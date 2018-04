Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"412f104c-ae66-4974-ba9b-1b2d790d19fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy új bajor sportgép, mely újradefiniálhatja a vezetési élmény fogalmát.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy új bajor sportgép, mely újradefiniálhatja a vezetési élmény fogalmát.","id":"20180409_ez_lehet_a_valaha_keszult_legjobb_mes_bmw_ime_a_410_loeros_legujabb_m2","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412f104c-ae66-4974-ba9b-1b2d790d19fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977ed505-0742-4536-a371-dd2fe93646eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_ez_lehet_a_valaha_keszult_legjobb_mes_bmw_ime_a_410_loeros_legujabb_m2","timestamp":"2018. április. 09. 11:21","title":"Ez lehet a valaha készült legjobb M-es BMW: íme a 410 lóerős legújabb M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","shortLead":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","id":"20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d5340-2b4d-45d6-8e4c-446f95b81553","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","timestamp":"2018. április. 10. 08:39","title":"Harminc méter mély szakadékba zuhant egy gyerekekkel teli iskolabusz Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fadc04-e2df-4a76-b06c-46486f72b9d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beépült Tilki Attila, a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjének kampányába a Hír TV oknyomozó műsora. A riport szerint egy férfi ezer szavazót szállított neki és a Fidesznek az ukrán határnál.","shortLead":"Beépült Tilki Attila, a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjének kampányába a Hír TV oknyomozó...","id":"20180410_celpont_ukrajnabol_is_buszoztattak_a_fidesz_szavazoit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34fadc04-e2df-4a76-b06c-46486f72b9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c9425a-0bc1-4aae-b085-73ba999e83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_celpont_ukrajnabol_is_buszoztattak_a_fidesz_szavazoit","timestamp":"2018. április. 10. 20:55","title":"Célpont: Ukrajnából is buszoztatták a Fidesz szavazóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0d0ee-3354-4163-b289-9bf3237f762a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Peter Grünberg a nyolcvanas évek végén felfedezett egy fizikai jelenséget, amely lehetővé tette a merevlemezek miniatürizálását. ","shortLead":"Peter Grünberg a nyolcvanas évek végén felfedezett egy fizikai jelenséget, amely lehetővé tette a merevlemezek...","id":"20180409_Meghalt_a_Nobeldijas_fizikus_akinek_a_mai_merevlemezeket_koszonhetjuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac0d0ee-3354-4163-b289-9bf3237f762a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285b94d5-8eb4-4851-ac4a-39a4f079bb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_Meghalt_a_Nobeldijas_fizikus_akinek_a_mai_merevlemezeket_koszonhetjuk","timestamp":"2018. április. 09. 19:39","title":"Meghalt a Nobel-díjas fizikus, akinek a mai merevlemezeket köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7161e03-25ef-4e52-be8f-48b6fcec7115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180410_Itt_a_video_ahogy_bejelentik_a_Magyar_Nemzet_megszuneset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7161e03-25ef-4e52-be8f-48b6fcec7115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05167759-b218-4d32-8bc3-f0eee1683eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Itt_a_video_ahogy_bejelentik_a_Magyar_Nemzet_megszuneset","timestamp":"2018. április. 10. 12:51","title":"Itt a videó, ahogy bejelentik a Magyar Nemzet megszűnését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5ab0e5-4752-4e27-b7cd-f4f597ac203e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve Intézőként ismert Fájlkezelője (Windows File Manager). Most, csaknem három évtizeddel az eredeti publikálást követően, ismét elérhetővé vált a szoftver igazi retrováltozata. És igen: Windows 10-en is fut.","shortLead":"Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve...","id":"20180410_windows_fajlkezelo_file_manager_retro_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d5ab0e5-4752-4e27-b7cd-f4f597ac203e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5489f3-35bb-4211-84ec-88e7566f2f93","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_windows_fajlkezelo_file_manager_retro_program","timestamp":"2018. április. 10. 09:03","title":"Windowst használ? Feltámasztották az egyik nagy klasszikus programját, most ön is ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szakértői már vizsgálják a választási visszaélésekről szóló beszámolókat.","shortLead":"A párt szakértői már vizsgálják a választási visszaélésekről szóló beszámolókat.","id":"20180410_teljes_koru_ujraszamlalast_akar_az_lmp","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd99c41-b769-49f0-8345-847ddb316ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_teljes_koru_ujraszamlalast_akar_az_lmp","timestamp":"2018. április. 10. 16:20","title":"Teljes körű újraszámlálást akar az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Angela Merkel, Horst Seehofer, Andrej Babis, Geert Wilders... egymást érik az Orbánnak szóló üzenetek a kétharmados választási sikert követően.","shortLead":"Angela Merkel, Horst Seehofer, Andrej Babis, Geert Wilders... egymást érik az Orbánnak szóló üzenetek a kétharmados...","id":"20180409_ozonlenek_a_gratulaciok_orbannak_a_gyozelem_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465f8ca3-7c87-43ae-be9c-8111783be51e","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_ozonlenek_a_gratulaciok_orbannak_a_gyozelem_utan","timestamp":"2018. április. 09. 13:15","title":"Özönlenek a gratulációk Orbánnak a győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]