Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélységesen bánja a történteket, és bármilyen büntetést elfogad. A kisfiú állapota javul.","shortLead":"Mélységesen bánja a történteket, és bármilyen büntetést elfogad. A kisfiú állapota javul.","id":"20180602_Uzent_az_apa_aki_hanggranatot_adott_a_fia_kezebe_a_Fradimeccsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09d4a74-a998-4213-964c-3e6a6d3fe083","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Uzent_az_apa_aki_hanggranatot_adott_a_fia_kezebe_a_Fradimeccsen","timestamp":"2018. június. 02. 11:25","title":"Üzent az apa, aki hanggránátot adott a fia kezébe a Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett élésre. A régi, kihalt épületek nem pusztulásra vannak ítélve, hanem új élettel kell és lehet azokat megtölteni. A közkönyvtárak pedig egy város legszuperebb helyei lehetnek, ha vibráló közösségi térként tekintünk rájuk. Így látják az építészek a jelent és a jövőt: bemutatjuk a 16. Velencei Építészeti Biennále legizgalmasabb kiállításait.","shortLead":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett...","id":"20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79183887-6e97-4e8c-a0ee-4cc35a1dc771","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Egy boldogabb jövőben senki sem él falak és kerítések árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

\r

","shortLead":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

\r

","id":"20180602_Valaki_16_milliardot_nyert_a_Lotton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53fc5cc-bd08-4874-bb73-c26b7cd1a38f","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Valaki_16_milliardot_nyert_a_Lotton","timestamp":"2018. június. 02. 19:57","title":"Valaki 1,6 milliárdot nyert a Lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7cdaf5-8421-488a-934f-29a4f834fc77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok eső és a nagy viharok az autókat sem kímélték - íme pár fotó, amelyen a járművek küzdenek az elemekkel.","shortLead":"A sok eső és a nagy viharok az autókat sem kímélték - íme pár fotó, amelyen a járművek küzdenek az elemekkel.","id":"20180602_Autok_szugyig_vizben__tovabbi_viharos_fotokat_kaptunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7cdaf5-8421-488a-934f-29a4f834fc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78fe1ba-42ee-4ca8-88ed-8cf8ca538e2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Autok_szugyig_vizben__tovabbi_viharos_fotokat_kaptunk","timestamp":"2018. június. 02. 20:23","title":"Autók szügyig vízben - további viharos fotókat kaptunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép volt a királyi esküvő, de megélni nem fog belőle Anglia. Márpedig a brexitnek súlyos következményei lehetnek.","shortLead":"Szép volt a királyi esküvő, de megélni nem fog belőle Anglia. Márpedig a brexitnek súlyos következményei lehetnek.","id":"20180603_Alku_nelkuli_brexit_osszeomolhat_az_ellatas_a_vegitelet_sem_kizarhato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c852a-dec9-4248-860c-a9ab10405cea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Alku_nelkuli_brexit_osszeomolhat_az_ellatas_a_vegitelet_sem_kizarhato","timestamp":"2018. június. 03. 18:32","title":"Alku nélküli brexit: összeomolhat az ellátás, a végítélet sem kizárható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul még vemhes is. Már petíció indult a megmentéséért.","shortLead":"Ráadásul még vemhes is. Már petíció indult a megmentéséért.","id":"20180602_Az_unios_szabalyok_halalra_itelnek_egy_hatart_atlepo_tehenet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd1b09-a25f-4926-83b5-230bcf5336d4","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Az_unios_szabalyok_halalra_itelnek_egy_hatart_atlepo_tehenet","timestamp":"2018. június. 02. 19:25","title":"Az uniós szabályok halálra ítélnek egy határt átlépő tehenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","shortLead":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","id":"20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b6c88b-6e52-4465-b7ad-7bf63facf767","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 03. 15:07","title":"Most nem veszett össze az EP-vel Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69a4395-672b-430d-bb76-c7b67a862d19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vádat emeltek ellene állatkínzás miatt.\r

\r

","shortLead":"Vádat emeltek ellene állatkínzás miatt.\r

\r

","id":"20180602_Diakok_elott_etetett_meg_egy_teknossel_egy_kiskutyat_az_amerikai_tanar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69a4395-672b-430d-bb76-c7b67a862d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a086be3-9c82-4747-b93d-20b82fca58a8","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Diakok_elott_etetett_meg_egy_teknossel_egy_kiskutyat_az_amerikai_tanar","timestamp":"2018. június. 02. 07:28","title":"Diákok előtt etetett meg egy teknőssel egy kiskutyát az amerikai tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]