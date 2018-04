Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ma jött el az őstermelők számára is az első negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség határideje. Lehetséges azonban, hogy mégsem kell előleget fizetni az őstermelésből származó jövedelem után, az adóelőleg alapjának megállapítására vonatkozó speciális szabályok miatt. Az Adózóna mutatta be részletesen az előírásokat.","shortLead":"Ma jött el az őstermelők számára is az első negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség határideje. Lehetséges azonban...","id":"20180412_Vannak_ostermelok_akik_megusszak_a_mai_adoelolegfizetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5ce449-3577-4c9a-a6f3-b3a7fba7a807","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180412_Vannak_ostermelok_akik_megusszak_a_mai_adoelolegfizetest","timestamp":"2018. április. 12. 12:16","title":"Vannak őstermelők, akik megússzák a mai adóelőleg-fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","shortLead":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","id":"20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545d2b3-9c53-408d-bc17-57756723e598","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","timestamp":"2018. április. 12. 06:01","title":"A meleg idővel megérkezett a pollenszezon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huth Gergely főszerkesztő egy operatőr kollégájával a nyomában zavarta meg az eseményt. Előbb félbeszakította az előadást tartó Szerető Szabolcsot, majd a Népszava tudósítása szerint fennhangon kezdte olvasni Szerető fejére annak korábbi cikkeinek egy-egy mondatát.","shortLead":"Huth Gergely főszerkesztő egy operatőr kollégájával a nyomában zavarta meg az eseményt. Előbb félbeszakította...","id":"20180412_A_Pesti_Sracok_megzavartak_a_bezarasra_itelt_Magyar_Nemzet_emlekuleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bb6dd4-9001-45a6-866c-7f041adb8806","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_Pesti_Sracok_megzavartak_a_bezarasra_itelt_Magyar_Nemzet_emlekuleset","timestamp":"2018. április. 12. 18:30","title":"A Pesti Srácok megzavarta a bezárásra ítélt Magyar Nemzet emlékülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","shortLead":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","id":"20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca35b2-e940-4775-a57d-bd12b3e70e81","keywords":null,"link":"/idojaras/20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. április. 12. 05:31","title":"Jönnek a viharok, hét megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel párhuzamosan viszont nehezebbé vált kitűnni az egyre növekő tömegből. Összeválogattunk kilenc márkát, melyeknek ez mégis sikerült. Van, amelyik 17. századi technológiát lovagolt meg, van, ami egyszerűen felrúgott minden marketingszabályt, és akad olyan is, amelyik sajátos munkaerő-összetételével hívta fel magára a figyelmet.","shortLead":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel...","id":"dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f83633d-f6e1-4f09-aebf-a7e7e5b6c492","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","timestamp":"2018. április. 12. 07:30","title":"9 márka, ami fenekestül felforgatta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapvető választási információkkal sincsen tisztában a magyarok jó része – derül ki abból a kutatásból, amelyet a Political Capital készített a Závecz Research közreműködésével.","shortLead":"Az alapvető választási információkkal sincsen tisztában a magyarok jó része – derül ki abból a kutatásból, amelyet...","id":"20180411_kutatas_valasztasi_informaciok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df8497e-1c11-46f7-b74d-47f868bdb3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_kutatas_valasztasi_informaciok","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Ijesztően tájékozatlanok a magyarok a választással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" – mondta Gianluigi Buffon, a Juventus kapusa az angol játékvezetőre, Michael Oliverre utalva, miután az az addig álomszerűen alakuló Bajnokok Ligája-visszavágón büntetőt ítélt a Real Madridnak a 93. percben.","shortLead":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" –...","id":"20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4120c033-032b-4539-872e-ba31b61c5474","keywords":null,"link":"/sport/20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. április. 12. 12:19","title":"Buffon kifakadt: Az ilyen embernek szemeteskuka van a szíve helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]