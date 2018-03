Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással letölthet egy csomagban minden Facebookra feltöltött fényképet, messengeres beszélgetést és a facebookos tevékenységével kapcsolatos összes adatot.","shortLead":"Néhány kattintással letölthet egy csomagban minden Facebookra feltöltött fényképet, messengeres beszélgetést és...","id":"20180320_facebook_adataim_mentese_letoltese_hogyan_tolthetek_le_facebookos_bejegyzeseket_facebookos_uzenetek_mentese_messenger","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a2c582-7633-4e4f-9240-17d4011d64a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_adataim_mentese_letoltese_hogyan_tolthetek_le_facebookos_bejegyzeseket_facebookos_uzenetek_mentese_messenger","timestamp":"2018. március. 20. 19:23","title":"Így tölthet le a számítógépére mindent, amit valaha kitett a Facebookra és az összes küldött/kapott üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító, hangulatkeltő beszámolóit sem. Nem volt sem egy- sem kétfarkú „békén”.","shortLead":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító...","id":"20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6928b27-2ace-46c1-87ca-e6a38a6c5506","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","timestamp":"2018. március. 22. 09:23","title":"Lackfi: Bárki nyer április 8-án, a nemzethalál elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406567c4-d401-44b0-b214-f1e9a2d166eb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemcsak a Migration Aidnél próbálkozott az a cég, amely Bécsbe invitálta a menekültsegítő civil szervezet vezetőjét úgy, hogy a beszélgetés hangfelvétele aztán a Magyar Időknél kötött ki. A Magyar Helsinki Bizottságnál is jelentkezett, sőt nem ez az egyetlen ilyen gyanús cég. A cég telefonja nem is csöng ki, helyette magyar nyelvű hibaüzenetet kapunk.","shortLead":"Nemcsak a Migration Aidnél próbálkozott az a cég, amely Bécsbe invitálta a menekültsegítő civil szervezet vezetőjét...","id":"20180321_Migration_Aidugy_mas_civileknel_is_felbukkantak_az_egyuttmukodest_ajanlo_gyanus_kamucegek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406567c4-d401-44b0-b214-f1e9a2d166eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85758de7-d2d8-401d-92a3-1e6b54defbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Migration_Aidugy_mas_civileknel_is_felbukkantak_az_egyuttmukodest_ajanlo_gyanus_kamucegek","timestamp":"2018. március. 21. 20:00","title":"Migration Aid-ügy: más civileknél is felbukkantak az együttműködést ajánló, gyanús cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","shortLead":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","id":"20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034239-cfb8-4c8f-a850-84e4e63dc1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","timestamp":"2018. március. 21. 15:10","title":"Az MSZP feljelentést tett Kósa anyjának 800 milliója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8647302a-53c5-4ac0-bf23-47872b6f68ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, nem elszólás volt Rogánék minisztériumától a délelőtti közlemény. ","shortLead":"Kiderült, nem elszólás volt Rogánék minisztériumától a délelőtti közlemény. ","id":"20180321_Itt_a_valasz_a_Stop_Soros_torvenycsomag_alapjan_fogjak_betiltani_a_Sorosszervezeteket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8647302a-53c5-4ac0-bf23-47872b6f68ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1246ac-0b9a-4f23-9e9b-01b9884db725","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Itt_a_valasz_a_Stop_Soros_torvenycsomag_alapjan_fogjak_betiltani_a_Sorosszervezeteket","timestamp":"2018. március. 21. 17:40","title":"Itt a válasz Rogánéktól: a Stop Soros-törvénycsomag alapján fogják betiltani a \"Soros-szervezeteket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad. Nézzük, miként változott egy évtized alatt a korábban az egyik vezető híroldalnak számító, mára kézműves propagandaportállá avanzsált Origo.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180320_az_internet_nem_felejt_origo_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6fb11-2bab-486e-9704-d59a427e7c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_az_internet_nem_felejt_origo_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","timestamp":"2018. március. 20. 11:03","title":"Az internet nem felejt: az Origo címlapja éppen 10 éve még egészen máshogy nézett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]