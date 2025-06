A csúsztatás és a hazudozás a legkisebb baj a kormány ukránellenes szavazásával

Távolról sem lehet azt állítani, Orbán Viktor a legszószátyárabb résztvevője lenne az uniós csúcstalálkozóknak. A magyar miniszterelnök jó régen leszokott arról, hogy a brüsszeli találkozó végén, kollégáihoz hasonlóan sajtótájékoztatót tartson, érkezéskor is többnyire csak odaint a tömegben várakozó újságíróknak, legfeljebb a kormánymédiának mondja fel a „harcba jöttem hátizsákkal” kötelezőt. Hogy azért mindenki tudja: az ő igazi, biztonságos terepe mégiscsak a közösségi média.

Most azonban szakított ezzel: nem csak előre lehetett tudni, hogy valamilyen módon meg fog szólalni, de szokatlan módon mindenkit megelőzve, az állam- és kormányfők közül elsőként lépett be a csúcsnak helyet adó Europa épület tágas aulájába, és ahogy megállt, már sorolta is a Voks 2025 hivatalos végeredményét. Nem mintha egy pillanatig is kérdés lett volna, hogy az Ukrajna uniós tagságáról szóló, jogilag értelmezhetetlen népszavazásszerűségen azok vesznek részt, akiket a kormánynak sikerült mozgósítani az elmúlt hónapok intenzív kampányával és persze az évek óta tartó Kijev-ellenes politikával. Így legfeljebb azon lehetett meglepődni, hogy a végeredmény nem 100 százalékos elutasítás lett, a csaknem 2,3 millió résztvevő 5 százaléka támogatta a csatlakozást.

Orbán Viktor a Pride-ról: Magyarország egy civilizált ország, mi nem bántjuk egymást A Voks2025-ben szavazók 95 százaléka Ukrajna tagsága ellen szavazott – jelentette be a brüsszeli EU-csúcs előtt a miniszterelnök.

Nem mintha bármi jelentősége lenne – mondhatnánk, kezdve mindjárt onnan, hogy a szavazásnak már a műfaja is nehezen értelmezhető: nem ügydöntő népszavazás, nem is lehetne az. És bár a kormány minden létező formában igyekezett meggyőzni mindenkit arról, hogy nincs tere a csalásnak – még akkor is ezt tették, amikor arra kérdeztünk rá, mikor lesz végeredmény –, azt is lehetetlen lenne igazolni, hogy tényleg ennyien és tényleg így szavaztak.

A voksolásnak ráadásul jelenleg értelme sem volt, hiszen szó sincs arról, hogy Ukrajnát máris felvenné az Európai Unió a tagjai közé. Ahhoz az országnak – mint ahogy annak idején Magyarországnak is – át kell esnie csatlakozási tárgyalások igen kemény és fájdalmas folyamatán. Magyarország esetében a csatlakozási kérelem benyújtásától a csatlakozásig egészen pontosan tíz év és egy hónap telt el, és maguk a csatlakozási tárgyalások is öt évig elhúzódtak.

Orbán dicsekvését és az egész procedúrát így annyiban is hagyhatnánk, a helyzet azonban uniós szemmel ennél problémásabb, és nem csak azért, mert nem igazán elegáns brüsszelezéssel kampányolni tulajdonképpen bármiről.

Nem összeszámolni nehéz a Voks 2025-öt, hanem kitalálni, milyen végeredmény kell a kormánynak Negyedéves kampányt épített Ukrajnára a magyar kormány. Ez idő alatt több hajtűkanyart vett az orosz-ukrán konfliktus és Donald Trump hozzáállása is. Most, hogy eredményt kellene hirdetni, teljesen más világégéstől tartanak az emberek. És közben a belpolitika is hatalmasat fordult.

Kezdjük a problémákat mindjárt onnan, hogy a kampányba nyilvánvaló hazugságok és csúsztatások kúsztak be. Például olyanok, hogy ukrán maffiózók és embercsempészek lepik el az országot, vagy „Az ukrán uniós csatlakozás súlyos betegségeket és járványokat hozhatna Magyarországra” vagy hogy „GMO-gabonák árasztanák el a magyar piacot”. A „migránsszendvics” országában persze erre sokan már csak legyintenek, sokan mégis elhiszik – naná, hallották elégszer.

A megalapozottság hiányán túl azonban azt is érdemes figyelembe venni: a csatlakozási tárgyalások lényege az, hogy egy ország jogrendjét az uniós normákhoz igazítsa. Ha például az EU szigorú engedélyhez köti a génkezelt gabonák termesztését, akkor azt a szabályozást az ukránoknak is át kell venniük és be is kell tartatniuk, jelezniük azt is, hogy az exportpiacra kerülő termény milyen forrásból származik és milyen fajtájú. Végigélték ezt a folyamatot azok a magyar agrárszakemberek is, akik most az ukránok ellen ágálnak – ahogyan azt is, milyen, amikor hirtelen sokkal olcsóbban termelő országokkal kerülnek versenybe. Ukrajna is ilyen, ráadásul azzal, hogy mintegy szolidaritásból az EU szabad kereskedelmet biztosított például ezeknek a gabonáknak, komoly ellenkezést váltott ki nem csak Magyarországon, de Európa-szerte – igaz, nálunk egyből tiltottak is. Érdemes azonban azt figyelembe venni, hogy például az élelmiszer-biztonsági aggályokat épp az uniós normarendszer átvétele oldaná meg, és az vélhetően az árszintek kiegyenlítéséhez is hozzájárulna. Kezdő újságíróként annak idején végigkövettem a magyar csatlakozási folyamatot, és elképesztő mennyiségű témát adott, a jogharmonizáció ugyanis tényleg mindenre kitért a tyúkketrecmérettől a korhatáros műsorok jelöléséig. Nem, az ukránok nem kapnának felmentést ezeknek a teljesítése alól.

