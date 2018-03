Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is vezethet, de csak több ezer év múlva.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is...","id":"20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62990-b2a6-47a7-bd72-b6edee04ab4a","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","timestamp":"2018. március. 24. 15:54","title":"Jó-e vagy sem, hogy az Etna szép lassan belecsúszik a tengerbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus döntésének hátteréről beszélt a hvg.hu-nak. ","shortLead":"A politikus döntésének hátteréről beszélt a hvg.hu-nak. ","id":"20180324_Juhasz_Pedig_en_voltam_az_eselyes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fceabc1b-ab83-446e-b4e3-6d1b96b2d9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Juhasz_Pedig_en_voltam_az_eselyes","timestamp":"2018. március. 24. 14:16","title":"Juhász: „Pedig én voltam az esélyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10beac4-9ef8-4615-b2e7-116235f06d23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábbi ígéretéhez híven Donald Trump amerikai elnök korlátozta a transzneműek katonai szolgálatát, de kisebb mértékben, mint ahogy azt szerette volna.","shortLead":"Korábbi ígéretéhez híven Donald Trump amerikai elnök korlátozta a transzneműek katonai szolgálatát, de kisebb...","id":"20180324_Trump_korlatozta_a_transznemuek_katonai_szolgalatat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10beac4-9ef8-4615-b2e7-116235f06d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903d9e1-1b81-4a89-80f0-6a20bef990c6","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Trump_korlatozta_a_transznemuek_katonai_szolgalatat","timestamp":"2018. március. 24. 21:41","title":"Trump korlátozta a transzneműek katonai szolgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4793b6f2-8e9d-4622-93c3-80d7bfa7e488","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miután megválasztották az olasz parlament két házának elnökét, könnyen lehet, hogy Matteo Salvini, a Liga elnöke magának szeretné a kormányfői posztot.","shortLead":"Miután megválasztották az olasz parlament két házának elnökét, könnyen lehet, hogy Matteo Salvini, a Liga elnöke...","id":"20180324_A_szelsojobbos_Salvini_lehet_az_olasz_kormanyfo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4793b6f2-8e9d-4622-93c3-80d7bfa7e488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbb2201-ae1a-40e6-877f-383e310c9d70","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_A_szelsojobbos_Salvini_lehet_az_olasz_kormanyfo","timestamp":"2018. március. 24. 16:05","title":"A szélsőjobbos Salvini lehet az olasz kormányfő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Legalábbis a 19-essel és a 49-essel.","shortLead":"Legalábbis a 19-essel és a 49-essel.","id":"20180325_Vigyazzunk_a_9es_vegu_villamosokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dd175c-25a6-4d6f-89d2-54de0d081074","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vigyazzunk_a_9es_vegu_villamosokkal","timestamp":"2018. március. 25. 10:42","title":"Vigyázzunk a 9-es végű villamosokkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál főszervezője nemrég jelentette be, hogy a videószolgáltató filmjei nem vehetnek részt a 2018-as versenyprogramban.","shortLead":"A fesztivál főszervezője nemrég jelentette be, hogy a videószolgáltató filmjei nem vehetnek részt a 2018-as...","id":"20180325_Kitiltottak_a_cannesi_filmfesztivalrol_a_Netflix_filmjeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11a429b-a32b-403b-990a-7c9c0a938f53","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Kitiltottak_a_cannesi_filmfesztivalrol_a_Netflix_filmjeit","timestamp":"2018. március. 25. 18:30","title":"Kitiltották a cannes-i filmfesztiválról a Netflix filmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öt egymást követő hétvégén vezette az észak-amerikai kasszasikerlistát a Fekete Párduc, ám a Tűzgyűrű: Lázadás című film ledöntötte a jegyeladási listák trónjáról.



","shortLead":"Öt egymást követő hétvégén vezette az észak-amerikai kasszasikerlistát a Fekete Párduc, ám a Tűzgyűrű: Lázadás című...","id":"20180326_Ledontottek_a_Fekete_Parducot_kasszasikerlista_elerol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca92754-2f17-42bc-93a9-f1e4ba4a7b14","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Ledontottek_a_Fekete_Parducot_kasszasikerlista_elerol","timestamp":"2018. március. 26. 09:35","title":"Ledöntötték a Fekete Párducot kasszasikerlista éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke, ezért sütizésre és teára hívta a brit énekest.","shortLead":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke...","id":"20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de229c3e-8ed8-4211-bafb-c61d246107e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","timestamp":"2018. március. 25. 17:13","title":"Sütit sütött az új-zélandi kormányfő Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]