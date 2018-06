Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98f3579c-66ef-494c-9cb9-fd7f0597a1b4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közösségi akció indult annak érdekében, hogy ne kelljen elavult, ezeréves technikával dolgozniuk a Péterfy Sándor utcai kórházban. Kiderült, néhány alaplap még floppy meghajtós.","shortLead":"Közösségi akció indult annak érdekében, hogy ne kelljen elavult, ezeréves technikával dolgozniuk a Péterfy Sándor utcai...","id":"20180608_Olyan_monitorokat_hasznalnak_a_Peterfy_korhazban_amit_10_eve_nem_gyartanak__gyujtes_indult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f3579c-66ef-494c-9cb9-fd7f0597a1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d1ec15-af47-4a9a-9374-412c261177df","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Olyan_monitorokat_hasznalnak_a_Peterfy_korhazban_amit_10_eve_nem_gyartanak__gyujtes_indult","timestamp":"2018. június. 08. 11:00","title":"Olyan monitorokat használnak a Péterfy-kórházban, amit 10 éve nem gyártanak – gyűjtés indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","shortLead":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","id":"20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1917e72-163a-4b24-b99f-a1a8eec8ecff","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","timestamp":"2018. június. 08. 19:27","title":"Most saját vállalkozásának reklámjában szerepel Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20689f1-292c-486c-88a8-13d293bdc6c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis őz nagyjából tízhetes lehet. A mályi madármentő állomáson ápolják, már eszik, de még időnként riadt és az anyját hívogatja. ","shortLead":"A kis őz nagyjából tízhetes lehet. A mályi madármentő állomáson ápolják, már eszik, de még időnként riadt és az anyját...","id":"20180608_a_kompos_ozikeje_fuldoklo_gidat_mentettek_ki_a_sajobol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20689f1-292c-486c-88a8-13d293bdc6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8bddda-1e30-4de2-92b1-4a0f7de6c4d2","keywords":null,"link":"/elet/20180608_a_kompos_ozikeje_fuldoklo_gidat_mentettek_ki_a_sajobol","timestamp":"2018. június. 08. 19:46","title":"A kompos őzikéje: fuldokló gidát mentettek ki a Sajóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából szombaton. Két nappal azután, hogy Asraf Gáni afgán elnök is a harcok felfüggesztéséről tett bejelentést.","shortLead":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából...","id":"20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464e8e5-1aed-413c-8707-0452af2054bb","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","timestamp":"2018. június. 09. 15:49","title":"A tálibok először hirdettek tűzszünetet. Vallási elöljárók szerint a terrorizmus iszlámellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e8855a-f8c9-4e17-8114-07e3f8acdeb7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tan Led Vietnamból menekült Ausztráliába négyéves korában. A2011-ben alapított, Emotiv nevű agykutató cége által fejlesztett Forma–1-es versenyautót egy mozgásképtelen pilóta vezette gondolatai segítségével. Videó.\r

","shortLead":"Tan Led Vietnamból menekült Ausztráliába négyéves korában. A2011-ben alapított, Emotiv nevű agykutató cége által...","id":"20180608_Itt_a_gondolattal_iranyithato_auto_egy_menekult_no_agykutato_cege_jegyzi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e8855a-f8c9-4e17-8114-07e3f8acdeb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a39ed01-e001-40d0-8f59-7e5b303e07e4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Itt_a_gondolattal_iranyithato_auto_egy_menekult_no_agykutato_cege_jegyzi","timestamp":"2018. június. 08. 13:37","title":"Itt a gondolattal irányítható autó, egy menekült nő agykutató cége jegyzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit. ","shortLead":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át...","id":"201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9a718-e123-4263-97b7-29fe2fba002e","keywords":null,"link":"/kultura/201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","timestamp":"2018. június. 09. 17:30","title":"Az imprózás sikerének titka, hogy sokan szeretik, ha legálisan gyerekek maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","shortLead":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","id":"20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f854c35e-f90e-4898-bc9f-79d324651a6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","timestamp":"2018. június. 09. 16:30","title":"Demjén Ferenc: „Ritkán megyek fel a világhálóra, az egy gonosz folyó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]