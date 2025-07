„A félelem sokáig megbénított” – föggőségéről vallott Berg Dániel momentumos alpolgármester

Berg Dániel, Budapest II. kerületének momentumos alpolgármestere, aki egy május végi rendezvényen ittasan balhézott, többekkel kiabált, majd utána Őrsi Gergely polgármester javaslatára betegszabadságra ment, egy pénteki Facebook-posztban elismerte, szenvedélybeteg, és segítségre van szüksége.

„Sokáig próbáltam mindent kézben tartani. Dolgoztam, szerető család vett körül, gyakran azt hittem, minden rendben van. De közben fokozatosan elhatalmasodott rajtam valami, amit sokáig nem akartam nevén nevezni: a szenvedélybetegség. Féltem a megbélyegzéstől, talán jobban is, mint magától a betegségtől. Ez a félelem sokáig megbénított. Két hónappal ezelőtt viszont elérkeztem egy pontra, ahol szembe kellett néznem azzal, hogy változtatnom kell” – írta posztjában.

Hozzátette, felelősséget vállal azért, hogy nem úgy viselkedett, ahogyan az elvárható lenne, és bocsánatot kér mindenkitől, akit megbántott.

Megosztotta azt is, hogy jelenleg orvosi kezelésre jár, valamint egyéni és csoportos terápiára, és a felépülésben családja és közvetlen környezete is támogatja. „A gyógyulás egy rögös út, de az első lépéseket megtettem. Szeretném, ha mások is tudnák, amit az elmúlt hatvan napban megtanultam: nem szégyen segítséget kérni, és sosem vagyunk teljesen egyedül” – zárta sorait.

Berg Dániel néhány nappal ezelőtt azt nyilatkozta, bízik abban, hogy egészségesen tud majd visszatérni a munkába, de azt nem tudta megmondani, hogy ez mikor történhet meg.