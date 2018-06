Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","shortLead":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","id":"20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38194c-792a-4bae-b3df-f574ba04a5a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","timestamp":"2018. június. 20. 11:15","title":"Vérig sértette a belgákat John Cleese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7012e897-30ac-4d2c-a42e-d620a1df34fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedd estére, a csoportkör második menetének első meccse után megtudtuk, ki az első továbbjutó. Ez pedig nem más, mint a házigazda, Oroszország, amely 3-1-re győzte le Egyiptomot. Korábban a H-csoport két meccséből az egyiken Japán legyőzte Kolumbiát, Lengyelországnak pedig kötelező lett volna ugyan a siker Szenegál ellen, de nem jött össze.","shortLead":"Kedd estére, a csoportkör második menetének első meccse után megtudtuk, ki az első továbbjutó. Ez pedig nem más, mint...","id":"20180619_Ma_az_utolso_csapatokat_is_lathatjuk_aztan_jonnek_az_oroszok_es_jon_Salah__az_6_nap_percrol_percre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7012e897-30ac-4d2c-a42e-d620a1df34fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612ce0-ae7b-4fc9-a3e0-b271da19e812","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Ma_az_utolso_csapatokat_is_lathatjuk_aztan_jonnek_az_oroszok_es_jon_Salah__az_6_nap_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 19. 09:40","title":"Megvan az első továbbjutó, nagy felfordulás volt a H-csoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddfd70f-39a9-43ec-a820-c3a2229b9dac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Oroszországtól 5:0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia ma újabb zakó elé néz, a közel-keleti monarchia csapata ugyanis Uruguay ellen játszik. Így akár meg is szerezheti a leggyengébb vb-csapat címet.","shortLead":"Az Oroszországtól 5:0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia ma újabb zakó elé néz, a közel-keleti monarchia csapata...","id":"20180620_SzaudArabia_lesz_a_legrosszabb_vbszereplo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eddfd70f-39a9-43ec-a820-c3a2229b9dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d0094-f47e-44cb-9b65-0725933cfab9","keywords":null,"link":"/sport/20180620_SzaudArabia_lesz_a_legrosszabb_vbszereplo","timestamp":"2018. június. 20. 10:18","title":"Szaúd-Arábia lesz a legrosszabb vb-szereplő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke egy rádióinterjúban beszélt arról is, hogy a Párbeszéddel együtt készülnének a 2019-es európai parlamenti választásra, az önkormányzati választások előtt pedig helyi szinten a Jobbikkal való együttműködés is lehetséges.","shortLead":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke...","id":"20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc234-f7aa-4ab5-a431-7d9a1b6ac513","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","timestamp":"2018. június. 19. 15:48","title":"Saját főpolgármester-jelöltje nem lesz az MSZP-nek, pártközpontja viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodával","shortLead":"A magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca...","id":"20180620_A_magyar_letelepedesi_kotvenyek_is_elokerulnek_az_uj_Panamairatokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b9635f-60bc-4bc5-9bd6-ed1916af598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_A_magyar_letelepedesi_kotvenyek_is_elokerulnek_az_uj_Panamairatokban","timestamp":"2018. június. 20. 19:09","title":"A magyar letelepedési kötvények is előkerülnek az új Panama-iratokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül egy ilyen állattal. Van, ahol virtuális valósággal készítenek fel a rényleges találkozásra.","shortLead":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül...","id":"20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5356f867-450a-4983-b40c-60f921771919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","timestamp":"2018. június. 19. 19:03","title":"A kóborló medvék országában is szükség lehet rá: valahol már virtuális valósággal treníroznak medvetámadás esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A garanciát az EU bankja nyújtja.","shortLead":"A garanciát az EU bankja nyújtja.","id":"20180619_Kedvezo_hitelt_kaphatnak_tarsadalmi_vallalkozasok_es_civil_szervezetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aeef01-2696-4fcf-a313-5e9fd470f428","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180619_Kedvezo_hitelt_kaphatnak_tarsadalmi_vallalkozasok_es_civil_szervezetek","timestamp":"2018. június. 19. 13:46","title":"Kedvező hitelt kaphatnak társadalmi vállalkozások és civil szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő állítja: már ismerik a Velencei Bizottság állásfoglalását, ezért nem várják meg a Stop Soros megszavazásával annak hivatalos bejelentését. Hogy a testület kritizálja az aránytalan büntetést? Orbán szerint ez már \"ízlések és pofonok\" kérdése.","shortLead":"A magyar kormányfő állítja: már ismerik a Velencei Bizottság állásfoglalását, ezért nem várják meg a Stop Soros...","id":"20180620_Orban_Viktor_a_Stop_Soros_kritikajarol_Izlesek_es_pofonok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dddf2c-f7f4-481d-9db5-25d5640d1c75","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Orban_Viktor_a_Stop_Soros_kritikajarol_Izlesek_es_pofonok","timestamp":"2018. június. 20. 15:03","title":"Orbán Viktor a Stop Soros kritikájáról: Ízlések és pofonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]