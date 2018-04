Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6713a31c-f1e4-497a-8817-67bbc4dc6523","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn újabb kilenc pontot vontak le a görög csapattól, mert adós három volt játékosának.","shortLead":"Hétfőn újabb kilenc pontot vontak le a görög csapattól, mert adós három volt játékosának.","id":"20180416_Fennallasa_ota_eloszor_eshet_ki_a_gorog_elso_osztalybol_a_Panathinaikosz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6713a31c-f1e4-497a-8817-67bbc4dc6523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82c7959-effd-4855-9df0-afe6c165f935","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Fennallasa_ota_eloszor_eshet_ki_a_gorog_elso_osztalybol_a_Panathinaikosz","timestamp":"2018. április. 16. 18:04","title":"Először eshet ki az első osztályból a Panathinaikosz, de nem azért, mert rosszul játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020cd4-9429-4187-80a4-3b38edef6a35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint 2020-tól érkező X-Wagenek üléseit rétegelt falemezekből gyártják majd. Három modell közül választhatják ki az utasok szombattól a nekik legjobban tetszőt.","shortLead":"A tervek szerint 2020-tól érkező X-Wagenek üléseit rétegelt falemezekből gyártják majd. Három modell közül...","id":"20180417_megkerdezik_a_becsieket_milyen_uleseket_szeretnenek_az_uj_metrokba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e020cd4-9429-4187-80a4-3b38edef6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e194bf3-4344-4c39-82b8-da8a6806eff2","keywords":null,"link":"/elet/20180417_megkerdezik_a_becsieket_milyen_uleseket_szeretnenek_az_uj_metrokba","timestamp":"2018. április. 17. 15:34","title":"Megkérdezik a bécsieket, milyen üléseket szeretnének az új metrókba – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946d03c5-8199-4884-9c8b-59e344647cce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Konkrét számot nem közöltek, csak annyit, hogy a leépítés a menedzsmentet is érinti.","shortLead":"Konkrét számot nem közöltek, csak annyit, hogy a leépítés a menedzsmentet is érinti.","id":"20180417_csoportos_letszamleepites_a_hirtvben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=946d03c5-8199-4884-9c8b-59e344647cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7d5503-9c63-4b57-96f4-0c868c22fa2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_csoportos_letszamleepites_a_hirtvben","timestamp":"2018. április. 17. 16:58","title":"Csoportos létszámleépítés a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szívesen mennek oda a közmunkások, ahol napi nyolc órát kell dolgozni.","shortLead":"Nem szívesen mennek oda a közmunkások, ahol napi nyolc órát kell dolgozni.","id":"20180417_Akkor_is_jo_uzlet_kozmunkasokat_alkalmazni_ha_nem_csinalnak_semmit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ab816-6ca9-4eff-8ff4-509be1dc1829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Akkor_is_jo_uzlet_kozmunkasokat_alkalmazni_ha_nem_csinalnak_semmit","timestamp":"2018. április. 17. 07:07","title":"Akkor is jó üzlet közmunkásokat alkalmazni, ha nem csinálnak semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabf9d14-d587-40fa-84c3-a58402171cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bronzkori emberi maradványokra bukkantak Jászberény határában.","shortLead":"Bronzkori emberi maradványokra bukkantak Jászberény határában.","id":"20180417_A_szemetbe_szortak_a_legyozottek_holttestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cabf9d14-d587-40fa-84c3-a58402171cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2278c6-8939-4c31-a6c5-5b9eb4db9369","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_A_szemetbe_szortak_a_legyozottek_holttestet","timestamp":"2018. április. 17. 14:16","title":"A szemétbe dobták a legyőzöttek holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","id":"20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609f933-cdc2-4862-be19-d87b278fe656","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 16. 18:05","title":"Öt év letöltendőt kapott Balmazújváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a munkavállalóknak és ügyfeleknek joguk van ahhoz, hogy a velük kapcsolatban álló cég törölje a róluk tárolt adatokat. A felejtés jogát azonban nem minden esetben lehet teljesíteni.","shortLead":"Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a munkavállalóknak és ügyfeleknek joguk van ahhoz...","id":"20180416_felejtes_joga_adatok_torlese_gdpr","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b830444-7843-4300-90a4-1618a1d2550a","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_felejtes_joga_adatok_torlese_gdpr","timestamp":"2018. április. 16. 11:01","title":"A felejtés joga: ki, mikor, hogyan kérheti nyilvántartott adatai törlését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f47cda5-455b-4c89-9b71-ce7d06ba38eb","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök sikeresen lebonyolította a téli olimpiát, újraindította a párbeszédet Észak-Koreával, mérsékelte Trump védővámjainak hatását. De a neheze csak most jön.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök sikeresen lebonyolította a téli olimpiát, újraindította a párbeszédet Észak-Koreával...","id":"20180416_A_vilagot_legyurheti_de_otthon_megfojthatjak_a_delkoreai_elnokot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f47cda5-455b-4c89-9b71-ce7d06ba38eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23735347-11b5-4ca8-98ef-b4f9dafefdc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_vilagot_legyurheti_de_otthon_megfojthatjak_a_delkoreai_elnokot","timestamp":"2018. április. 16. 11:00","title":"A világot legyűrheti, de otthon megfojthatják a dél-koreai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]