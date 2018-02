[{"available":true,"c_guid":"f4684a20-6424-474c-8c4c-0adda20d3e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor rendező és Pindroch Csaba színész személyesen, premier előtt mutatta be a filmet Csorba Dávidnak. A 25 éves Dávid gyógyíthatatlan genetikai betegségben szenved.\r

\r

","shortLead":"Herendi Gábor rendező és Pindroch Csaba színész személyesen, premier előtt mutatta be a filmet Csorba Dávidnak. A 25...","id":"20180209_Meghato_gesztus_egy_sulyos_beteg_fiunak_kulon_levetitettek_a_Valami_Amerika_3at","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4684a20-6424-474c-8c4c-0adda20d3e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b8800-6054-4829-af2e-c4fd4d9fc197","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Meghato_gesztus_egy_sulyos_beteg_fiunak_kulon_levetitettek_a_Valami_Amerika_3at","timestamp":"2018. február. 09. 15:05","title":"Megható gesztus: egy súlyos beteg fiúnak külön levetítették a Valami Amerika 3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c86742-2607-4449-8190-140afad46233","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih és a NAV is bejelentést kapott.","shortLead":"A Nébih és a NAV is bejelentést kapott.","id":"20180208_Kinaba_ment_volna_a_silany_nemet_tej_megis_mi_isszuk_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c86742-2607-4449-8190-140afad46233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85e53c8-6009-4615-8351-7e71501f79ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Kinaba_ment_volna_a_silany_nemet_tej_megis_mi_isszuk_meg","timestamp":"2018. február. 08. 13:51","title":"Kínába ment volna a silány német tej, mégis mi isszuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érezhető megélhetési problémával küzdenek a magyar egyetemisták, ezért tanulás mellett akár hat-nyolc órás műszakokat is elvállalnak, hogy boldogulni tudjanak. Az Eduline beszámolójából kiderül: az ösztöndíjak összegén tizenegy éve emeltek utoljára, a havi 10-20 ezer forintos juttatásból pedig lehetetlen megélni. Véget ért egy időszak, a \"romkocsmákban merengő\" hallgatókat felváltották az iskola mellett főállásszerűen dolgozók.","shortLead":"Érezhető megélhetési problémával küzdenek a magyar egyetemisták, ezért tanulás mellett akár hat-nyolc órás műszakokat...","id":"20180208_Tortent_valami_a_magyar_egyetemistakkal_dolgozni_kenyszerulnek_mert_alig_van_penzuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd503ed0-b3ad-4be3-bed5-20b30494ea84","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Tortent_valami_a_magyar_egyetemistakkal_dolgozni_kenyszerulnek_mert_alig_van_penzuk","timestamp":"2018. február. 08. 13:18","title":"Történt valami a magyar egyetemistákkal: dolgozni kényszerülnek, mert alig van pénzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de80c46-cd13-4736-ab79-38043bc67aca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A drágább ajánlatot tevő pályázóval kötöttek szerződést, akinek elvileg pár hét alatt kellett volna végeznie az egri vár felújításának második ütemével. ","shortLead":"A drágább ajánlatot tevő pályázóval kötöttek szerződést, akinek elvileg pár hét alatt kellett volna végeznie az egri...","id":"20180209_magyar_nemzet_trukkoktol_hemzsegnek_az_egri_var_felujitasanak_papirjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7de80c46-cd13-4736-ab79-38043bc67aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945666b7-a607-4bba-a71f-9fc8cd5c3be7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_magyar_nemzet_trukkoktol_hemzsegnek_az_egri_var_felujitasanak_papirjai","timestamp":"2018. február. 09. 08:49","title":"Magyar Nemzet: Trükköktől hemzsegnek az egri vár felújításának papírjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még több mint fél évet kell várni a Galaxy Note család 2018-as tagjára, de a koncepcióvideók készítői már javában agyalnak róla.","shortLead":"Még több mint fél évet kell várni a Galaxy Note család 2018-as tagjára, de a koncepcióvideók készítői már javában...","id":"20180209_koncepciovideo_a_galaxy_note9rol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be606f74-6f28-4804-97b3-3ff79f43d301","keywords":null,"link":"/tudomany/20180209_koncepciovideo_a_galaxy_note9rol","timestamp":"2018. február. 09. 13:00","title":"Ha ilyen lesz a Galaxy Note9, mi is szeretnénk egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf670015-21b9-457a-97d2-20fd8be7981d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A biztonsági művelet a Sínai-félsziget és Egyiptom más részeit is érinti.","shortLead":"A biztonsági művelet a Sínai-félsziget és Egyiptom más részeit is érinti.","id":"20180209_Terrorellenes_hadjarat_kezdodott_Egyiptomban_a_hadsereg_is_teljes_keszultsegben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf670015-21b9-457a-97d2-20fd8be7981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ec7e1-848a-4970-98b1-3886a17fe4c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Terrorellenes_hadjarat_kezdodott_Egyiptomban_a_hadsereg_is_teljes_keszultsegben","timestamp":"2018. február. 09. 10:20","title":"Terrorellenes hadjárat kezdődött Egyiptomban, a hadsereg is teljes készültségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkérdezték a minisztert, hogy tényleg szeretne-e a kormány mobilcéget vásárolni.","shortLead":"Megkérdezték a minisztert, hogy tényleg szeretne-e a kormány mobilcéget vásárolni.","id":"20180208_Lazar_nem_targyalt_a_kormany_allami_mobilszolgaltatorol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b82bb6-63df-4cd9-8c8c-607a574bc8b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180208_Lazar_nem_targyalt_a_kormany_allami_mobilszolgaltatorol","timestamp":"2018. február. 08. 17:27","title":"Lázár: Nem tárgyalt a kormány állami mobilszolgáltatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12964bf3-c702-4ebf-8023-9dc4cfcd95f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház 24 éves színész-rendezője szerint a színházi szakma megosztottságát kívülről gerjesztik. Neki mindenesetre minden oldalon vannak barátai – derül ki a HVG portréjából.","shortLead":"A Vígszínház 24 éves színész-rendezője szerint a színházi szakma megosztottságát kívülről gerjesztik. Neki mindenesetre...","id":"20180208_Ifj_Vidnyanszky_","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12964bf3-c702-4ebf-8023-9dc4cfcd95f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb4d65a-958b-42b0-b584-88b483986b73","keywords":null,"link":"/kultura/20180208_Ifj_Vidnyanszky_","timestamp":"2018. február. 08. 10:46","title":"Ifj. Vidnyánszky: \"Akad, aki azért ölel meg, mert liberális vagyok, van, aki azért, mert biztos, hogy nem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]