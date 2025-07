Nem gyalog: Mészárosék kirendelhették magukhoz a magángépet Budapestről, hogy a luxusjachtról átszállva azzal menjenek Nizzából Ciprusra meccset nézni

Mészáros Lőrincékről az utóbbi napokban több fotó is készült: a 444 július 23-án számolt róla be, hogy az ország leggazdagabb embere „és Várkonyi Andrea most épp Cannes-ban csapatják a Rose d’Orral”, majd csütörtökön már a ciprusi Alphamega stadion előtt fotózták le őket. Ciprus azonban jó messze van Cannes-tól. Olyannyira, hogy éltünk a gyanúval: Mészáros Lőrinc nemhogy nem gyalog, de még csak nem is jachttal tette meg az utat, így a repülési radarképek alapján próbáltuk meg rekonstruálni nyaralásukat.

Mészárosék utazási szokásai ismertek, egy részüket pont a HVG tárta fel. Mint megírtuk, a pár által használt, osztrák lajstromszámú magánrepülőkhöz egy szintén osztrák lajstromszámú helikopter szokott kirepülni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Vagy azért, hogy odavigye az utasokat, vagy azért, hogy elhozza onnan a hazatérőket. Úgyhogy ismét a helikoptertől indultunk, és rákerestünk az ADS-B-n az OE-XWY lajstromjelűre. Vakfolt, nincs találat – az utóbbi napokban a helikopter nem repült.

Július 21-én felszállt viszont az OE-LOT lajstromjelű, 22 milliárd forint értékű magánrepülőgép, amit az Átlátszó oknyomozása kötött Mészárosékhoz. Ez a gép jókora utakat tett meg az utóbbi napokban: július 21-én hétfőn kirepült Nizzába. Mivel Nizza nincs messze Cannes-től, ahol a Rose d’Ort lefotózták, alappal feltételezhetjük: ha egy Mészárosékhoz köthető jacht és egy Mészárosékhoz köthető repülő gyanúsan közel van egymáshoz, akkor a gazdájuk sem lehet messze.

A 444 július 23-án, szerdán tette közzé a Mészárosékról készült képeket, a repülő viszont viszont még július 21-én délután visszatért Budapestre, majd az ADS-B adatai szerint csütörtökön, július 24-én ismét Nizzába indult. A gép a radar szerint délelőtt elérte Nizza repterét, majd onnan rövid várakozás után Ciprusra repült. Pont oda, ahol Mészárosékat lefotózták.

25-én, azaz pénteken a repülőgép ismét elindult, ezúttal északnyugat felé – vagyis nem Nizzába tért vissza. Leszállt Brassóban, majd dél körül Budapestre érkezett. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren pedig már egy régi ismerős várta: az az OE-XWY lajstromjelű helikopter, amelyről korábban többször megírtuk mi is, hogy Mészárosék használják.

Nyitókép: Túry Gergely