[{"available":true,"c_guid":"6133f0bf-b521-4c3e-805c-c5af2f688702","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok már 11 halálesetről tudnak.","shortLead":"A hatóságok már 11 halálesetről tudnak.","id":"20180905_Nott_a_Japanban_pusztito_tajfun_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6133f0bf-b521-4c3e-805c-c5af2f688702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738a3325-2a85-4ce8-a84b-4b62a5942cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Nott_a_Japanban_pusztito_tajfun_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:14","title":"Nőtt a Japánban pusztító tájfun áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0934fd-4338-4a74-8cc5-6d095d6ae507","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ebben a küzdelemben nem a kulturális termék a szervező elv, hanem a politikai állásfoglalás.","shortLead":"Ebben a küzdelemben nem a kulturális termék a szervező elv, hanem a politikai állásfoglalás.","id":"20180905_A_kulturharc_amelyet_a_hazmestertempo_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0934fd-4338-4a74-8cc5-6d095d6ae507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21a0c3f-8b3f-4764-944d-0541ac9f9833","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_A_kulturharc_amelyet_a_hazmestertempo_hajt","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:37","title":"A kultúrharc, amelyet a házmestertempó hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás szerint az amerikai felhasználók 26 százaléka letörölte az appot a telefonjáról, mert elegük lett belőle. ","shortLead":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás...","id":"20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddedca6-0c79-445e-8f70-66d87b5a0cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:33","title":"4-ből 1 amerikainak nagyon elege lett a Facebookból, törölték telefonjukról az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","shortLead":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","id":"20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5c1580-119b-4481-9eb2-7789ed237c16","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:05","title":"Fertőzéstől tartanak New Yorkban, repülőgépet vontak karantén alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f26dd9-2f10-4cdb-8b55-8e7d5324b686","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nemcsak azért érdemes írásba foglalni a lakásbérleti szerződést, mert a jogszabályok értelmében kötelező. Hanem azért, mert vita esetén a bérbeadó kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhet, mint a bérlője. A feketézéssel pedig milliós adóhatósági bírságot is kockáztat az ingatlanát kiadó tulajdonos.","shortLead":"Nemcsak azért érdemes írásba foglalni a lakásbérleti szerződést, mert a jogszabályok értelmében kötelező. Hanem azért...","id":"mokk_20180904_Rafazhat_ha_trukkozik_irjon_szerzodest_lakasa_kiadasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f26dd9-2f10-4cdb-8b55-8e7d5324b686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d341973b-6bca-4234-a89d-e36a30ef39d1","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180904_Rafazhat_ha_trukkozik_irjon_szerzodest_lakasa_kiadasarol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:30","title":"Ráfázhat, ha trükközik, írjon szerződést lakása kiadásáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Monza tulajdonosa is elismerte, a volt olasz miniszterelnök komolyan érdeklődött a Serie C-ben játszó csapat iránt.","shortLead":"A Monza tulajdonosa is elismerte, a volt olasz miniszterelnök komolyan érdeklődött a Serie C-ben játszó csapat iránt.","id":"20180906_Harmadosztalyu_olasz_csapatot_venne_Berlusconi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb88be6-bba7-4471-8552-56381b32b61e","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Harmadosztalyu_olasz_csapatot_venne_Berlusconi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:45","title":"Harmadosztályú olasz csapatot venne Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz férfiról van szó, meg is nevezték őket. ","shortLead":"Két orosz férfiról van szó, meg is nevezték őket. ","id":"20180905_Ket_oroszt_gyanusitanak_a_Szkripalek_elleni_novicsokos_tamadassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296d9ae-78b4-4531-92f7-9eba5ba91d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Ket_oroszt_gyanusitanak_a_Szkripalek_elleni_novicsokos_tamadassal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ők lehetnek Szkripalék novicsokos támadói – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2054eefe-cf16-46ca-b804-ff4985857d54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai színésszel szívinfarktus végzett. 82 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésszel szívinfarktus végzett. 82 éves volt.","id":"20180906_Meghalt_Burt_Reynolds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2054eefe-cf16-46ca-b804-ff4985857d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3cd57a-3101-44a9-8666-275024440d68","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Meghalt_Burt_Reynolds","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:22","title":"Meghalt Burt Reynolds","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]