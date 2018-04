Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Döcögősen haladnak a fizetéskönnyítési tárgyalások, nehéz bekerülni az eszközkezelős programra.","shortLead":"Döcögősen haladnak a fizetéskönnyítési tárgyalások, nehéz bekerülni az eszközkezelős programra.","id":"20180410_Mar_nem_cikkeznek_roluk_de_meg_mindig_szivnak_a_devizahitelesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adf9fc5-558c-451a-88fa-0eadf4b01e09","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Mar_nem_cikkeznek_roluk_de_meg_mindig_szivnak_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. április. 10. 11:22","title":"Már nem cikkeznek róluk, de még mindig szívnak a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","shortLead":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","id":"20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b3812-40fc-4f7b-99ce-c75f52184413","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. április. 11. 13:46","title":"Nyíregyházán lesz szállodája Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és a Lánchíd rádiónak a bezárása nyomán az Index megkérdezte az RTL Klub vezetését, mik a magyarországi terveik.","shortLead":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és...","id":"20180410_marad_az_rtl_klub","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c904e68a-cd8e-4b29-b655-07506bbcd282","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_marad_az_rtl_klub","timestamp":"2018. április. 10. 19:05","title":"Üzent az RTL Klub: Nem futunk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Zajvédő falat építenek, emiatt zárnak le sávokat és korlátozzák a sebességet.","shortLead":"Zajvédő falat építenek, emiatt zárnak le sávokat és korlátozzák a sebességet.","id":"20180410_junius_vegeig_csak_60nal_lehet_majd_haladni_az_m3ason_godollonel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399e2d6d-8ef7-41ce-9788-644ba11efa40","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180410_junius_vegeig_csak_60nal_lehet_majd_haladni_az_m3ason_godollonel","timestamp":"2018. április. 10. 16:11","title":"Június végéig csak 60-nal lehet majd haladni az M3-ason Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b99f73-8d9a-44aa-b3ef-4e452c56d5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Vona Gábor visszalépése felületesen szemlélve is érthető és következetes döntés, és mivel nem csak a párt vezetéséről mondott le, de a biztos egzisztenciát jelentő képviselőségből sem kér, a gesztusban van valami szokatlanul tisztességes. Ha viszont hosszabban is átgondoljuk a történteket, a lépés leginkább logikus.","shortLead":"Vona Gábor visszalépése felületesen szemlélve is érthető és következetes döntés, és mivel nem csak a párt vezetéséről...","id":"20180411_Vona_Gabor_hatra_lep_es_mostantol_a_politika_sotet_lova","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b99f73-8d9a-44aa-b3ef-4e452c56d5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373f5cf6-cd03-4980-aa8b-8c3d3d6e2f14","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Vona_Gabor_hatra_lep_es_mostantol_a_politika_sotet_lova","timestamp":"2018. április. 11. 06:30","title":"Vona Gábor elfoglalta új pozícióját, mostantól ő a magyar politika sötét lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","shortLead":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","id":"20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a78d977-1c8d-4986-b9de-4281decee541","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","timestamp":"2018. április. 09. 14:54","title":"A CEU már most elkezdett intézkedni a bécsi campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed55bbf0-b935-4f70-9e42-6211f677329a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Michael Goolaerts mindössze 23 éves volt. Vasárnap esett el a Párizs-Roubaix viadalon, késő este a kórházban hunyt el. ","shortLead":"Michael Goolaerts mindössze 23 éves volt. Vasárnap esett el a Párizs-Roubaix viadalon, késő este a kórházban hunyt el. ","id":"20180409_vizsgaljak_pontosan_mi_okozta_a_macskakovon_nagyot_buko_kerekparos_halalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed55bbf0-b935-4f70-9e42-6211f677329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b5c3b3-d106-4731-b19d-a2cce235ca0d","keywords":null,"link":"/sport/20180409_vizsgaljak_pontosan_mi_okozta_a_macskakovon_nagyot_buko_kerekparos_halalat","timestamp":"2018. április. 09. 16:22","title":"Vizsgálják, pontosan mi okozta a macskakövön nagyot bukó kerékpáros halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Április 15-ig kell összegyűjtenie a munkáltatónak a teljes dokumentációt, ha tavaly lakáshitel-támogatást adott a munkatársainak.","shortLead":"Április 15-ig kell összegyűjtenie a munkáltatónak a teljes dokumentációt, ha tavaly lakáshitel-támogatást adott...","id":"20180410_Kozeleg_a_lakashiteltamogatas_bevallasi_hatarideje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecccf67d-4498-42ce-a64f-41f6668b260e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180410_Kozeleg_a_lakashiteltamogatas_bevallasi_hatarideje","timestamp":"2018. április. 10. 12:53","title":"Közeleg a lakáshitel-támogatás bevallási határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]