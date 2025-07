Lázár: Minél hamarabb vonuljon börtönbe a Matolcsy-klán azon tagja, amelyik lopott

„Én annak vagyok a híve, hogy minél hamarabb börtönbe vonuljon a Matolcsy-klán azon tagja, amelyik lopott” – jelentette ki nézői kérdésre válaszolva Lázár János építési és közlekedési miniszter péntek délelőtti élőben sugárzott videójában.

A tárcavezető az utcafórumai után – a hőségre való tekintettel – most az irodájában ülve válaszolt a neki feltett kérdésekre. A videó elején kitért arra is, hogy túlbuzgó bürokraták körlevélben utasították a minisztérium dolgozóit a „LázárLIVE” nevű bejelentkezés követésére. Mint mondta, ehelyett ő minden minisztériumi dolgozót munkára kér inkább. Az első kérdések egyikére válaszolva azt is leszögezte: nem álprofilok kérdéseire válaszol.

Hamar sorra is került egy legalábbis nem a kormány iránti elfogultságot sugárzó kérdés: „A Matolcsy-klán mikor vonul börtönbe?”. Erre azt válaszolta, hogy bár szerinte Matolcsy György kiváló jegybankelnök volt, azért akár a „személyes felelősséget” is vállalnia kell, ha rossz kezekre bízta az MNB vagyonát. Elmondta, hogy rengeteg feljelentés született a jegybanki alapítványok vagyonkezelésével kapcsolatban, és a legfontosabb feladat az, hogy kivizsgálják, megvannak-e valahol ezek a pénzek, és hogy kik felelősek az elvesztésükért.

Már nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő jegybankelnökhöz köthető alapítványok ügyében.

A Kecskeméti Egyetem ügyére is kitért, jelezve, hogy azzal kapcsolatban külön nyomozás folyik. Az egyetemi beruházást befejezik, „a hülyéket onnan el kell zavarni, a tolvajokat le kell csukni, és az egyetemnek jól kell működnie” – mondta.

Félbeszakadt a kecskeméti tudásváros építése, mert az MNB-s cég eltőzsdézte a pénz nagyját Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.

Egy későbbi kérdésre válaszolva bírálta Majka Csurran, cseppen című száma végén a Campus fesztiválon performanszát – amikor egy mikrofonnal „lőtték fejbe” – azt hangsúlyozva, hogy szerinte az országban békére van szükség, különösen, hogy a világ rossz irányba halad és fog is még haladni a következő években.

Majka a koncertjén eljátszotta, hogy fejbelövik Bindzsisztán korrupt miniszterelnökét A kormánysajtó pedig egyből párhuzamot vont a magyar és a dalban szereplő fiktív rendszer között.

A miniszter arra is megpróbált válaszolni, hogy miért tiltották le a Vonatinfót. Szerinte az információ annak jár, aki utazik, s az egyes járatokra vonatkozó információkat továbbra is minden utazójuknak biztosítják. Rajtuk kívül az utazásszervezőnek kell tudnia a járatokról – mondta Lázár –, de a harmadik félnek, „aki ezt nézi”, már nem ilyen fontos ez az információ. A miniszter úgy véli, arra nincs módja a vállalatnak, hogy ezeket az információkat folyamatosan elérhetővé tegye azok számára, akik nem is utaznak, csak megírják, hogy hol van késés. „Erre szervezzék meg saját információszerzési lehetőségüket”. Később arról is beszélt, hogy a 20 percen túli késések úgyis csak a járatok egy-két százalékát érintik.

A videóban Lázár megemlítette, hogy minden budapesti HÉV-vonalon legalább 60 éves szerelvények járnak; hogy a MÁV szempontjából jó döntés volt használt járműveket beszerezni; hogy országszerte nagyjából három tucat állomás felújítását tervezik, az összes mosdó rendbehozása mellett.

Ezen kívül számos helyi köz- és vasútvonal fejlesztését vagy felújítását illetően, illetve a devizahitel-károsultak ügyének alakulásáról is érkeztek kérdések a miniszterhez.