Ráadásul mindez részletkérdésnek tűnhet, hiszen Ukrajna még messze nem tart itt, egyelőre még az uniós szemmel elsőrendű, a jogállamisági kérdéseket érintő programját sem nyújtotta be Brüsszelnek az ország. (Arról most ne beszéljünk, hogy a jogállamisági normák felrúgása a csatlakozás után mekkora fejfájást okoz az EU-nak – épp Magyarország esetében.)

A magyar kormánynak ráadásul tagként joga van ahhoz, hogy a folyamat minden pontján kifejtse elvárásait és kifogásait. Ezt be is ígérte 2023-ban Orbán, amikor a többi tagország döntött a csatlakozási tárgyalások megindításáról, és a kormány meg is tette a kisebbségi jogok esetében.

Az is minimum csúsztatás, hogy Brüsszel gyorsítaná a csatlakozási folyamatot. Bár az uniós álláspont az, hogy geostratégiailag minél hamarabb jó lenne felvenni az országot (és Moldáviát), azt senki nem tudja megmondani, hogy ez mikor jöhet el. Kérdésünkre, hogy a sokat emlegetett 2030-as dátum mennyire reális, annyi választ kaptunk, hogy ezt tekintsük inkább kívánságnak. Ellentétben van ez a nyugat-balkáni országok némelyikével, ahol a csatlakozási tárgyalások már sokkal előrébb tartanak, és sokkal inkább a tényekre alapozva lehet jósolgatni a csatlakozás dátumával kapcsolatban. Itt egyébként az az érdekes, hogy Orbán ukránellenes politikája hogyan befolyásolhatja a nyugat-balkáni bővítést támogató magyar lobbi erejét – lenne egy tippünk arra, hogy nem erősíti azt.

Minderre húzhatják a szájukat Brüsszelben, van azonban egy uniós alapelv, amelyet nyíltan sért meg a kormány a Voks 2025-tel. Orbán nem csinál titkot abból – és a bejelentés időzítése is nyílt utalás arra –, hogy a cirkusz célja nem más, mint hogy felhatalmazást adjon neki az uniós állam- és kormányfők csúcstestületében csatlakozásellenes álláspontja kialakítására. Nem újdonság ez, a migrációról szóló magyarországi népszavazás célja is leginkább ez volt. Ahogy azonban az nem adott felmentést az uniós jogként értelmezhető európai tanácsi döntések alkalmazása alól (ezt kimondta Magyarországgal szemben az Európai Bíróság is), úgy a mostani eredmény sem ad mandátumot semmire. Arra meg végképp nem, hogy a kormányfő megsértse az úgynevezett lojalitási klauzulát, vagyis a lojális együttműködés elvét, amelyet az EU alapszerződése határoz meg. Ebben az esetben ez arra utal, hogy ha az EU vezetői a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről döntöttek, Orbán ezt akkor sem gáncsolhatja, ha ő maga ezen a szavazáson nem vett részt – emlékezhetünk, ez volt az a híres alkalom, amikor 2023 decemberében a magyar kormányfő a német kezdeményezésére kivonult a teremből „kávézni”, így nem emelt vétót, nem szavazta le a kezdeményezést, azt így az Európai Tanács elfogadta.

A jogi aggályokon túl azonban ott vannak a morálisak is: amikor Orbán Viktor a kormányzati propaganda csúcsáról arról beszél, hogy az ukránok szegények, így az EU-pénzeket a magyarok helyett nekik adják, hajlamos elfelejteni, hogy a csatlakozás óta Magyarország is jelentős kedvezményezettje volt a kohéziós forrásoknak. A blokkolás előtt az éves lehívások értékét a nemzeti jövedelem 3-4 százalékára tették, ami az egyik legmagasabb arány a tagországok között. (Dicsekedett is vele eleget Orbán, amikor még azzal akart dicsekedni.) Ez összesen nagyjából 100 milliárd eurót jelentett a csatlakozás óta, mellesleg a négyszerese a befizetésünknek.

Ezt a pénzt persze lehet sajnálni az újabb tagoktól, láthatunk erre elég példát minden költségvetési alkudozási idején a „fukar államok” részéről, ezek az országok azonban nettó befizetők, és gazdaságuk növekedésében soha nem töltöttek be nagy szerepet az uniós pénzek.

És ha már irigység: talán arra sem árt emlékezni, hogy annak idején az uniós polgárok milyen arányban támogatták a keleti bővítést, amelynek keretében Magyarország is tagja lett a közösségnek. Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a Voks 2025-tel ellentétben reprezentatív mintán végzett felmérésekben kisebbségben (a különböző felméréseket elnézve átlagosan 40 százalék körül) voltak azok, akik szerint jó ötlet tíz, többnyire alulfejlett ország felvétele.

És hogy mik voltak akkor az érvek? Elvesszük előlük a befektetéseket, így munkahelyek vesznek el; helyettük nekünk jutnak az uniós támogatások, így megreked a növekedésük; és persze jönnek majd a lengyel vízvezeték-szerelők, akik még a kisvállalkozókat is megfojtják.

Jó, őket legalább nem teszik be a csomagtartóba.