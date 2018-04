Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8894de9d-e903-4333-b895-039248c56f55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugati pályaudvaron megvizsgálják, lehetne-e oda is ferdepályás liftet beépíteni a hagyományos, függőleges aknás helyett. A Dózsa György úton a felújítás befejezése után építenek be liftet.","shortLead":"A Nyugati pályaudvaron megvizsgálják, lehetne-e oda is ferdepályás liftet beépíteni a hagyományos, függőleges aknás...","id":"20180425_3as_metro_rabolintott_a_kozgyules_az_akadalymentesitesre_de_nem_dolt_meg_el_minden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8894de9d-e903-4333-b895-039248c56f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c554a8-aa07-4de0-9bcc-012875da464c","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_3as_metro_rabolintott_a_kozgyules_az_akadalymentesitesre_de_nem_dolt_meg_el_minden","timestamp":"2018. április. 25. 12:12","title":"3-as metró: rábólintott a közgyűlés az akadálymentesítésre, de nem dőlt még el minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4939c-702d-4eb1-8d8d-be421aacd668","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turista-ellenes tiltás az után lépett életbe, hogy a helyi lakosok egy része tiltakozott a lakbérek emelkedése és a vendégek okozta zaj miatt. Sokak szerint az idegenforgalom vissza fog esni, ami rossz lesz a mostani tiltakozóknak is. A többi város modellként tekint a palmai kísérletre. ","shortLead":"A turista-ellenes tiltás az után lépett életbe, hogy a helyi lakosok egy része tiltakozott a lakbérek emelkedése és...","id":"20180424_A_mallorcai_Palma_az_elso_spanyol_varos_ahol_turistak_nem_berelhetnek_lakast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4939c-702d-4eb1-8d8d-be421aacd668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640a8a0-0728-4281-ae41-99ea71454f6e","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_A_mallorcai_Palma_az_elso_spanyol_varos_ahol_turistak_nem_berelhetnek_lakast","timestamp":"2018. április. 24. 14:45","title":"A mallorcai Palma az első spanyol város, ahol turisták nem bérelhetnek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90 Ambience nevű járművéhez.","shortLead":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90...","id":"20180423_Volvo_S90_Ambience","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5596e79-7ec5-4b6b-b82d-6273923eb263","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Volvo_S90_Ambience","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"A Volvo legújabb autója lassan elhagyja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05211bb0-84d4-449a-856d-41b9efc53522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kifejezetten videojátékos vendégeknek kialakított lakosztállyal állt elő nemrég a panamai Hilton hotel és a gamereszközök gyártásában világelső Alienware. ","shortLead":"Egy kifejezetten videojátékos vendégeknek kialakított lakosztállyal állt elő nemrég a panamai Hilton hotel és...","id":"20180424_hilton_hotel_panama_alienware_gamer_szoba_oculus_rift","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05211bb0-84d4-449a-856d-41b9efc53522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6661a5-1030-4983-9529-2d86fa60cdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_hilton_hotel_panama_alienware_gamer_szoba_oculus_rift","timestamp":"2018. április. 24. 11:03","title":"Ilyen Hilton-hotelszobát még nem látott: 90 ezer egy éjszaka a játékosok mennyországában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főpolgármester javaslatáról titkos szavazáson döntöttek a képviselők, az elismeréssel egymillió forint jutalom jár.","shortLead":"A főpolgármester javaslatáról titkos szavazáson döntöttek a képviselők, az elismeréssel egymillió forint jutalom jár.","id":"20180425_babos_timea_es_charlie_is_budapest_diszpolgara_lett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370ed329-adcd-4cfb-b0d3-925cf16d19c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_babos_timea_es_charlie_is_budapest_diszpolgara_lett","timestamp":"2018. április. 25. 13:33","title":"Babos Tímea és Charlie is Budapest díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával feloldani annak telefonját.","shortLead":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával...","id":"20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f962119-44e5-4c87-9423-201fde6fb312","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","timestamp":"2018. április. 24. 16:59","title":"Egy halott férfi ujjával próbáltak meg feloldani egy okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott kibertámadásokat hajtottak végre az egész világon, bankok és állami intézmények ellen is. ","shortLead":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott...","id":"20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ca6ca-e721-4386-9db6-aac38992ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","timestamp":"2018. április. 25. 14:58","title":"Elkapták a világ egyik legkeresettebb hackerét, akiről kiderült, hogy egy tizenéves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta fontosnak kiemelni a festőzseni életéből a National Geographic Picasso-sorozatának első két része. Kritikánk.","shortLead":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta...","id":"20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16dc0b8-b01b-4608-a879-268fbca85d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","timestamp":"2018. április. 23. 19:55","title":"Picasso egy öntelt hólyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]