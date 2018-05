Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint az EU elégedetlen Polt Péter tevékenységével, de az ügyészség szerint egy tavalyi levél bizonyítja, hogy ez nem igaz. ","shortLead":"Jávor Benedek szerint az EU elégedetlen Polt Péter tevékenységével, de az ügyészség szerint egy tavalyi levél...","id":"20180503_Tavalyi_OLAFlevellel_bizonyitja_az_ugyeszseg_hogy_az_EU_elegedett_Polt_Peterrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e098a9-1e31-40df-92e7-f7ee25bac1f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Tavalyi_OLAFlevellel_bizonyitja_az_ugyeszseg_hogy_az_EU_elegedett_Polt_Peterrel","timestamp":"2018. május. 03. 09:00","title":"Tavalyi OLAF-levéllel bizonyítja az ügyészség, hogy az EU elégedett Polt Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kúria egy április 18-i felülvizsgálati eljárásban új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot egy fél évtizede tartó zaj-perben.\r

\r

","shortLead":"A Kúria egy április 18-i felülvizsgálati eljárásban új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot egy fél évtizede...","id":"20180503_Atmenetileg_vesztett_a_Millenaris_a_lakokkal_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688037f-ff9b-4160-ad92-8624c178b04d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Atmenetileg_vesztett_a_Millenaris_a_lakokkal_szemben","timestamp":"2018. május. 03. 16:23","title":"Átmenetileg vesztett a Millenáris a lakókkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5fd145-bfa3-4361-85b5-da006d6af46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az autót, ami azoknak készül, akik keveslik az alap M5-ös 600 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Mutatjuk az autót, ami azoknak készül, akik keveslik az alap M5-ös 600 lóerős teljesítményét.","id":"20180503_bmw_m5_competition_package_gyari_tuning_sportauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5fd145-bfa3-4361-85b5-da006d6af46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb1d0c-3aae-4086-8012-18bd01436681","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_bmw_m5_competition_package_gyari_tuning_sportauto","timestamp":"2018. május. 03. 17:24","title":"Jövő héten jön minden idők legdurvább gyári BMW M5-öse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f8111-e0b9-41a7-b905-4b0f83b9f977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180504_Csak_egy_leleplezes_kell_maris_1_nap_alatt_kinyit_a_vendeghaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f8111-e0b9-41a7-b905-4b0f83b9f977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af90616-fed7-4ef1-a06e-e594071d1be1","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Csak_egy_leleplezes_kell_maris_1_nap_alatt_kinyit_a_vendeghaz","timestamp":"2018. május. 04. 13:08","title":"Csak egy leleplezés kell, máris egy nap alatt kinyit a vendégház!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden más pályázatot kizártak, így az Elios kaphatja meg a szombathelyi közvilágítás korszerűsítésének munkáit.","shortLead":"Minden más pályázatot kizártak, így az Elios kaphatja meg a szombathelyi közvilágítás korszerűsítésének munkáit.","id":"20180504_Banki_segitseget_kerhet_Szombathely_hogy_az_Elios_korszerusithesse_a_vilagitast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3674b4-148e-4ab5-b12b-0276aa63edc4","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Banki_segitseget_kerhet_Szombathely_hogy_az_Elios_korszerusithesse_a_vilagitast","timestamp":"2018. május. 04. 11:27","title":"Banki segítséget kérhet Szombathely, hogy az Elios korszerűsíthesse a világítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc8ffef-4e7b-4953-abec-ac2d9e01df2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Fernanda Mora profin elvégezte a munkáját, aztán odacsapott.","shortLead":"Maria Fernanda Mora profin elvégezte a munkáját, aztán odacsapott.","id":"20180504_Mit_tenne_ha_elo_adasban_fogdosnak_a_feneket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc8ffef-4e7b-4953-abec-ac2d9e01df2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3828c93-42b9-4739-8a9c-7d629559734f","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Mit_tenne_ha_elo_adasban_fogdosnak_a_feneket","timestamp":"2018. május. 04. 09:35","title":"Mit tenne, ha élő adásban fogdosnák a fenekét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták az MNB-alapítványok költéseinek friss listáját.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az MNB-alapítványok költéseinek friss listáját.","id":"20180503_Szobrot_es_tobb_tizmillio_forintos_szonyegeket_is_vettek_az_MNB_alapitvanyai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1459d622-9ddc-4274-8406-6a1be335b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Szobrot_es_tobb_tizmillio_forintos_szonyegeket_is_vettek_az_MNB_alapitvanyai","timestamp":"2018. május. 03. 13:16","title":"Szobrot és több tízmillió forintos szőnyegeket is vettek az MNB alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint a Kúria döntésével egy halom szavazatot és egy mandátumot is elvettek tőlük. Csakhogy a Fidesz valamit nem jól értelmez. ","shortLead":"A kormánypárt szerint a Kúria döntésével egy halom szavazatot és egy mandátumot is elvettek tőlük. Csakhogy a Fidesz...","id":"20180503_A_Fidesz_szerint_oket_erte_a_legnagyobb_serelem_a_szavazatok_osszesitesekor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24de7b3-882b-4b9f-a621-ce83cf9d6603","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_Fidesz_szerint_oket_erte_a_legnagyobb_serelem_a_szavazatok_osszesitesekor","timestamp":"2018. május. 03. 19:20","title":"Valamit nagyon félreértettek a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]