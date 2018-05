Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy az ország ismét egy polgárháború szélén áll, a magyarok az utcai lövöldözések elől az utolsó pillanatban tudtak elmenekülni.","shortLead":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy...","id":"20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a70cef-725f-482d-8572-ec4613eb05f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","timestamp":"2018. május. 13. 20:27","title":"Lövöldöztek a szállodájuk mellett - menekülnie kellett egy magyar csoportnak Nicaraguából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják hozni. Közben új államtitkárság is létre jön - mondta Gulyás Gergely hétfői meghallgatásán, ahol bemutatta minisztériuma működését. Érdekes kijelentések is elhangoztak.","shortLead":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják...","id":"20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2308e893-0ff3-4a5e-8354-90d236994960","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","timestamp":"2018. május. 14. 17:13","title":"Gulyás Gergely szerint nem látszik az esélye, hogy 10 éven belül kormányváltás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes a vírus, amely feltehetően élelmiszerként, élelmiszer-hulladékként, vagy állat- és takarmányszállítással kerülhetett az országba.","shortLead":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes...","id":"20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a701a-fc7a-4d9c-b66b-6ad0e7b18d6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","timestamp":"2018. május. 14. 14:00","title":"A kerítés ezen nem segít, hét fertőzött vaddisznó döntheti be a sertéságazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookra nem illő tartalmak kiszűréséért felelős algoritmus bizony hajlamos mellényúlni. Most egy ártalmatlan mexikói kopaszkutya esett áldozatul Zuckerbergék rakoncátlankodó rendszerének.","shortLead":"A Facebookra nem illő tartalmak kiszűréséért felelős algoritmus bizony hajlamos mellényúlni. Most egy ártalmatlan...","id":"20180515_Penisznek_nezte_ezert_letiltotta_a_kopaszkutyarol_keszult_fotot_a_Facebook_algoritmusa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7f744e-e1df-4ac7-8aeb-832b82479610","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Penisznek_nezte_ezert_letiltotta_a_kopaszkutyarol_keszult_fotot_a_Facebook_algoritmusa","timestamp":"2018. május. 15. 17:25","title":"Pénisznek nézte, ezért letiltotta a kopaszkutyáról készült fotót a Facebook algoritmusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f72fb-5aa5-495e-9b53-aed392036524","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó maláj utasszállító pilótája szándékosan kerülte ki a radarokat, s akarattal csapódott gépével a tengerbe – állítják a 2014-es rejtélyes gépeltűnést vizsgáló szakértők. A gyilkosság-öngyilkosságban a Malaysia Airlines Boeing 777-esén tartózkodó 239 ember mindegyike meghalt.","shortLead":"A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó maláj utasszállító pilótája szándékosan kerülte ki a radarokat, s akarattal csapódott...","id":"20180515_Ongyilkossagot_elkoveto_pilota_zuhantathatta_le_a_malaj_utasszallitot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445f72fb-5aa5-495e-9b53-aed392036524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6aa692-ef10-4cdf-8a97-58f612ed25c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Ongyilkossagot_elkoveto_pilota_zuhantathatta_le_a_malaj_utasszallitot","timestamp":"2018. május. 15. 16:05","title":"Öngyilkos pilóta vihette halálba a maláj utasszállító utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","shortLead":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","id":"20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d981a-ebd9-452c-824e-f8f49cd5bf02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","timestamp":"2018. május. 14. 06:15","title":"Gyanús hívások külföldről: nem lehet elégszer elmondani, mi a teendő ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött a trailer az ősszel mozikba kerülő Queen-filmhez.","shortLead":"Kijött a trailer az ősszel mozikba kerülő Queen-filmhez.","id":"20180515_Lenyugozoen_alakitja_Freddie_Mercuryt_a_Mr_Robotbol_ismert_Rami_Malek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4cf973-f451-427e-b0bf-a083438d075f","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Lenyugozoen_alakitja_Freddie_Mercuryt_a_Mr_Robotbol_ismert_Rami_Malek","timestamp":"2018. május. 15. 16:25","title":"Lenyűgözően alakítja Freddie Mercuryt a Mr. Robotból ismert Rami Malek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]