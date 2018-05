Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fba40f9-c607-4baa-9d90-3666c1526c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű magyar karmester ezúttal nem zenekart fog vezetni, hanem vitát. ","shortLead":"A világhírű magyar karmester ezúttal nem zenekart fog vezetni, hanem vitát. ","id":"20180507_Fischer_Ivan_nyilvanos_vitat_tart_az_antiszemitizmusrol_egy_londoni_zsinagogaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fba40f9-c607-4baa-9d90-3666c1526c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980f0fdb-f264-4970-b11a-d9a40f716216","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Fischer_Ivan_nyilvanos_vitat_tart_az_antiszemitizmusrol_egy_londoni_zsinagogaban","timestamp":"2018. május. 07. 14:24","title":"Fischer Iván nyilvános vitát tart az antiszemitizmusról egy londoni zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d438bae9-95f1-4acd-a0fb-89b6ea2a79bb","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy politikai választást nyerni álhírek nélkül gyakorlatilag lehetetlen, ezért várhatóan egyre több ilyen ömlik majd ránk, minden oldalról – állítja Krekó Péter, akinek nemrég jelent meg a könyve a témában. Szerinte a hagyományos, presztízzsel rendelkező médiumokat, újságírókat egyre inkább ignorálni fogják, a törzsi logika fogja uralni a nyilvánosságot.","shortLead":"Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy politikai választást nyerni álhírek nélkül gyakorlatilag lehetetlen...","id":"20180507_Kreko_Peter_Europaban_peldatlan_hogy_a_kormany_legyen_az_alhirek_fo_forrasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d438bae9-95f1-4acd-a0fb-89b6ea2a79bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a9d7c4-48ba-4e2a-a638-62e2af7d742b","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Kreko_Peter_Europaban_peldatlan_hogy_a_kormany_legyen_az_alhirek_fo_forrasa","timestamp":"2018. május. 07. 11:55","title":"Krekó Péter: Európában példátlan, hogy a kormány legyen az álhírek fő forrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209bc97b-6934-47e5-b35d-510d0d843cdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester az \"ellenzéki erőkről\" értekezett az autók felgyújtása kapcsán, pedig egy 17 éves helyi fiú volt. ","shortLead":"A polgármester az \"ellenzéki erőkről\" értekezett az autók felgyújtása kapcsán, pedig egy 17 éves helyi fiú volt. ","id":"20180507_A_bajai_polgarmester_az_ellenzeket_gyanusitgatta_pedig_egy_17_eves_fiu_gyujtott_fel_autokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=209bc97b-6934-47e5-b35d-510d0d843cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3706b3-d975-4866-b054-6b5dfb4bfc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_bajai_polgarmester_az_ellenzeket_gyanusitgatta_pedig_egy_17_eves_fiu_gyujtott_fel_autokat","timestamp":"2018. május. 07. 12:32","title":"A bajai polgármester az ellenzéket gyanúsítgatta, pedig egy 17 éves fiú gyújtott fel autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3758b3-d660-4074-a4d3-f6ff1bde3c86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Orbant_emlekeztetik_a_regi_szep_idokre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3758b3-d660-4074-a4d3-f6ff1bde3c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccabf72-f98c-49e7-9807-c811989967a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orbant_emlekeztetik_a_regi_szep_idokre","timestamp":"2018. május. 08. 09:34","title":"Orbánt emlékeztetik a régi szép időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet produkálnak, ami jól megmutatja tendenciákat. ","shortLead":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet...","id":"20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772ab077-d0cf-43c2-976a-4329ed6de17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","timestamp":"2018. május. 07. 10:24","title":"Közzétették az önvezető autók legjellemzőbb bénázásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","shortLead":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","id":"20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd880112-78ae-418a-a7a7-11b64afa9310","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","timestamp":"2018. május. 07. 16:26","title":"Nem nagyon van olyan terep, ahol ez a félelmetes Mercedes G-osztály ne menne el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","shortLead":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","id":"20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e0ccf4-34c3-48d1-834c-641539070866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","timestamp":"2018. május. 07. 06:55","title":"Szijjártó apja adott pénzt a miniszter feleségének bizniszére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le csaknem egész délelőttre.","shortLead":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le...","id":"20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a6767-7b97-49a5-bde2-5d5dd81017a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","timestamp":"2018. május. 08. 06:53","title":"Hangszóróval üvöltik be Orbánnak, hogy elkergetik – itt van minden a mai Kossuth téri őrületről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]