[{"available":true,"c_guid":"b68452aa-3e46-40dd-befb-5a554f619592","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Logan rendezője csinálja, ami ígéretesen hangzik.","shortLead":"A Logan rendezője csinálja, ami ígéretesen hangzik.","id":"20180625_Egymasnak_ment_a_Ferrari_es_a_Ford__Matt_Damon_es_Christian_Bale_forgat_filmet_rola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b68452aa-3e46-40dd-befb-5a554f619592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8c2e82-4ec9-4565-9ba7-35f7bae126a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180625_Egymasnak_ment_a_Ferrari_es_a_Ford__Matt_Damon_es_Christian_Bale_forgat_filmet_rola","timestamp":"2018. június. 25. 12:48","title":"Egymásnak ment a Ferrari és a Ford – Matt Damon és Christian Bale forgat filmet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb2a31e-24a5-4fac-8ae0-2e0b7e3b263e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A svájci székhelyű MET csoport tulajdonába került a Tigáz, miután hivatalosan is lezárult a tranzakció.","shortLead":"A svájci székhelyű MET csoport tulajdonába került a Tigáz, miután hivatalosan is lezárult a tranzakció.","id":"20180625_Jovahagytak_a_MET_csoportte_lett_a_Tigaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb2a31e-24a5-4fac-8ae0-2e0b7e3b263e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87724df7-cbc5-4c6b-a10f-f8d515ad6347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180625_Jovahagytak_a_MET_csoportte_lett_a_Tigaz","timestamp":"2018. június. 25. 16:22","title":"Jóváhagyták, a MET csoporté lett a Tigáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","shortLead":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","id":"20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327a54f6-2a7f-4601-a9fc-5608b140ef81","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 24. 10:50","title":"Elhagyta a kórházat az új-zélandi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja miatt.","shortLead":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja...","id":"20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b96f4-26cb-4c43-88a1-876dfe538d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","timestamp":"2018. június. 23. 20:15","title":"Lezárták a nyomozást a körmendi rendőrkapitány fiának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016015b-c518-43a5-ba52-ad71d5581b65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal a fröccsöntést próbálta ki. Érték meglepetések, az már a trailerből is kiderül. A teljes videó kedden este jön!","shortLead":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal a fröccsöntést...","id":"20180625_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_racsodalkozik_a_Zsigulivezerlancra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0016015b-c518-43a5-ba52-ad71d5581b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c063a0e7-47bd-406f-b6a3-30a122bf7ef5","keywords":null,"link":"/kkv/20180625_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_racsodalkozik_a_Zsigulivezerlancra","timestamp":"2018. június. 25. 15:28","title":"A Nemzet Napszámosa: Tóta W. rácsodálkozik a Zsiguli-vezérláncra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de este elvesztették a nyomát.","shortLead":"Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de este elvesztették a nyomát.","id":"20180624_Most_mar_biztos_medve_uszott_Szolnoknal_a_HoltTiszaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1ebb1e-e123-4273-a1a0-6d6b73f052e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Most_mar_biztos_medve_uszott_Szolnoknal_a_HoltTiszaban","timestamp":"2018. június. 24. 16:05","title":"Most már biztos: medve úszott Szolnoknál a Holt-Tiszában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07718e-0183-4802-ab3b-a9ac6d0397b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és keresztbe állt az úton, ezért teljes útzár van érvényben Győr felé.","shortLead":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és keresztbe állt az úton, ezért teljes útzár van érvényben Győr felé.","id":"20180625_Ha_teheti_kerulje_ma_el_az_M1est_Bicskenel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f07718e-0183-4802-ab3b-a9ac6d0397b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386fa4a-74be-47c5-be23-c9faf830d642","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180625_Ha_teheti_kerulje_ma_el_az_M1est_Bicskenel","timestamp":"2018. június. 25. 12:23","title":"Ha teheti, kerülje el az M1-est Bicskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922f38d4-3e71-4df5-b17b-85ac7d201446","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy félidő alatt lerendezte a biztos továbbjutást Anglia. Panama ellen már 45 perc után 5:0-ra vezettek. Harry Kane két tizenegyessel és egy sarkán megpattanó lövéssel megelőzte a góllövőlistán négynél járó Cristiano Ronaldót és Lukakut. Ebben a csoportban az angol–belga meccsen dől majd el az elsőség, míg Tunéziának és Panamának marad a szépítés.","shortLead":"Egy félidő alatt lerendezte a biztos továbbjutást Anglia. Panama ellen már 45 perc után 5:0-ra vezettek. Harry Kane két...","id":"20180624_Panamat_telibe_talalta_a_Kanekoves_menku","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922f38d4-3e71-4df5-b17b-85ac7d201446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8258ecaa-4176-41da-91b8-13c6ee90270f","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Panamat_telibe_talalta_a_Kanekoves_menku","timestamp":"2018. június. 24. 15:55","title":"Panamát telibe találta a Kane-köves ménkű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]