[{"available":true,"c_guid":"3921e9e5-7bd0-4763-b310-b6b38acee582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek Faidt Péter András, aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában vett részt. Az interjú nem élő volt, rövid válaszok hangzottak el benne, a nézők Kálmán Olga Egyenesen című műsorában hallhatták péntek este. ","shortLead":"Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek Faidt Péter András, aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában...","id":"20180330_megszolalt_a_gyemantfutarkent_emlegetett_ferfi_de_sok_ujat_nem_mondott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3921e9e5-7bd0-4763-b310-b6b38acee582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f18dc3-5780-4551-8333-37043f6140c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_megszolalt_a_gyemantfutarkent_emlegetett_ferfi_de_sok_ujat_nem_mondott","timestamp":"2018. március. 30. 19:57","title":"Megszólalt a gyémántfutárként emlegetett férfi, de sok újat nem mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok őrizetbe vették Zijavudin Magomedovot. Az oligarchát 35 millió dollár elsikkasztásával vádolják. Ez az utóbbi évek egyik legjelentősebb, üzletember ellen indított eljárása.","shortLead":"Az orosz hatóságok őrizetbe vették Zijavudin Magomedovot. Az oligarchát 35 millió dollár elsikkasztásával vádolják...","id":"20180331_Orizetbe_vettek_egy_sikkasztassal_vadolt_oroszorszagi_oligarchat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8bb934-cc69-4dbe-9ea0-4aaa8fd62447","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Orizetbe_vettek_egy_sikkasztassal_vadolt_oroszorszagi_oligarchat","timestamp":"2018. március. 31. 21:52","title":"Őrizetbe vettek egy sikkasztással vádolt oroszországi oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f470c2-7786-4637-be61-3ce83b066c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest immár nem európai főváros, inkább Moszkva a Duna partján” – írta a The Guardian című brit lapban megjelent véleménycikkében Nick Cohen, aki szerint Orbán Viktor antiszemita és muszlimellenes propagandával próbálja megnyerni a választást.","shortLead":"Budapest immár nem európai főváros, inkább Moszkva a Duna partján” – írta a The Guardian című brit lapban megjelent...","id":"20180331_Egy_mitikus_ellensegkep_kihasznalasaval_mergezik_Magyarorszagon_a_politikat__lesujto_velemeny_a_The_Guardiantol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06f470c2-7786-4637-be61-3ce83b066c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da312d19-c4ce-4aff-9457-f602bfd69a34","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Egy_mitikus_ellensegkep_kihasznalasaval_mergezik_Magyarorszagon_a_politikat__lesujto_velemeny_a_The_Guardiantol","timestamp":"2018. március. 31. 21:39","title":"Egy mitikus ellenségkép kihasználásával mérgezik Magyarországon a politikát – lesújtó vélemény a The Guardiantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis híján megölték őt. A világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa azért kapott golyót a fejébe, mert azt szorgalmazta, hogy a lányok is járhassanak iskolába.\r

","shortLead":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis...","id":"20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d73905-bf95-422b-8535-08457cc6e173","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","timestamp":"2018. március. 31. 14:09","title":"Hazatért a világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt Josep Guardiola ötvenedik Premier League-sikere vezetőedzőként.\r

","shortLead":"Ez volt Josep Guardiola ötvenedik Premier League-sikere vezetőedzőként.\r

","id":"20180331_Egy_gyozelemre_a_bajnoki_cimtol_a_Manchester_City","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03b60b0-0827-4d5d-8cb4-92bf7ae463e9","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Egy_gyozelemre_a_bajnoki_cimtol_a_Manchester_City","timestamp":"2018. március. 31. 21:24","title":"Egy győzelemre a bajnoki címtől a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc7128-705d-42fe-b0b0-10efc4b3e97f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Furcsa választási kampány a 2018-as, mert az ellenzék a csodavárás mellett egyetlen dologra játszik csak, ez a túlélés. Hogy majd egyszer talán jobb lesz. Orbán Viktor is csak a sajátjaihoz szól, miközben a választást valójában eldönteni képes politikailag aktív pártnélküliekhez senki sem fordul. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Furcsa választási kampány a 2018-as, mert az ellenzék a csodavárás mellett egyetlen dologra játszik csak, ez a túlélés...","id":"20180401_A_kerites_az_erveket_zarta_ki_az_orszagbol_nem_a_menekulteket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc7128-705d-42fe-b0b0-10efc4b3e97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c86ec3e-7f74-4eed-aeeb-3d0a7abdd7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_kerites_az_erveket_zarta_ki_az_orszagbol_nem_a_menekulteket","timestamp":"2018. április. 01. 13:00","title":"Az ország, ahonnan az érveket zárták ki, nem a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy online asztalfoglaló alkalmazás dolgozója károsította meg a konkurens alkalmazással szerződésben álló éttermeket. ","shortLead":"Egy online asztalfoglaló alkalmazás dolgozója károsította meg a konkurens alkalmazással szerződésben álló éttermeket. ","id":"201812_asztalos_mesterkedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0321f9-f457-4a43-969b-0b2a226ed071","keywords":null,"link":"/kkv/201812_asztalos_mesterkedes","timestamp":"2018. március. 31. 16:55","title":"Egy nap alatt negyvenöt éttermet károsítottak meg álvendégek kamufoglalásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34911b3-95ed-4b45-80c0-b2918f3dd547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt egyszerű kimenteni a vízből a T34-es harckocsit.","shortLead":"Nem volt egyszerű kimenteni a vízből a T34-es harckocsit.","id":"20180330_tank_t34_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b34911b3-95ed-4b45-80c0-b2918f3dd547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baedc25-8bd3-4498-b7a3-51e47b8989b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_tank_t34_video","timestamp":"2018. március. 30. 15:21","title":"Így néz ki egy T-34-es tank, amit hosszú évek után húznak ki a tó mélyéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]