_Jobbikellenes_kampanyba","timestamp":"2018. január. 27. 20:27","title":"A Századvég beszállt a kormánymédia kampányába: belső puccsot jósol Vona ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]