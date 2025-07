„Életünk egy jelentős szelete múlik ennek az unalmas embernek az unalmas delirálásain” – Az én hetem Krusovszky Dénessel

Egyik valóságból a másikba egy szempillantás alatt. Mármint ez lenne a feladat, de nem csak épp most, hanem úgy általában is, napok, hetek, hónapok óta. Ebben élünk, és ez nem panasz, inkább csak afféle tényközlés. Szórakoztató olykor, máskor idegesítő, megint máskor egyenesen szédítő, egyensúlyvesztős tapasztalat.

Most például, mikor ezeket a sorokat rovom, jobban mondva pötyögöm, pattogtatom, kopácsolom (mert mi is az a rovás? fogalmam sincs), éppen csak hazaértünk a hétvégi kempingezésről az óceánpartról. Az idő nagy részét egy Goza nevű faluban töltöttük a Shima félsziget délnyugati csücskében, a nyílt Csendes-óceán és a festői Ago-öböl határán. Aztán utolsó napi programként, hazafelé, még megálltunk egy napra Ise városában, ami tulajdonképpen Japán legszentebb helye, legalábbis a sintó vallás szempontjából, az itteni nagyszentély – illetve nagyszentélyek, mert kettő van belőlük – az ország spirituális központja, Amateraszu Ómikami napistenasszony szellemének lakhelye, szent tükrének ereklyetartója, ami úgy zarándokhely, hogy hétköznapi ember a közelébe sem mehet a négy jelképes fakerítéssel körbevett szentélynek (megint csak: szentélyeknek). Kizárólag a császár és a főpapok léphetnek be oda. És ami még érdekesebb, mindkét szentélyt, a külsőt és a belsőt is (Gekú és Naikú), illetve az utóbbihoz vezető nagy fahidat is húszévente lebontják és újraépítik hagyományos technikával. Aztán a napistent és a hozzá kapcsolódó többi szellemet átköltöztetik az új épületekbe. Ez a sikinen szengú, nagyjából ezer éve csinálják, de nyugati ember először az 1950-es években vehetett részt a szertartáson. Nem tudom, de felteszem, ehhez a nem sokkal előbb ledobott két atombombának is volt némi köze.

Hát szóval innen kellene, a kiadós túrától egyébként is erősen lenullázva átbillenni az otthoni vasárnap kora délutánba, ahol is éppen az a téma pörög, hogy az adott (nekünk adatott) megmondóember mit mond meg éppen. Ez minden évben ugyanígy megy, vannak ilyen kiheverhetetlen témák, aszály, hőség, balatoni vonatok késése, szilveszteri pedárdázás hatása a kutyákra, száraz november, meg ki tudja még mi. Évről-évre szó szerint ugyanazokat a cikkeket meg lehet írni róluk.