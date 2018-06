Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dca4c1e-9ac1-46d8-ba92-ce3ed91df838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött Mercedest foglaltak le.","shortLead":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött Mercedest foglaltak le.","id":"20180622_mercedes_gle_lopott_auto_artandi_hataratkelo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dca4c1e-9ac1-46d8-ba92-ce3ed91df838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb6ac7e-d553-488e-bfd3-00601ca5b5b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_mercedes_gle_lopott_auto_artandi_hataratkelo","timestamp":"2018. június. 22. 17:21","title":"15 milliós luxus-Mercedes akadt fenn a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel a városi csatornarendszert igyekeznek tehermentesíteni, de a felhőszakadások miatt kialakuló villámárvizek pusztítását is csökkentik vele.","shortLead":"A lépéssel a városi csatornarendszert igyekeznek tehermentesíteni, de a felhőszakadások miatt kialakuló villámárvizek...","id":"20180620_Vizgyujto_tartalyokat_osztogatnak_Dombovaron_hogy_ne_az_utcakra_folyjon_a_rengeteg_eso","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e3bff-d543-41ff-afe9-3b27747ac619","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Vizgyujto_tartalyokat_osztogatnak_Dombovaron_hogy_ne_az_utcakra_folyjon_a_rengeteg_eso","timestamp":"2018. június. 20. 20:59","title":"Vízgyűjtő tartályokat osztogatnak Dombóváron, hogy ne az utcákra folyjon a rengeteg eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c792cf7-d415-430b-9344-bd2051e847b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megmutatja, amire sokan kíváncsiak, csak épp sosem láthatják meg. Szuperlassított videókat készített a háztartási gépekben zajló folyamatokról. Talán nem meglepő, hogy mindehhez csúcstelefonját használta.","shortLead":"A Samsung megmutatja, amire sokan kíváncsiak, csak épp sosem láthatják meg. Szuperlassított videókat készített...","id":"20180622_samsung_galaxys9_slow_motion_videok_a_haztartasi_gepekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c792cf7-d415-430b-9344-bd2051e847b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb4317-4a15-4387-be12-cc697a87d577","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_samsung_galaxys9_slow_motion_videok_a_haztartasi_gepekrol","timestamp":"2018. június. 22. 11:03","title":"Ezeket a szuperlassított videókat érdemes megnézni: így még sosem látta a háztartási gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben – jelentette a BBC.","shortLead":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben –...","id":"20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb46b53-2c34-47e4-b441-bbce5e397ace","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","timestamp":"2018. június. 22. 13:03","title":"Már úton vannak a disznók, melyeket génszerkesztéssel tesznek ellenállóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","shortLead":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","id":"20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d635d-7762-4a59-ab1a-c71811e8de6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","timestamp":"2018. június. 22. 06:45","title":"Újabb pofon ígérkezik ma az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c381eb5-4887-4364-88cb-456de7e0deac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hír járta be a napokban a netet: jövőre a sok más eszköz mellett az androidos telefonoknál is megszokott C-típusú USB-re cserélné le az Apple a Lightning csatlakozót. De vajon tényleg van ennek esélye?","shortLead":"Különös hír járta be a napokban a netet: jövőre a sok más eszköz mellett az androidos telefonoknál is megszokott...","id":"20180621_apple_lightning_csatlakozo_elhagyasarol_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c381eb5-4887-4364-88cb-456de7e0deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63cda8f-67bf-4589-ad16-792daa97e63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_apple_lightning_csatlakozo_elhagyasarol_hirek","timestamp":"2018. június. 21. 13:03","title":"Tényleg lecseréli az Apple az iPhone-ok csatlakozóját? Áttérnek az androidosra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc3bd1-94ac-4345-b7c7-6e751f0a6272","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jessie Lipkin az eBay-en vadászta le az 1966-os GMC-buszt, melyet háromévnyi munkával saját kezűleg épített át lakássá.","shortLead":"Jessie Lipkin az eBay-en vadászta le az 1966-os GMC-buszt, melyet háromévnyi munkával saját kezűleg épített át lakássá.","id":"20180621_Eladja_a_vilagutazo_lany_a_buszlakast_ami_jobban_nez_ki_mint_sokunk_otthona","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1cc3bd1-94ac-4345-b7c7-6e751f0a6272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e402d-0962-4623-af14-302a15bf46ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Eladja_a_vilagutazo_lany_a_buszlakast_ami_jobban_nez_ki_mint_sokunk_otthona","timestamp":"2018. június. 21. 11:42","title":"Eladja a világutazó lány a buszlakást, ami jobban néz ki, mint sokunk otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb2773c-8e58-40ba-b973-25fe86dc7368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyították: olyan veszélyek is leselkedhetnek a számítógépünkre, amelyekre tényleg nem számítunk. Elég csak a megfelelő hangot lejátszani a gép környezetében, és máris tönkremegy a winchester.","shortLead":"Ismét bebizonyították: olyan veszélyek is leselkedhetnek a számítógépünkre, amelyekre tényleg nem számítunk. Elég csak...","id":"20180621_blue_note_merevlemez_tonkretetele_hanggal_ultrahanggal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb2773c-8e58-40ba-b973-25fe86dc7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03fbaf4-a40a-4591-9f8f-2dd05ea55bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_blue_note_merevlemez_tonkretetele_hanggal_ultrahanggal","timestamp":"2018. június. 21. 12:03","title":"Ijesztő: ilyen egyszerűen tehetik tönkre akár az ön merevlemezét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]