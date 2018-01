[{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Mit vár el a bank, mekkora önerővel kell rendelkezni és mennyi hitelt kaphat valaki átlagos ügyfélként? A Bankmonitor összesítette, mire számíthat, aki lakáshitelt venne föl 2018-ban.","shortLead":"Mit vár el a bank, mekkora önerővel kell rendelkezni és mennyi hitelt kaphat valaki átlagos ügyfélként? A Bankmonitor...","id":"20180129_Minden_egy_helyen_amit_a_lakashitelrol_tudni_kell_2018ban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97526a0-44e7-468a-8dd7-25dd8dbd91e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_Minden_egy_helyen_amit_a_lakashitelrol_tudni_kell_2018ban","timestamp":"2018. január. 29. 07:15","title":"Minden egy helyen, amit a lakáshitelről tudni kell 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tervez Juhász Péter, aki már 8. napja tengődik a kórházi szabványételeken. A kaja ugyanis az Együtt elnöke szerint nem egyszerűen ehetetlen, de nem is felel meg a jogszabályi előírásoknak. Például több mint egy hete még csak nem is látott friss zöldséget, gyümölcs gyanánt almalevet kapott, de megküzdött már olyan borsófőzelékkel is, amiben több volt a liszt, mint a zöldség.","shortLead":"Feljelentést tervez Juhász Péter, aki már 8. napja tengődik a kórházi szabványételeken. A kaja ugyanis az Együtt elnöke...","id":"20180129_Folyamatosan_ehes_vagyok__hosszabbit_a_korhazi_koszton_sinylodo_Juhasz_Peter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20e3a32-dbf4-4f3f-8d4c-48a99a3a7c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Folyamatosan_ehes_vagyok__hosszabbit_a_korhazi_koszton_sinylodo_Juhasz_Peter","timestamp":"2018. január. 29. 10:46","title":"\"Folyamatosan éhes vagyok” – hosszabbít a kórházi koszton sínylődő Juhász Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiller István szerint százezer eltévedt bárány tér vissza az MSZP-be. Ön szerint is?","shortLead":"Hiller István szerint százezer eltévedt bárány tér vissza az MSZP-be. Ön szerint is?","id":"20180129_Kamumeter_Hiller_Istvan_es_a_visszatero_MSZPs_szavazok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f066ef7e-137f-4d7d-abdb-786ccf67f00a","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Kamumeter_Hiller_Istvan_es_a_visszatero_MSZPs_szavazok","timestamp":"2018. január. 29. 12:45","title":"Kamuméter: Hiller István és a visszatérő MSZP-s szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ce3c00-aee7-43ca-bee0-8495a1fb9451","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz sportolók a 2016-os nyári paralimpián sem indulhattak már, és Phjoncshangban semleges versenyzőként állhatnak rajthoz.","shortLead":"Az orosz sportolók a 2016-os nyári paralimpián sem indulhattak már, és Phjoncshangban semleges versenyzőként állhatnak...","id":"20180129_teli_olimpia_ujabb_utest_kapott_oroszorszag_a_paralimpikonoknal_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ce3c00-aee7-43ca-bee0-8495a1fb9451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd6cd6-a569-48cf-a4c9-6f1a538cbe51","keywords":null,"link":"/sport/20180129_teli_olimpia_ujabb_utest_kapott_oroszorszag_a_paralimpikonoknal_is","timestamp":"2018. január. 29. 11:32","title":"Téli olimpia: újabb ütést kapott Oroszország, most a paralimpikonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A holttestre az ingatlan átvizsgálásakor bukkantak a tűzoltók.","shortLead":"A holttestre az ingatlan átvizsgálásakor bukkantak a tűzoltók.","id":"20180128_Rejtely_Barcson_kisebb_tuzeset_utan_holttest_a_lakasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da9ff69-7efb-458b-8184-ef14f05c6d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Rejtely_Barcson_kisebb_tuzeset_utan_holttest_a_lakasban","timestamp":"2018. január. 28. 11:46","title":"Rejtély Barcson: kisebb tűzeset után holttest a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a0e4b2-dc58-4867-9647-7aae88d424af","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem mindenkinek és nem mindig akarják, de azért látnak benne fantáziát.\r

