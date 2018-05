Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","shortLead":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","id":"20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce6b48-47c8-468e-a29a-b0dd17e427a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","timestamp":"2018. május. 18. 15:57","title":"Hat tolvajra csaptak le a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180518_Orban_Kadarkent_koszoni_vegig_az_orszagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747e5c74-fe23-4c41-9e95-78c1fa0f1d03","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Orban_Kadarkent_koszoni_vegig_az_orszagot","timestamp":"2018. május. 18. 15:38","title":"Orbán Kádárként köszöni végig az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere ellen a New York-i Metropolitan Opera, a periratok szerint 5,86 millió dollárt követel James Levine-től.","shortLead":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere...","id":"20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5599eda5-6dd5-43ad-b6a6-edec8630e4bd","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","timestamp":"2018. május. 19. 17:18","title":"Milliókra perli karmesterét a Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b0d1d1-d714-4e63-9f37-7d2254ee7608","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kasszasiker filmben Schwarzenegger által használt kétkerekű most eladósorba került.","shortLead":"A kasszasiker filmben Schwarzenegger által használt kétkerekű most eladósorba került.","id":"20180519_terminator_film_mozi_motor_chopper_harley_davidson_elado_arnold_shcwarzenegger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b0d1d1-d714-4e63-9f37-7d2254ee7608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330bb417-0d75-4a35-9ede-e01811fad7e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_terminator_film_mozi_motor_chopper_harley_davidson_elado_arnold_shcwarzenegger","timestamp":"2018. május. 19. 08:21","title":"Emlékszik a Terminátor ikonikus motorjára? Most megveheti, de nem lesz olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fehér Háznak sikerült érdemben reagálnia egy virális tartalomra.","shortLead":"A Fehér Háznak sikerült érdemben reagálnia egy virális tartalomra.","id":"20180519_Donald_Trumpnak_reg_volt_ilyen_jo_poenja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03589abc-2e84-4f22-88ca-98e60ea6d681","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Donald_Trumpnak_reg_volt_ilyen_jo_poenja","timestamp":"2018. május. 19. 09:54","title":"Donald Trumpnak rég volt ilyen jó poénja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b85db65-b9a4-4811-afc2-e26795ed5342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly teljesítmény és az adaptív négykerékhajtás megteszi a hatását: az új sportszedánnak nem sok ellenfele van a piros lámpánál és az autópályákon.","shortLead":"Az igen komoly teljesítmény és az adaptív négykerékhajtás megteszi a hatását: az új sportszedánnak nem sok ellenfele...","id":"20180519_bmw_m5_gyorsulas_video_sportauto_szedan_vegsebesseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b85db65-b9a4-4811-afc2-e26795ed5342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3d6862-7f31-4421-8aa2-18c98c150842","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_bmw_m5_gyorsulas_video_sportauto_szedan_vegsebesseg","timestamp":"2018. május. 19. 06:41","title":"Mennyi idő alatt gyorsul 0-ról 308 km/h-ra az új BMW M5? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ada19f8-3196-4a4a-a194-78b28ebbe699","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesttől alig 350 kilométerre készül a teljesen megújult, alaposan modernizált Mercedes G-osztály.","shortLead":"Budapesttől alig 350 kilométerre készül a teljesen megújult, alaposan modernizált Mercedes G-osztály.","id":"20180520_mercedes_gosztaly_terepjaro_ausztria_graz_autogyartas_amg_g63","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ada19f8-3196-4a4a-a194-78b28ebbe699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f660a8-47ee-4747-a5ca-fd91b61e6c58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_mercedes_gosztaly_terepjaro_ausztria_graz_autogyartas_amg_g63","timestamp":"2018. május. 20. 10:31","title":"Beindultak a sógorék: Ausztriában elstartolt az ikonikus Mercedes gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-es röviddel a José Martí nemzetközi repülőtérrel történt felszállást követően zuhant le. Miguel Díaz-Canel kubai elnök bejelentette: sok a halálosáldozat. Csupán három túlélőt találtak. ","shortLead":"A Boeing 737-es röviddel a José Martí nemzetközi repülőtérrel történt felszállást követően zuhant le. Miguel Díaz-Canel...","id":"20180518_lezuhant_egy_utasszallito_kubaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802a3f67-1ba7-4000-a8ac-528410f37923","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_lezuhant_egy_utasszallito_kubaban","timestamp":"2018. május. 18. 19:40","title":"Száz halottja lehet a havannai légikatasztrófának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]